Los comuns piden saber la "postura real" del Govern sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat

Publicada el 06/09/2021 a las 12:30 Actualizada el 06/09/2021 a las 12:31

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado saber la "postura real" del Govern sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, después de que Aena hiciese público el viernes el Documento de Regulación Aeroportuaria que prevé que la ampliación afecte al espacio natural de La Ricarda, según informa Europa Press.

En rueda de prensa telemática este lunes, ha asegurado que la ciudadanía sigue sin saber cuál es la postura real de la Generalitat sobre este asunto "más allá de declaraciones que buscan más mantener una cierta unidad del Govern que preservar la Ricarda", ha censurado Cid.

Ha acusado al Ejecutivo catalán de usar "eufemismos" y que aunque no se plantee una opción que destroce La Ricarda, sí que contempla una propuesta que afectará a este espacio natural, y ha añadido que también hace falta debatir sobre el modelo económico para Catalunya y pensar en reducir las emisiones de CO2.

El portavoz morado ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sume a la posición de los comuns si realmente está en contra de la propuesta de Aena, como los ayuntamientos de Barcelona y El Prat (Barcelona), y que traslade a Aena que su proyecto es "insostenible".

También le ha pedido que "vuelva al consenso y al acuerdo" y que vuelva a convocar la mesa catalana de trabajo sobre la ampliación del Aeropuerto, y ha insistido en que escuche a las administraciones y los informes que han presentado estos ayuntamientos –ambos liderados por alcaldes de los comuns–.

"La batalla hasta el final"

Cid ha subrayado que su formación "dará la batalla hasta el final", y ha argumentado que los ministros de Unidas Podemos se han posicionado claramente en contra de la ampliación, al ser preguntado si defienden la propuesta de Aena, que es un ente público que depende del Gobierno central, del que los morados forman parte.

El portavoz ha recordado que para que siga adelante el proyecto de Aena, la Generalitat debe dar su conformidad, y ha acusado a los Ejecutivos central y catalán de firmar "un acuerdo por la puerta de atrás" para una ampliación que, según él, está pensada en términos del siglo pasado. También ha reclamado que el Govern formalice la petición para declarar zona catastrófica las comarcas de Tarragona afectadas por las fuertes lluvias de la semana pasada, y ha llamado a reflexionar sobre el cambio climático tras episodios como este.

Sobre la mesa de diálogo y la posibilidad de pactar un referéndum, Cid ha explicado que su partido siempre lo ha defendido y ha concretado que ahora están trabajando su propuesta para la mesa, que pase por la desjudicialización, blindar el autogobierno y avanzar en el reconocimiento nacional, "y que eso sea votado por la ciudadanía", ha añadido.

Colau pide a Aragonès que frene el acuerdo con Aena

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que "pare" el acuerdo con Aena para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat para poder abordar de nuevo el proyecto en la mesa en la que están presentes los agentes locales.

Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, después de que en una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Catalunya este viernes se explicitara que el Documento de Regulación Aeroportuaria prevé que la ampliación afecte a La Ricarda, y que el Govern dijera al día siguiente que no avalará ninguna actuación "que destroce la laguna" de este espacio natural.

Según Colau, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona conllevaría la destrucción de La Ricarda, de la que "no debe tocarse ni un centímetro", y aumentaría las emisiones hasta un 70% en la ciudad en un momento de emergencia climática. Por ello, ha pedido a Aragonès y a ERC claridad en esta cuestión y ha lamentado no haber recibido ningún informe sobre el proyecto de aeropuerto verde que ha planteado Aena: "Estoy ya mosqueada con este tema, porque los he pedido desde hace meses".

Ha asegurado que los ministros de Unidas Podemos son contrarios a la ampliación de la infraestructura, aunque la haya propuesto el Gobierno central; dentro del Gobierno municipal –donde gobierna junto al PSC–, ha dicho que intentará buscar consensos, aunque "si no es posible la última palabra" la tendrá ella como alcaldesa.