Otegi califica de "reprobable, rechazable e inaceptable" la agresión a un militante del PP

Publicada el 06/09/2021 a las 14:52 Actualizada el 06/09/2021 a las 15:07

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha calificado de "reprobable, rechazable e inaceptable" la agresión cometida este pasado sábado en Vitoria contra un militante del PP de Álava, por la que ha sido detenida una joven de 20 años, informa Europa Press.

En declaraciones a los medios informativos en Donostia, donde ha tomado parte en una mesa redonda en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasc o (UPV/EHU) sobre El reto político del pacto intergeneracional, Otegi, preguntado por estos hechos, ha explicado que EH Bildu ha fijado este lunes su posición al respecto a través del grupo municipal de la coalición soberanista en Vitoria. Tras señalar que se trata de unos hechos de los que desde EH Bildu no tienen "grandes informaciones", el coordinador general de EH Bildu ha señalado que para la coalición soberanista esta agresión es "absolutamente reprobable, rechazable e inaceptable".

La denuncia fue presentada por el propio afiliado conservador, que informó a la Ertzaintza de que había sido agredido "por su condición de militante del PP" en plena vía pública. Poco después, los ertzainas detuvieron a la supuesta autora de los hechos, una joven de 20 años de edad.

El PP vasco atribuye a EH Bildu "autoría política" de las agresiones

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado que "no vale" con que EH Bildu haya rechazado la agresión a un militante del Partido Popular en Vitoria, al considerar que lo que debe hacer la coalición es condenar estos comportamientos, tras lo que ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que actúe con "contundencia" y que no llegue a acuerdo alguno con EH Bildu y Sortu, a los que ha definido como "autores políticos" de este tipo de agresiones.

Iturgaiz, que ha ofrecido una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz con motivo del inicio del curso político, ha condenado la "cobarde" agresión cometida el pasado sábado contra el militante de las juventudes del PP vasco Ander García Oñate. El presidente del PP vasco ha recordado que este ataque "se suma a otros" similares sufridos en las últimas semanas o meses por miembros del Partido Popular de Euskadi. Iturgaiz ha asegurado que García fue agredido "por ser militante" del PP, y ha denunciado que los "radicales" que cometen este tipo de agresiones están "envalentonados" porque se ven "jaleados" por Sortu y EH Bildu.

En este sentido, ha considerado insuficiente el rechazo a la agresión expresado por el portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Félix González San Vicente, quien este lunes también ha mostrado su solidaridad con el joven militante del PP. "Rechazan pero no condenan, como siempre", ha afirmado Iturgaiz, quien ha añadido que "la condena es muy importante". A su juicio, desde EH Bildu "no quieren" emplear el término condena contra este tipo de comportamientos porque "están jaleando a los radicales" que los protagonizan.

El presidente del PP vasco ha subrayado que a la hora de posicionarse frente a estas actitudes "no valen los colores del arco iris". "A veces hay que decidir entre blanco o negro; no quedarte en el azul, el amarillo o el verde", ha manifestado. Iturgaiz ha avisado de que su partido no dará "ni un paso atrás" frente a estos ataques "cobardes", y que no dudará en señalar "a los responsables de todo lo que está pasando", sobre los que ha indicado que "tienen nombres y apellidos", y que, según ha dicho, son EH Bildu y Sortu.

Esta agresión, cuya presunta autora ya ha sido detenida, se juzgará a través de un juicio rápido, según ha indicado Iturgaiz, quien ha explicado que un abogado del PP asistirá al joven agredido. El presidente del PP vasco, que ha destacado que Ander García "hizo lo que tenía que hacer" al "conservar la calma" tras lo ocurrido, se ha preguntado "quién mete esa rabia y esa radicalidad" a una joven de veinte años para que cometa este tipo de actos.

El dirigente conservador considera que Euskadi está viviendo "momentos convulsos" por culpa de "los radicales de siempre", de quienes ha denunciado que "amparan y no condenan" estos comportamientos. Además, ha censurado que EH Bildu "siempre está detrás de la justificación de estos ataques y amenazas".