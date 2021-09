Directo | Casado insiste en cambiar la fórmula de elección del CGPJ antes de la renovación: "No nos fiamos del Gobierno"

Publicada el 07/09/2021 a las 09:37 Actualizada el 07/09/2021 a las 10:06

Buenos días. Sigue en infoLibre la última hora de este martes:







10.14. Bogas (Endesa) asegura que ni el Gobierno ni las eléctricas tienen la culpa de la subida de la luz. El presidente de la compañía prevé que el precio de la luz comience a bajar partir del segundo trimestre del año que viene.

En una entrevista a Telemadrid recogida por Europa Press, el directivo de Endesa ha estimado que el precio de la luz descenderá "sustancialmente en una perspectiva a medio y largo plazo".

Bogas ha señalado que los precios actuales de la luz son "muy parecidos, un poco superiores" a los del 2012, 2015 o 2018 y que el problema es "exactamente el mismo" en toda Europa.

10.04. Garamendi (CEOE) mantiene su rechazo al alza del SMI y pide convocar ya la mesa para prorrogar ERTE. El presidente de la patronal ha insistido este martes en su rechazo a subir en estos momentos el salario mínimo inteprofesional (SMI) y ha señalado que ahora es "urgente" convocar la mesa de negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre.

Garamendi, en declaraciones a Radio Intereconomía recogidas por Europa Press, ha afirmado que la CEOE no se opone a una subida del SMI, sino a que suba ahora, en un momento donde lo importante es impulsar la recuperación económica y el empleo.

"Con esta subida puede haber menos gente que entre en el empleo (...) Con la que está cayendo, es un momento muy delicado y hay que tener cuidado con las cosas que se tocan", ha defendido el dirigente empresarial.

9.30. Casado insiste en cambiar la fórmula de elección del CGPJ antes de la renovación: "No nos fiamos del Gobierno". El presidente del PP, Pablo Casado, ha explicado en Fórum Europa la posición de su formación ante el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Considera que la Unión Europea exige que los jueces sean elegidos por los propios jueces, o al menos una parte, en vez de por el Parlamento en su totalidad. "Europa ha dicho que lo vincula al cumplimiento del Estado de derecho. ¿Por qué Sanchez incumple lo que dice Europa? (...) La única condición que ponemos es que los jueces puedan elegir a los jueces".



Casado ha asegurado que apuestan por reformar la fórmula antes de la renovación, y no después. "¿Por qué lo queremos hacer antes? Porque no nos fiamos del Gobierno", ha asegurado.