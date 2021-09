Jorge Javier Vázquez confiesa que vive intranquilo en Madrid por ser gay: "Hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio"

Publicada el 07/09/2021 a las 18:13 Actualizada el 07/09/2021 a las 20:23

La brutal agresión homófoba ocurrida este domingo en Madrid ha derivado en una ola de indignación. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa Sálvame, se sumó este martes con un alegato en directo desde el plató de Telecinco. "No estamos en el peor momento, va a ir a más, porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio. La semilla ya está sembrada, esto no va a parar, lamentablemente", ha llegado a decir.

"Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás en aquel momento sentí miedo, nunca –ha señalado–. Para mí la llegada a Madrid fue llegar a una ciudad donde esperaba la libertad, donde podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos. Creo que ese Madrid ya no existe. Si ya no existe, entiendo que también en muchísimos puntos de España esa sensación de libertad se está perdiendo. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad. Por primera vez en mi vida no me siento seguro por salir por según qué sitios a la hora que yo quiera ir".

No lograrán que vivamos con miedo ‍ pic.twitter.com/pToxpup36D — PODEMOS (@PODEMOS) September 7, 2021

"No conozco a ningún hombre al que hayan maltratado o matado por ser heterosexual –ha proseguido–. Estamos en un momento muy crítico, los que estáis a los mandos tenéis que hacer que esto pare. Esto se debe condenar sin paliativos, no dejemos que vaya a más. Yo desde luego, a mis 51 años, jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay. Los discursos de odio son la antesala a las acciones de odio. El vivir intranquilo es la antesala a vivir con miedo, y yo no quiero vivir con miedo".

Los hechos tuvieron lugar el domingo sobre las 17.15 horas. Según ha contado a los agentes el denunciante, un español de 20 años, volvía casa cuando fue abordado en el portal por este grupo, vestidos con sudaderas negras con capuchas y pasamontañas, que le profirieron insultos como "maricón de mierda", "asqueroso", "comemierdas" o "anticristo".

También le propinaron varios cortes con una navaja tanto en el labio inferior como en el glúteo, donde le marcaron la palabra "maricón", dejándole malherido tumbado en el suelo. Tras ser atendido por sus heridas denunció los hechos en la comisaría de Centro de la Policía Nacional.

De momento no ha trascendido ni los datos de la víctima ni su dirección exacta para no entorpecer la investigación. Después de la atención médica, la víctima ya está en casa. Los autores, que se desconoce si era un grupo de amigos o una banda juvenil organizada, se enfrentan a un posible delito de lesiones graves y otro de odio