Las tres medidas de Ribera para bajar la factura de la luz y las tres alternativas que propone Unidas Podemos

Publicada el 07/09/2021 a las 06:00

El verano llega a su fin y el precio de la luz continúa disparado, lo que repercute directamente en la factura de miles de hogares sujetos a la tarifa regulada. También supone un golpe para el Gobierno –que confiaba en que la tendencia alcista del mercado se revirtiera en septiembre– al ver eclipsado su discurso de la recuperación económica. En ese contexto –en el que este lunes se cumplió un nuevo récord– el propio Ejecutivo asegura que está trabajando en medidas para bajar la factura de la luz sin que se perciba, por el momento, un alivio consecuente con ese esfuerzo.

Lo cierto es que el precio de la luz no lo marca el Gobierno, aunque sí tiene mecanismos para presionar para que se introduzcan cambios en el marco de la Unión Europea y también para modificar parte del funcionamiento del sistema. Un sistema que funciona mediante una subasta diaria en la que la tecnología más cara, a la que le cuesta más producirla, es la que establece el precio que cobrarán las demás y que pagan las comercializadoras.

Actualmente ya hay dos proyectos de ley en marcha que prometen bajar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la modalidad que está sufriendo el alza del pool: el que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y el que crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía en que se aprueben cuanto antes en el Congreso y asegura que “reducirán progresivamente el recibo final de los consumidores, hasta un 15% en el caso de los hogares cuando se apliquen en su totalidad”.

Sin embargo, desde la coalición de Gobierno, conformada por el PSOE y Unidas Podemos, discrepan de los mecanismos que hay que poner en marcha para hacer frente a esta subida, que también afecta a otros países europeos. Pese a que desde ambos partidos insisten en que la coalición "es fuerte", el choque se ha agravado durante las últimas semanas.

Las propuestas de Ribera:

Fijar precios al margen del mercado mayorista

La cartera dirigida por Ribera sopesa poner en marcha pujas de electricidad al margen del mercado mayorista con subastas primarias en las que grandes eléctricas ofrezcan energía al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales para obtener otra referencia de precio e intentar abaratar el recibo de los hogares y negocios. "El mensaje más importante es que queremos hacer las cosas bien y buscar otros modos para fijar el precio de la luz al margen del mercado mayorista", han sido las palabras de la ministra en una entrevista en Antena 3. Fuentes de Unidas Podemos admiten a infoLibre que "lo de fijar precios al margen del mercado puede ser una medida útil" pero piden más detalles. "Hay que saber que significa eso, y no tenemos más detalles de que implicaría y si es una intervención real y útil como la fijación de nuclear y la hidroeléctrica como nosotros planteamos y como hay en países como Francia", sintetizan.

Bajar el IVA de manera permanente

En el mes de junio el Gobierno aprobó la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses. Ahora Ribera reconoce que quieren dejarlo en el 10% de forma "permanente", tal y como reivindicaba Unidas Podemos, e incluso rebajar el Impuesto sobre la Electricidad del 5,11%. Los morados celebran esta decisión pero, aseguran, es "insuficiente". El impacto de esta medida en las arcas públicas sería de unos 3.000 millones de euros.

Fortalecer la cobertura a hogares vulnerables

El plan de choque presentado este lunes por Ribera también quiere incluir medidas para fortalecer la cobertura a hogares vulnerables con dificultades para abonar el recibo a final de mes. "El acuerdo de gobierno dice que hay que avanzar en esto y llevamos tiempo intentandolo sin mucho movimiento", destacan, por su parte, desde la parte morada del Ejecutivo. "Hay que garantizar el acceso a familias vulnerables, sí, pero con medidas garantistas y serias ante los abusos que están enfrentando", zanjan.

Las alternativas de Unidas Podemos:

Limitar los precios del mercado

Desde Unidas Podemos proponen la instauración de un precio máximo, tras una auditoría de costes. En ese sentido apuestan por intervenir en el mercado eléctrico para que las hidroeléctricas y las nucleares, instalaciones ya amortizadas, no cobren lo que cobra el gas: una sobre la retribución conocida como beneficios caídos del cielo y que es entendida por PSOE, UP y analistas como injusta. La organización de consumidores OCU ha denunciado que, en varios días de los pasados meses, ha sido la hidroeléctrica la que ha marcado los precios del pool y no el gas, por lo que ha estado haciendo ofertas muy por encima de sus costes, ya no solo recibiendo lo que necesitan recibir las centrales de ciclo combinado.

Tal y como explicó recientemente infoLibre, no hay ni un solo experto que crea que esta es una solución posible, más allá de que les parezca más o menos deseable, sin que la Unión Europea lo impida. La propia Comisión Europea se ha manifestado claramente: el precio de la electricidad tiene que ser establecido por una subasta. Es el mismo argumento que esgrime Ribera para desdeñar la propuesta de sus socios.

Crear una empresa pública de energía

Una de las medidas estrella del partido es la creación de una empresa pública para que, a largo plazo, ayude a mitigar el precio de la electricidad. Unidas Podemos lo llevó en su programa para las últimas elecciones generales y la pasada semana registró la propuesta en el Congreso, con la intención de presionar a su socio de Gobierno. El Gobierno tiene margen para hacerlo siempre que asuma la gestión de las centrales hidroeléctricas cuya concesión caduca. Sin embargo se trata de una medida destinada al medio-largo plazo. Aun así desde el PSOE no se ponen de acuerdo: mientras que Ribera abre la puerta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la cierran.

Acelerar las propuestas vía decreto

Unidas Podemos quiere que los dos proyectos de ley anteriormente citados –el que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y el que crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico– se pongan en marcha cuanto antes. Por ese motivo plantean que se tramiten como decreto y no como proyecto de ley. Así lo expresó el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, hace dos semanas: “Es necesario que entren en vigor ya, de forma inmediata, mediante Real Decreto-Ley, y que además se acorten los plazos de implantación que se contemplan en ambas medidas”, señaló.

Desde el ministerio que dirige Teresa Ribera coinciden en la urgencia, pero no concretan si hay limitaciones técnicas o legales para la opción del decreto. De momento siguen el trámite parlamentario habitual, aunque con carácter de urgencia.