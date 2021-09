Sánchez anuncia un nuevo plan contra los delitos de odio: "No habrá otra vez armarios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su solidaridad con todos aquellos que sufren delitos de odio, tras las últimas agresiones homófobas y ha comprometido a su Gobierno para evitar los delitos de odio. "No habrá otra vez armarios. Lo que sí que habrá y hay es un Gobierno comprometido con la diversidad y que va a poner todos los medios para evitar los delitos de odio", ha sentenciado durante su intervención en el Congreso ante la interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, según recoge Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha confirmado que el próximo viernes presidirá una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento para la actualización del Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024. Este plan, según ha avanzado, tiene dos objetivos: actualizar los delitos de odio y adoptar los cambios pertinentes para que "aquellos grupos que quieren devolver el odio a las calles de España no tengan ninguna opción de conseguirlo".

"Así que ni un paso atrás -ha reiterado-. Al contrario, vamos a seguir avanzando en tolerancia, respeto e integración de la diversidad. Esto es lo que quiere España porque es España, no hay lugar contra el odio y, por eso, me gustaría subrayar que nos falta una pieza importante, la aprobación definitiva en las Cortes de la Ley de igualdad de trato. Pido a todos los grupos parlamentarios que tomemos esto como una prioridd y que en este periodo de sesiones, por fin, podamos aprobar la Ley Pedro Zerolo".

Sánchez ha insistido en que este tipo de agresiones no son compartidas y no representan a España y ha recordado para ello un estudio internacional que aseguraba la semana pasada que el 91% de los españoles y españolas no tendría ningún problema en que algún ser querido o algún familiar pudiera declarar públicamente su homosexualidad, por encima de "democracias consolidadas y plenas" como Estados Unidos o Francia.

"Eso es España, el país más tolerante con la diferencia y más exigente con la igualdad", ha dicho para reconocer, sin embargo, que hay "diámicas preocupantes" y recordar que en 2020 un 19,8%de los delitos de odio estuvieron relacionados con la orientación y la identidad sexual y ha asegurado que el PSOE siempre se ha erigido en el muro contra la intolerancia.

"Somos el valladar frente a quienes niegan la diversidad de nuestra sociedad", ha recalcado. Así, ha subrayado, recordando a Pedro Zerolo, la diferencia entre el el movimiento socialista y la intolerancia y los movimientos reaccionarios. "Nosotros defendemos un modelo de sociedad completamente distinto al suyo, en el que cabemos todos, incluidos ellos, y ellos un modelo de sociedad en el que únicamente y exclusivamente pueden caber aquellos que sientan y piensen como ellos", ha sentenciado.

Sánchez acusa a Casado de "insumisión inconstitucional"

Sánchez también ha elevado aún más el tono este miércoles contra el líder del PP, Pablo Casado, por su negativa a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y le ha "exigido" que acabe con su "insumisión inconstitucional" y cumpla con su "responsabilidad". "El PP se sitúa fuera de la Constitución", ha sentenciado.

El presidente ha aprovechado su discurso para cargar contra la actitud de "bloqueo" del PP, y ha avisado de que cada vez que dice "no", están diciendo "no al bien común y al avance de España". "No están ganando simpatías y no suman voluntades. Ellos sabrán. Lo que si es seguro es que no han conseguido derribar al Gobierno, y lo han intentado por activa y por pasiva, y por tierra, mar y aire", ha apuntado.

En esta línea, ha garantizado que su Ejecutivo va a seguir trabajando hasta 2023 para conseguir que España "avance" con una "recuperación justa", y ha lamentado que, por su parte, el PP haya optado, a su juicio, por torpedear esta tarea, en contra del "bien común". "Las cosas en democracia no funcionan así. Las reglas sirven para cuando se gana y cuando se pierde", ha avisado, tras señalar, además, de que no permitir la renovación de órganos constitucionales como el CGPJ, cuyo mandato lleva más de 1.000 días caducado, "no es una cuestión entre políticos ni un juego de tronos y de poder", sino que afecta a la ciudadanía y al "correcto desarrollo de la democracia".

Sánchez pide el "compromiso" de todos los grupos aprobar los Presupuestos

Por otra parte, Sánchez ha recalcado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 requieren del "compromiso" de todos los grupos parlamentarios, pero también "todos los territorios" y ha avisado de que "no se entendería" que hubiera fuerzas políticas que no "quieran sumarse" a la "gran empresa colectiva" de la recuperación económica. El jefe el Ejecutivo ha dado por hecho que las cuentas públicas "para una recuperación justa" saldrán adelante y se ha congratulado que se vaya a recuperar "la normalidad" en el calendario de tramitación de las mismas, que llegarán al Congreso a finales de este mes o principios de octubre. Tras señalar que los Presupuestos van a poner "en el centro a las personas", ha señalado que las cuentas tendrán como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y asegurar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

También ha mencionado que incluirán un compromiso con la gente joven con políticas de vivienda, educativas, de empleo y a favor de la ciencia y de la cultura. "Vamos a poner en pie un plan de choque para favorecer el bienestar y las oportunidades de la gente joven", ha enfatizado. Asimismo, ha avanzado que recogerán medidas en favor de la igualdad de género, la canalización de los fondos europeos para digitalizar el país y hacer una transición ecológica justa, así como medida para hacer frente al reto demográfico y la cohesión territorial de España.

En este contexto, ha indicado que los Presupuestos "necesitan el compromiso de todos los grupos pero también de todos los territorios", citando expresamente comunidades como Cataluña, Andalucía, Galicia o Murcia, entre otras. "Todos y cada uno de los territorios se tienen que sentir comprometidos", ha incidido, porque las cuentas serán la "oportunidad de llevar a cabo una verdadera transformación del país".

Por ello, ha aseverado, "no se entendería que hubiera fuerzas políticas que no quisieran sumarse a esta gran empresa colectiva". "España va a seguir avanzado, si todos los motores, no solamente políticos, sino también territoriales que la componen están en marcha, si cada territorio se suma", ha agregado Sánchez.