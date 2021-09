Directo | Raquel Sánchez, sobre la suspensión de la ampliación de El Prat: "La posición del Govern no era madura y no había consenso"

Publicada el 09/09/2021 a las 08:20 Actualizada el 09/09/2021 a las 08:55

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad política de este jueves:

08.40. Raquel Sánchez, sobre la suspensión de la ampliación de El Prat: "La posición del Govern no era madura y no había consenso nítido". La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado en Hoy por Hoy de la Cadena Ser que la suspensión de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se ha debido a que la posición del Govern "no era madura", "no había consenso nítido" y por el "cambio de criterio de la Generalitat". "Evidentemente, no sabiamos que ERC no estaba de acuerdo", ha reconocido al tiempo que ha señalado que se trataba de "un proyecto complejo que siempre hemos dicho que se tenía que trabajar". "Cuando alcazamos el acuerdo entendimos qe lo alcanzamos con el Govern, no estamos hablando de un tema baladí. Teniamos el visto bueno del vicepresident y no podiamos intuir este cambio", ha admitido Sánchez. "En estas condiciones no podemos llevar el proyecto al Consejo de Ministros. Estamos perdiendo la oportunidad de hacerlo en el periodo 2022-2026. Insisto, el Gobierno de España tiene la mano tendida. Lamento mucho que se haya llegado a este punto porque significa una perdida de oportunidades", ha reconocido. Preguntada sobre la visita de Yolanda Díaz a la zona de La Ricarda este jueves, la titular de Transportes ha asegurado que "la vicepresidenta estaba informada de este proyecto". En este punto, la ministra ha insistido en que "era un proyecto en el que había que trabajar, también desde el punto de vista medioambiental". Con respecto a que se va a hacer con los 1.700 millones que iba a costar esta ampliación, Sánchez ha explicado que este dinero es "parte de los presupuestos de Aena y se genera gracias a las tasas que se podían cobrar" y ha matizado que el resto de acuerdos alcanzados "se mantienen". "Salimos perdiendo. Era una oportunidad", ha concluido la ministra.

DIRECTO | @Raquelsjimenez, ministra de @mitmagob, sobre la ampliación de El Prat



¿No sabía que Esquerra no estaba de acuerdo? "Evidentemente, no. Es un proyecto complejo que siempre hemos dicho que se tenía que trabajar" https://t.co/fJ2KpU4UkW — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) September 9, 2021

08.30. Bolaños se estrena en el Congreso en plena 'guerra' del Gobierno y el PP sobre la renovación del CGPJ. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, comparece este jueves en el Congreso para dar cuenta de las líneas generales que llevará adelante en su departamento, una cita que llega en medio de los últimos desencuentros entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bolaños, que ya estaba en Moncloa como secretario general de Presidencia, accedió al cargo de ministro el pasado mes de julio en la remodelación del Gobierno diseñada por el presidente Pedro Sánchez y la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo. Habitualmente, los nuevos miembros del Ejecutivo suelen desfilar por la Cámara Baja al poco de tomar posesión. Sin embargo, al ser julio un mes inhábil a efectos parlamentarios, la comparecencia se pospuso a septiembre, con el inicio del curso parlamentario, aunque el PP intentó adelantarla sin éxito en la Diputación Permanente. En concreto, el ministro de la Presidencia, cuyas explicaciones también reclaman Vox, Ciudadanos y Esquerra Republicana (ERC), está citado este jueves a las once de la mañana en la Comisión Constitucional, con la que se 'estrenará' en parlamento.

08.15. Llop comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso por primera vez y a petición propia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, comparece a petición propia este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por primera vez desde que asumió el cargo el pasado julio. La comparecencia tiene lugar una semana después de que Llop se reuniera cara a cara en una primera toma de contacto en la sede del Ministerio con varios portavoces Justicia de los grupos parlamentarios. Ni Podemos ni Vox estuvieron presentes. Según aseguraron a Europa Press los asistentes, el encuentro duró casi una hora y giró principalmente sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. PP y Ciudadanos aprovecharon la reunión para dejar constancia de su petición de reformar la ley para "despolitizar" la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. La ministra ya ha dicho públicamente que prefiere primero renovar la institución y luego ya estudiar posibles reformas y otros modelos.

07.00. Junqueras asegura que el PSOE propuso ampliar El Prat "a sabiendas" de que Bruselas no lo permitiría. El líder de ERC, Oriol Junqueras, considera que el PSOE presentó el plan para ampliar el Aeropuerto de Barcelona - El Prat "a sabiendas" de que la Comisión Europea (CE) no lo permitiría por contravenir directivas comunitarias, y con la intención de poder culpar al Govern cuando la ampliación no prosperara. Así lo ha afirmado en una entrevista de El Periódico realizada un día antes del anuncio de la suspensión de la inversión y recogida por Europa Press, en la que Junqueras ha sostenido que el PSOE sabía que la CE no validaría el plan de ampliación "porque ellos mismos han votado a favor de las directivas que lo impiden". "Si lo saben, ¿por qué lo proponen? Lo hace con la esperanza de que a nosotros, por señalar esta incompatibilidad, se nos pueda culpar de que no haya una ampliación de El Prat", sostuvo Junqueras antes de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciara este miércoles que el Gobierno suspende la inversión para ampliar la infraestructura.