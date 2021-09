Publicada el 10/09/2021 a las 13:33 Actualizada el 10/09/2021 a las 14:24

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha insistido este viernes en que las negociaciones sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) están agotadas y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se pronuncie, ya que la semana pasada prometió una subida inmediata, según informa Europa Press.

"La pelota está en el tejado del Gobierno y, si se me apura, en el tejado del presidente del Gobierno. La negociación está concluida. Si el Gobierno quiere un acuerdo con los sindicatos, ese acuerdo es posible", ha dicho Sordo en un encuentro informativo. El secretario ha mantenido su posición sobre el alza del SMI y ha recordado que CCOO ve margen para pactar la subida de este 2021 si el Ejecutivo garantiza que el 1 de enero de 2022 el SMI se sitúa en los 1.000 euros. No obstante, ha advertido al Ejecutivo de que no cuenten con el respaldo de su sindicato si solo se contempla un acuerdo para 2021 con una subida de entre 15 a 19 euros.

El compromiso del Ejecutivo es equiparar el SMI al 60% del salario medio español para 2023. Sordo también ha calificado de "poco comprensible" la negativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) al incremento del SMI, aunque ha preferido desligarlo de motivos políticos. "En esto del SMI, las causas tienen que ver más con una oposición al tema porque se han metido en el bucle de decir que no. No le buscaría más vueltas", ha dicho Sordo.

La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha agregado que "no tiene mucha explicación" que la subida del SMI no esté en el Consejo de Ministros del próximo martes y ha pedido que, una vez que se apruebe, se haga "con carácter retroactivo al 1 de septiembre".

Prolongación de los ERTE hasta el fin de la pandemia

En este encuentro informativo, Sordo también se ha referido a otras cuestiones de la agenda del sindicato para el resto del año, entre las que ha citado las conversaciones para ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), antes del 30 de septiembre, cuando termina la prórroga anterior. Para el sindicalista, la utilización de los ERTE en los últimos meses ha sido "una experiencia de éxito", que han servido tanto para salvar empleo como empresas.

"Han sido una herramienta adecuada. Nuestra propuesta es que es necesario renovar los ERTE en lo que queda de año, renovarlos hasta finales de año y, seguramente, hasta un poco más que finales de año. Mientras haya restricciones producto de la pandemia, creo que los ERTE de pandemia tienen que funcionar", ha asegurado. CCOO no ve dificultades en conseguir esta nueva prórroga de los ERTE para "mantener el empleo y los derechos de los trabajadores", como ha recalcado Vicente, aunque tampoco descarta que las conversaciones cuesten más de lo previsto. "Esperemos que el acuerdo se produzca con rapidez. Aunque la experiencia es que siempre llegamos en el último momento. Las bases están asentadas (...) tiene que ser fácil y sencillo llegar a un acuerdo para seguir manteniendo los ERTE en nuestro país", ha añadido.

Negociación "intensa" de la reforma laboral

Aunque las partes implicadas todavía no se han sentado a negociar, el Ejecutivo debe tener lista antes de fin de año la reforma laboral comprometida con la Unión Europea (UE). Vicente ha estimado que para finales de octubre o principios de noviembre pueden estar cerradas las negociaciones, para que el proyecto pase después el trámite parlamentario. La falta de tiempo obligará a "activar el proceso de negociación de una manera bastante intensa", según Vicente, que ha adelantado que el sindicato ya da "por negociados y cerrados" temas "que ya vienen de atrás".

Sordo ha reconocido que "no va a ser sencillo negociar", ya que la modernización del mercado laboral choca "con las pautas de funcionamiento y culturales muy instaladas en muchas empresas de España". "No va a ser fácil, pero vamos a darle una oportunidad y ver cómo llegar a un acuerdo y, sino, el Gobierno tendrá que decidir", ha comentado.

Sin embargo, el sindicalista ve más difícil sacar adelante la reforma de las pensiones, otra de las cuestiones sobre la mesa para los próximos meses. CCOO quiere continuar las negociaciones con la "lógica" que instalaron durante la primera parte de las conversaciones y ha pedido a los partidos de la oposición, en concreto al Partido Popular, que tenga "cuidado con romper los consensos que se han labrado en España durante décadas". "Estamos preocupados con que ese nivel de crispación política nos lleve a que partidos de distinto espectro pudieran, de repente, en aras de polarizar todo, situarse a la contra de una reforma de pensiones pactada, una reforma de pensiones que da respuesta a una serie de recomendaciones del pacto de Toledo que suscribieron gran parte de partidos incluidos en la Cámara", ha recalcado Sordo.