Yolanda Díaz prepara el terreno de su candidatura con una gira de "escucha activa" por toda España

Publicada el 12/09/2021 a las 06:00

Yolanda Díaz mueve ficha. La líder de Unidas Podemos en el gobierno de coalición deja entrever por primera vez que está dispuesta a ponerse manos a la obra siempre y cuando esa obra se haga a su manera. Desde su toma de posesión como vicepresidenta segunda, ha rehusado sistemáticamente su condición de candidata a pesar de ser señalada en público como tal por su predecesor, Pablo Iglesias. A día de hoy, de hecho, sigue insistiendo en que "no toca, no estoy en eso, los tiempos los decido yo", pero ahora anuncia un amplio "proceso de escucha" que la llevará por todos los rincones de España para reunirse con colectivos, asociaciones, ONG y representantes de la sociedad civil. "Quiere saber qué respira la gente de su país, qué piensa, qué necesita. Su idea es organizar un espacio político en torno a esas necesidades y, a partir de ahí, tomará la decisión", explican en su equipo.

El paso es importante porque es la primera vez que Díaz asume el encargo de "liderar" ese espacio que ella misma define como "un proyecto de país para la próxima década". A pesar de que se encarga de desmentir en público y en privado que se pueda dar por hecho que será candidata a las próximas elecciones generales, su intención de empezar una gira de "escucha activa" por toda la geografía española en busca de ideas y de alianzas parece claramente encaminada a sentar las bases de una futura candidatura.

Fuentes de su entorno exponen que "no quiere dar el paso hasta no tener información suficiente sobre lo que pasa fuera de los partidos, fuera de los despachos, hasta conocer de primera mano qué opina la gente. Cuando acabe ese proceso, tomará la decisión". Nadie se atreve a ponerle fecha ni duración a esa especie de gira preparatoria de la candidatura. "Ella va a seguir volcada en sacar adelante el trabajo de gobierno pendiente, principalmente lo referente a la subida del SMI, la reforma laboral o las medidas para paliar el problema de la luz. Así que el proceso se puede alargar algunos meses", explican desde vicepresidencia.

Díaz, Colau, Oltra

La intención con la que trabajan en el equipo de Yolanda Díaz es que todo ese proceso de escucha desemboque en algo parecido a lo que tiene en la cabeza la política gallega: un espacio amplio, con gente de procedencias diversas e incluso distintas sensibilidades que tengan cabida en un proyecto más colectivo que personal. O lo que es lo mismo, desandar el camino de fragmentación de la izquierda. Aunque en su entorno explican que los partidos, las siglas e incluso los liderazgos "son lo de menos", resulta evidente el acercamiento de la vicepresidenta a figuras relevantes del panorama político del país con las que tiene especial sintonía. En los últimos meses, por ejemplo, han sido constantes las visitas de Díaz a Barcelona para reunirse con la alcaldesa, Ada Colau, con la que le une una muy buena relación personal y política.

En ese sentido, parece estratégica una convocatoria anunciada para este mismo lunes: Yolanda Díaz se reunirá con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Por el momento, no ha trascendido el motivo del encuentro. Oltra es también líder de Compromís, un espacio político aliado, hasta ahora, con Más País, el partido de Íñigo Errejón. Este viernes, después de conocerse ese encuentro y durante una entrevista en laSexta, Errejón no se mostró especialmente afectivo con la vicepresidenta Díaz: "Es tiempo de solucionar los problemas de los españoles, no de candidaturas", sentenció.

Cuidar relaciones como las de Oltra y Colau encajan en ese objetivo estratégico de ir ensanchando los márgenes políticos de un espacio del que en los últimos años se han ido desmenbrando algunas de las llamadas "confluencias". Díaz tiene el convencimiento de que es posible volver a tender puentes con quienes, como en el caso de Oltra, llegaron a ser fuerzas aliadas de Unidas Podemos.

En la misma dirección se encamina la apuesta decidida por el voto verde, en clara disputa también con Más País. La líder de Unidas Podemos en la coalición ha encabezado en las últimas semanas el rechazo desde el seno del Ejecutivo a la ampliación de El Prat por su impacto medioambiental. Esta misma semana, de hecho, la propia Yolanda Díaz ha acudido personalmente a visitar el Parque Natural de la Ricarda junto a la alcaldesa de Barcelona.

Tras las disputas entre ERC y Junts por el proyecto, en Unidas Podemos interpretan que la paralización de la millonaria inversión supone una victoria política en el campo del ecologismo, encabezado en los morados por el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde. Tanto el acercamiento a la líder de Compromís como la implicación en recuperar la bandera del voto verde suponen dos movimientos estratégicos respecto a la figura de Íñigo Errejón. El guión de una posible convivencia entre el exnúmero 2 de Podemos y el espacio que lidera Yolanda Díaz no parece sencillo aunque, en cualquier caso, está aún por escribirse.

Iglesias y Podemos

Por el momento, Yolanda Díaz asegura sentirse respaldada en su hoja de ruta por Unidas Podemos. Según ha podido saber infoLibre, su contacto con Pablo Iglesias es habitual en las últimas semanas, las llamadas de teléfono entre ambos son constantes y el exvicepresidente le ha mostrado apoyo a su sucesora para los planes de futuro inmediatos. Este viernes, durante su discurso de apertura del Consejo Ciudadano Estatal, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha incidido en la idea de ampliar el espacio político: "Tenemos la responsabilidad histórica de seguir creciendo para poder cumplir con nuestros objetivos políticos, que son valientes y ambiciosos, y para eso hay que hablar con todo el mundo, hay que abrirse, hay que seguir sumando".

Por el momento, parece inexpugnable la intención de Yolanda Díaz de llevar hasta el final la gestión de sus tiempos y el diseño de su hoja de ruta. Nada hace prever, por tanto, que esté cerca un anuncio que dé oficialidad a la candidatura. Eso sí, esa ruta cada vez parece más clara y ya cuenta con los primeros pasos transitados.