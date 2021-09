Vox amaga con hacer caer a José Antonio Sánchez si Ayuso no se compromete a una reducción "drástica" del coste de Telemadrid

Publicada el 14/09/2021 a las 13:28 Actualizada el 14/09/2021 a las 14:10

La ultraderecha amenaza con tumbar los planes de Isabel Díaz Ayuso para Telemadrid si el Ejecutivo regional no les da garantías de que habrá tijeretazo en el ente público. El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha avisado este martes de que su partido votará no a la ratificación de José Antonio Sánchez como nuevo administrador provisional de la cadena si el Gobierno autonómico no se compromete a llevar a cabo una "drástica" reducción del "coste" de la radiotelevisión autonómica. Desde el PP confían en ser capaces de "convencer" a su socio preferente. Sin embargo, ya se baraja un plan B por si al final todo acaba saltando por los aires.

El partido que en Madrid dirige Rocío Monasterio es consciente de que, en esta ocasión, tiene la sartén por el mango. Saben que a los conservadores no les vale con una simple abstención, la fórmula que permitió el pasado mes de julio que saliera adelante el cambio normativo que hizo caer al anterior director de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Pablo López. En este caso, es fundamental el sí de Vox. Al fin y al cabo, la ley fija que para la ratificación es necesario el apoyo de dos tercios de la Cámara regional en primera vuelta –una barrera a la que no llegan ambos partidos– o de una mayoría absoluta en segunda votación.

La formación ultra, sin embargo, no garantiza por el momento que vaya a respaldar el nombramiento que hizo a dedo el Ejecutivo de Ayuso para suplir temporalmente –aunque sin fecha límite– el hueco dejado por López. Es más, amaga con votar en contra si el Gobierno madrileño no atiende sus exigencias, que pasan por un recorte presupuestario en la radiotelevisión. "Si no se garantiza la objetividad e independencia y, sobre todo, una reducción drástica del coste para los contribuyentes madrileños, nuestra posición será contraria", ha señalado Henríquez de Luna en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

En el PP confían en poder convencer a los de Monasterio. "Entiendo que en lo de ser austeros en el gasto podemos llegar a un acuerdo", ha respondido el portavoz de los conservadores en la Asamblea, Alfonso Serrano.

A pesar de ello, y ante el riesgo de que la ratificación se vaya a pique, el Gobierno de Ayuso ya ha diseñado un plan B que evite que el ente público quede descabezado. A la vista de que la nueva norma que rige el funcionamiento de la cadena no contempla qué hacer si el administrador provisional no recibe el beneplácito de la Cámara, el Ejecutivo madrileño encargó el pasado 8 de septiembre al Consejo de Administración del ente público que elija un "administrador suplente" –figura que no se contempla en la ley de Telemadrid– con "competencias transversales" para evitar "acefalias", según el acta de la Junta General Extraordinaria desvelada por la Cadena Ser.