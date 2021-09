Publicada el 15/09/2021 a las 08:00 Actualizada el 15/09/2021 a las 09:47

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles marcado por la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso del nuevo curso político y por la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat:

09.40. Von der Leyen anuncia una inversión de 50.000 millones para prevenir pandemias: "No es una carrera de velocidad, es una maratón". La presidenta del Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha comenzado el discurso del estado de la UE asegurando que "hemos demostrado que cuando trabajamos juntos, podemos trabajar con rapidez". "Una pandemia no es una carrera de velocidad, es una maratón. Seguimos a la ciencia, hemos cumplido ante Europa y el resto del mundo, a la manera europea, y ha funcionado". Además, ha resaltado que "Europa está entre los líderes mundiales", ya que según la presidenta más del 70% de nuestra población adulta está vacunada y "hemos sido los únicos que hemos compartido la mitad de nuestra producción de vacunas con el resto del mundo”, ha añadido". Von der Leyen también ha anunciado que habrá otra donación de 200 millones de dosis hasta mediados del año que viene y una inversión de 50 mil millones en la UE para prevenir pandemias con el objetivo de garantizar que ningún virus vuelva a convertir un virus local en una pandemia.

09.31. Díaz, a Egea: "Pregunta por uno de sus principales problemas del país, sería bueno que no frivolice con ellos". "¿Cuándo sale la vicepresidenta segunda a la calle para protestar por la subida de la luz?", pregunta el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Siento que usted lo pase mal", ha asegurado el número dos del PP. "La pregunta que usted formula habla bastante mal del PP. Pregunta por uno de sus principales problemas del país, sería bueno que usted no frivolice con ellos", ha respondido Díaz. "Con ustedes solos los ricos pueden planchar a cualquier hora. La pobreza energética que hoy sufrimos es culpa del Gobierno de Sánchez. Les pido que sigan copiando las medidas del PP, como hicieron ayer. Les va bien cuando copian al PP", ha asegurado García Egea. "Nos habla de impuestos, y si alguien ha subido los impuestos es el PP", ha respondido Díaz que ha asegurado que "el Gobierno de España está defendiendo a su país".

09.26. Calviño, a Vox: "Los ataques personales no contribuyen a mejorar el estado del país". Iván Espinosa de los Montero le replica a Calviño que él único que manda en el Gobierno es Pedro Sánchez. "Están quemando a los españoles", ha asegurado el portavoz de Vox. Calviño le ha respondido que comprente que la agenda progresista del Gobierno no le gusta a Vox pero que "nuestra política tiene como prioridad apoyar a las familias y a los jóvenes". "Los ataques personales no contribuyen a mejorar el estado del país", ha reconocido Calviño. "Este Gobierno trabaja todos los días por los españoles. Los tenemos en la cabeza y en el corazón", ha asegurado la vicepresidenta.

09.20. Calviño, a Gamarra: "Frente a esta acción responsable, la únicas alternativa de su partido es que el alza la paguen los contribuyentes". La portavoz del primer partido de la oposición, Cuca Gamarra, reclamar a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que detalle las consecuencias "para la economía de hogares y empresas" del "récord histórico en el precio de la electricidad". "Han atacado a la imagen y al interés de España. Todos tenemos que remar en la misma dirección", le ha recriminado Calviño. "Nuestro gobierno ha venido desplengado un plan para tener una transición justa. El alza afecta a toda Europa. Frente a esta acción responsable, la únicas alternativa de su partido es que el alza lo paguen los contribuyentes", ha asegurado la vicepresidenta que ha concluido su intervención pidiéndole a Gamarra que el PP se "suba al barco".

09.14. Rufián, a Sánchez: "Si la mesa de negociación fracasa, no fracasará solo el independentismo, también lo hará la izquierda española". Gabriel Rufián de ERC pregunta a Sánchez sobre las infraestructuras en Cataluña y sobre la suspensión del aeropuerto de El Prat: "Era un plan antiecológico. ¿Saben de quién es la culpa de que no se lleve a cabo? De los catalanes, de ERC". "Una negoción no es una rendición", ha explicado Rufián que ha señalado que "si fracasa la mesa" también "fracasa la izquierda y el PP y Vox entran en la Moncloa". "Hemos levantado los peajes en Cataluña como pedían los ciudadanos", ha matizado Sánchez en su primera intervención. "Creo que la ampliación era buena para Barcelona. Este Gobierno va a respetar toda la normativa de la UE y del impacto ambiental. Se equivoca estigmatizando a un sector como el aeropuertario. Vuelvan al acuerdo".

09.09. Sánchez, a Abascal: "Defendemos un modelo de sociedad en la que cabemos todos, incluso Vox". Abascal insta a Sánchez a aclarar "qué más está dispuesto a ceder ante los enemigos de España para contar con su apoyo": "Cuando las víctimas no sirven para demonizar a Vox, ustedes callan". "Yo también soy el enemigo de España, según usted. Nosotros defendemos un modelo de sociedad en la que cabemos todos, incluso ustedes. Considera que el diálogo es un atentado a la razón. Nunca van a plantear un diálogo con quienes piensen diferente", ha asegurado Sánchez que le ha culpado de no cogerle el teléfono ni a él ni a sus ministros.

09.07. Sánchez, a Casado: "Le pido que cumpla con la Constitución y que cuando salga fuera de España hable bien de su país". "Me alegro de verle aquí, que sea durante mucho tiempo", ha comenzado Pedro Sánchez. "Lo justo es que arrimemos todos el hombro", le ha recriminado el presidente a Casado. "El Gobierno siempre va a defender el interes de los ciudadanos, sea cual sea el interes particular", ha admitido. "El principal problema de España es usted", le ha respondido Casado. "Le veo un poco intranquilo. Usted todo lo ve mal. La realidad es otra", ha reprochado Sánchez a Casado. "Le pido dos cosas: que cumpla con la Constitución y que cuando salga fuera, que hable bien de su país", ha pedido al presidente del PP.

09.00. Arranca la sesión de control. Pablo Casado es el primero en preguntar a Pedro Sánchez que le pide que diga cuándo piensa comenzar a resolver los problemas de los españoles "en lugar de empeorarlos": "Además de fracasar con el covid, en su investidura hizo promesas que no ha cumplido. El suyo es un Gobierno fallido". "Ha electrocutado el escudo social disparando la factura de la luz. Si pedía dimisiones cuando había subidas del 8%, ¿por qué no dimite ahora que hay una subida del 200%?", ha asegurado Casado.

08.00. Sánchez trata de impulsar con Aragonés la mesa de diálogo con Cataluña por segunda vez, con el Govern enfrentado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, inauguran este miércoles la nueva etapa de la mesa de diálogo para resolver el denominado "conflicto catalán", con una reunión que tendrá lugar en Barcelona, y que llega en un momento especialmente crítico para los socios del Govern, inmersos en una disputa que ha dejado por el momento a Junts fuera de las negociaciones con el Ejecutivo central. La intención de Junts de sentar en la mesa a dirigentes ajenos al Govern, entre ellos, a dos de los condenados por el procés que fueron indultados por el Gobierno, ha llevado a Aragonès a vetar la participación de sus socios de coalición hasta que no renueven su delegación. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, tras semanas de recelos por parte del partido del expresidente catalán Carles Puigdemont hacia la mesa de diálogo.

07.00. El Gobierno se somete a la primera sesión de control del nuevo curso marcada por la subida del precio de luz y la mesa sobre Cataluña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someterá este miércoles al examen de los grupos del Congreso en el primer Pleno de control al Ejecutivo del nuevo curso político y lo hará horas antes de acudir a Barcelona para participar en la segunda reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña. La suspensión de la ampliación del aeropuerto catalán de El Prat, la subida del precio de la luz o la denuncia falsa de agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña serán otros de los asuntos que marcarán la sesión. Pero, a buen seguro, la mesa de diálogo centrará el Pleno de este miércoles, en la que el PP interpelará al Gobierno para que dé cuenta del orden del día y contenido de la que denomina "mesa de la autodeterminación", lo que dará lugar a la votación, la próxima semana, de la correspondiente moción.

Este asunto saldrá, con toda probabilidad, en los duelos parlamentarios que el jefe del Ejecutivo mantendrá con los presidentes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, pese el carácter genérico de las preguntas registradas para Sánchez. Así, mientras Casado le pedirá que diga cuándo piensa comenzar a resolver los problemas de los españoles "en lugar de empeorarlos", Abascal le instará a aclarar "qué más está dispuesto a ceder ante los enemigos de España para contar con su apoyo".

La polémica en torno a El Prat llegará de la mano del portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, quien pedirá, por su parte, al presidente que le explique "cuál es el criterio del Gobierno en la toma de decisiones de inversiones en Cataluña". El proyecto para ampliar el citado aeródromo iba a suponer una inversión de 1.700 millones de euros. Este asunto cobró especial relevancia después de que la semana pasada el Ejecutivo dejara en suspenso la ampliación del aeropuerto barcelonés, una decisión que el presidente catalán, Pere Aragonès, llegó a tachar de "chantaje inaceptable".