Los Ocasio-Cortez españoles no tienen tanto glamour, pero sí mucho fondo de armario

Publicada el 17/09/2021 a las 06:00

"Impuestos para los ricos". Con esas palabras, grabadas en un sencillo vestido blanco, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió esta semana en una de las protagonistas absolutas de la gala de los MET. Un evento exclusivo al que acuden grandes fortunas, puesto que cada cubierto cuesta 35.000 euros. Con ese gesto, la política norteamericana trataba de ganar la batalla del lenguaje y crear agenda mediática desde dentro. Y parece que lo consiguió: acaparó portadas, búsquedas en Google y contribuyó a reabrir el debate sobre impuestos entre los dos principales partidos de Estados Unidos.

El reparto equitativo de la riqueza es una de las reivindicaciones históricas de la izquierda, que la joven política lleva años pregonando. Una de sus principales banderas es el impulso de una reforma fiscal que grave más a los multimillonarios —que gozan de grandes exenciones fiscales— y menos a la clase trabajadora. Lo novedoso, en este caso, no es el mensaje, que ella ha repetido en multitud de ocasiones. Es el medio. Así lo explicaba la propia Ocasio-Cortez a través de su cuenta de Instagram.

The medium is the message. pic.twitter.com/b4Ssr6HkYR — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 14, 2021

La ropa, en definitiva, comunica. Y los políticos españoles también lo saben. Personalidades de toda ideología en nuestro país han utilizado camisetas, mascarillas, bolsos, pañuelos, chalecos y sudaderas para amplificar su mensaje y dar visibilidad a sus demandas: ya fuera promocionar –todavía más–la carrera de una meteórica Isabel Díaz Ayuso, protestar por la muerte de José Couso o ilustrar la corrupción del Partido Popular mediante una fotografía de los papeles de Bárcenas.

Gabriel Rufián, en memoria de José Couso

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, recibió al expresidente del Gobierno, José María Aznar, con una camiseta en memoria de José Couso, el cámara asesinado en la guerra de Irak. Era el año 2018. Rufián acudía a la comisión que investiga la caja B del Partido Popular y allí le preguntó al exmandatario conservador: "¿Tiene algo que decir a los padres de José Couso?", a lo que Aznar evitó contestar para acusar a Rufián de ser el portavoz de un "partido golpista".

No ha sido la única ocasión en la que el diputado catalán ha llevado una indumentaria a medida. También en esa misma comisión, llevó otra camiseta con una fotografía del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, entrando en prisión. "Es el mercado, amigo", decía el lema impreso en la camiseta de Rufián, parafraseando unas palabras del exvicepresidente sobre su supuesta responsabilidad de la crisis financiera. El compareciente en aquella comisión era el exsecretario general del PP y exministro del Interior Ángel Acebes. El diputado republicano señala a infoLibre que la ropa ayuda a comunicar, pero remarca que "con el actual ecosistema mediático en España solo das excusas para hablar de las formas y no de fondo".

Dos socialistas posan con el gaysper de Vox



La bandera republicana, medios de comunicación de izquierdas, símbolos feministas y un emoji de un fantasma con la bandera LGTB: esos fueron los "enemigos de España" que quería derrotar Vox en las elecciones de abril del 2019. Éste último "enemigo" fue acogido por la comunidad gay, que lo bautizó como gaysper. Un mes después de los comicios, el día que se constituyeron las Cortes, con Vox lejos de su objetivo al coronarse como quinta fuerza, dos parlamentarios socialistas, Felipe Sicilia y Arnau Ramírez, este último es secretario LGTBI del PSC, acudieron con dos camisetas de ese gaysper estampado y posaron sonrientes frente a la bancada que ocupaba partido ultraderechista. "Orgullosos de representar a todas y a todos", escribía Sicilia.

A punto de iniciar la XIII legislatura del Congreso de los Diputados junto a @arnauramirez ORGULLOSOS de representar a todas y todos. pic.twitter.com/Z904vS3WOe — Felipe J. Sicilia (@felipe_sicilia) May 21, 2019

Las mascarillas reivindicativas de Unidas Podemos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, luce la mascarilla en la que aparecen impresas las palabras por ser mujeres en ocasiones importantes. No es el único ejemplo dentro de Unidas Podemos en el que se comunica a través de estos complementos. Se trata de una vía que también utilizó el exsecretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en mensaje de apoyo a la sanidad pública. En otras ocasiones, aún sin texto impreso, Iglesias utilizó mascarillas con un mensaje no implícito, como la que lució en el debate televisivo en Telemadrid y que estaba tejida por mujeres víctimas de trata y explotación sexual de la ONG APRAMP.

Además, las diputadas y diputadas de Unidas Podemos han utilizado sus atuendos para conmemorar o reivindicar fechas importantes, como el 8 de marzo, o para echar en cara la corrupción al Partido Popular. El exsecretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, acudió a un pleno -tras nuevas revelaciones de la trama Gürtel- con una camiseta ilustrada con un fragmento de los papeles de Bárcenas, con la anotación del nombre de M. Rajoy.

El 'fenómeno' Mónica Oltra y sus camisetas contra el PP

La actual vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, representante de Compromís, patentó su propia línea de camisetas en protesta contra la corrupción del Partido Popular. Sus apariciones en las Cortes Valencianas en el año 2009, acompañadas de un catálogo de camisetas reivindicativas para cada ocasión, contribuyeron a visibilizar y reforzar su imagen. Una de sus camisetas más célebres fue en repulsa a las las 43 muertes y 47 heridos del accidente de un convoy de Ferrocarriles de la Generalitat el 3 de julio de 2006, que se saldó sin responsabilidades políticas.

En otra ocasión fue expulsada del parlamento valenciano por lucir una camiseta de Francisco Camps con el lema de Se busca escrito e inglés. Oltra denunciaba que el entonces presidente de la Generalitat estaba "prófugo de la política" ya que no había acudido a la sesión de control parlamentario para responder preguntas sobre el caso Gürtel.

El mantón en favor de Díaz Ayuso y la Ayushop

En la derecha también encontramos ejemplos de ropa con mensaje. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre acudió al acto de cierre de campaña del Partido Popular para las elecciones del pasado mes de mayo, donde fue a apoyar a Isabel Díaz Ayuso portando un mantón de manila con su rostro bordado. En plena campaña para esos comicios, Fernando Lázaro, un concejal del PP de Getafe imputado por corrupción, junto con Pablo González, un estudiante de farmacia, crearon la Ayushop, una web donde pusieron a la venta camisetas, polos, sudaderas y bolsas de algodón con la cara de la presidenta madrileña o mensajes como "a Madrid se viene a que te dejen en paz" o el eslogan "comunismo o libertad".

En campaña pudimos ver a diputados del PP a nivel nacional como Beatriz Fanjul, líder de Nuevas Generaciones, y el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, entre otros, con ese merchandaising ayusista. "Cuando nos lo preguntan, respondemos que hemos creado ropa para personas concienciadas, movilizadas y muy chic", reza la página web, todavía activa.

Ciudadanos y los liberales ibéricos

Los últimos días en política de Albert Rivera dieron para unas cuantas campañas de marketing fallidas. Además de su vídeo con el perro Lucas y la icónica frase huele a leche, que parecía anticipar el resultado en esos comicios de noviembre, también destaca la camiseta que presentó junto a algunas dirigentes de su partido en la que se leía Liberales ibéricos. Esta referencia se debía a unas declaraciones en un mitín del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se refería así a los naranjas. "Ayer te escuché en un mítin que intentabas hacer cachondeo con Ciudadanos diciendo que éramos liberales ibéricos. ¿Sabes que te digo? Que nos ha gustado tanto que nos lo hemos copiado y lo vamos a utilizar durante toda la campaña", apostilló Rivera. Pero tras el fascaso del 10-N nunca más lo han vuelto a utilizar, al menos públicamente.

El antifeminismo de Vox hecho camiseta

La diputada de Vox Carla Toscano pensó que sería buena día lucir, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una camiseta en la que se podía leer feminist tears, es decir, lágrimas feministas. De esta manera trataba de responder, a su manera, al popularizado concepto de male tears, utilizado para referirse a las quejas de algunos hombres por no poder conservar privilegios estrictamente reservados a los hombres. No fue la única ocasión. Toscano también acudió a la comisión de igualdad con una camiseta que rezaba not me too, cuyo concepto, ampliamente utilizado por el movimiento feminista, se popularizó tras las denuncias de acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein.