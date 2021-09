Una mayoría de partidos, a favor de que los Presupuestos amplíen a seis meses los permisos de maternidad y paternidad

Publicada el 16/09/2021 a las 06:00

El consenso entre partidos políticos de distinto signo e ideología es una rara avis en estos tiempos líquidos, donde –casi– cada día asistimos a un nuevo choque en el seno del Gobierno, al que se suma una oposición a la gresca y un Congreso dividido. Pero a veces existe. Con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado como telón de fondo, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quiere alargar los permisos de padres y madres por nacimiento y cuidado del menor desde las 16 semanas actuales a los seis meses, como parte de la futura Ley de Diversidad Familiar. Y a la mayoría de partidos que tienen representación en la Cámara Baja les parece bien.

Desde la extrema derecha hasta los partidos independentistas ven con buenos ojos la propuesta, si bien indican que faltan conocer los detalles de la misma. A preguntas de infoLibre, en el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, EH Bildu y Esquerra Republicana reconocen que son necesarias las medidas encaminadas a facilitar la maternidad, así como facilitar la conciliación de padres, madres y familias monoparentales.

Belarra quiere llevar a la negociación presupuestaria "un paquete ambicioso de apoyo a las familias con niños y niñas pequeños" que incluya esta propuesta junto a la extensión de la red de escuelas infantiles públicas y una prestación por crianza universal para todos los menores. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, representante de Unidas Podemos en la negociación, ya ha presentado estas medidas a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, la voz autorizada del ala socialista. En este contexto el PSOE mantiene su intención de presentar las cuentas en el Congreso a final del mes de septiembre, aunque los morados no son tan optimistas.

Desde el Ejecutivo apelan a la discreción como parte fundamental en estas negociaciones, pero según las fuentes consultadas, Montero rechaza incluir esta propuesta. Los morados no desesperan ya que admiten que ese es "su papel" y recalcan que los socialistas ya han cedido ante sus iniciativas en otras ocasiones. "Aquí no se trata de tener posiciones maximalistas, sino de negociar", apuntan. "Nosotros ya hemos cumplido con el acuerdo de coalición", responden en Hacienda.

Los Presupuestos desglosan los gastos e ingresos de la Administración Central (y los organismos dependientes de la misma). Estas cuentas marcan la agenda legislativa, económica y política del Ejecutivo lo que, consecuentemente, las convierte en la norma más importante de la legislatura. También una de las más difíciles de aprobar en el Congreso. Para Unidas Podemos los PGE representan la última oportunidad que tiene el Gobierno de coalición para impulsar una agenda progresista que incluya medidas ambiciosas. Medidas que sean capaces de revertir la tendencia hacia la derecha que marcan los sondeos tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

En el PSOE remiten a Montero

El nuevo portavoz del grupo socialista en el Congreso, Héctor Gómez, señaló el martes que la propuesta "se va a dirimir en el espacio de negociación y las conversaciones que ya se están celebrando" y recalcó que la decisión final la tomará la ministra de Hacienda. "Ya trasladó su firme voluntad de abrirse a conversar y dialogar con todos los grupos", fueron sus palabras en rueda de prensa desde el Congreso. Fuentes socialistas destacan que fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que igualó los permisos de maternidad y paternidad (intransferibles) a cuatro meses y se abren a negociar con su socio una cantidad mayor, pero siempre bajo la supervisión de Montero.

El PP: "Este grupo está a favor de avanzar con la conciliación"

"Este grupo parlamentario está a favor de todo lo que tenga que ver con avanzar en la conciliación y la modernización del país. No conocemos al detalle la iniciativa y cuando la conozcamos la valoraremos con profundidad, pero este partido tiene un compromiso que está acreditado con los hechos y en cómo hemos hecho avanzar a este país en aras a más conciliación”, fue la respuesta de la portavoz conservador en el Congreso, Cuca Gamarra. Desde la dirección popular en el Congreso ven con buenos ojos esta ampliación de permisos porque creen que facilitaría el "complicado" acceso a la natalidad y se abren a apoyarla.

Vox pide "premiar" a los empresarios

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pide revisar la medida en profundidad cuando llegue a la Cámara Baja, pero defiende que se den facilidades a las mujeres para tener hijos, ya que España "tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo". "Promover la natalidad supone mejorar las condiciones para que una madre trabajadora pueda serlo. Esas condiciones no se dan en España y una cierta parte de la carga cae sobre el empleador: el autónomo, el comerciante o el pequeño empresario, cosa que no favorece la contratación de mujeres. Creo que las medidas encaminadas deberían hacerse pero no a costa del empleador, al que incluso yo creo que habría que darle un premio", resumió durante su comparecencia. En sus palabras, que las mujeres embarazadas dejen de “ser una carga" sino "un premio o reconocimiento" para el empleador. Desde Vox explican que este premio podría traducirse en una ayuda mensual de 1.000 euros al mes (que pagaría directamente el Estado) por cada mujer embarazada o con permiso de maternidad.

Unidas Podemos: "Estamos esperanzados de llegar a un acuerdo"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, asegura que su formación llega "con buena voluntad a esas negociaciones". "Estamos esperanzados en llegar a un acuerdo. En la anterior ocasión cosas que parecían imposibles, finalmente fueron posibles", fueron sus palabras. Asens recalcó que su formación no va con líneas rojas, sino con "una voluntad de flexibilizar posiciones, de ponerse en el lugar del otro, de empatizar, pero también con las convicciones firmes de que cual es el camino que hay que tratar".

Esquerra y Bildu, de entrada, a favor

El espacio liderado por Gabriel Rufián en el Congreso se muestra favorable a la iniciativa y recalca que su posición coincide a menudo con los planteamientos de Unidas Podemos a nivel social. Por su parte, a EH Bildu le parece adecuado "quitar la obligatoriedad de tener que estar casados para acceder a los permisos y apostamos porque las madres solteras puedan sumar ambos permisos", aunque evitan pronunciarse sobre la ampliación de los permisos.

Ciudadanos propone ampliarlo a seis meses en 2024

Los naranjas proponen ampliar el permiso de maternidad y paternidad a 24 semanas en 2024. Así lo recogieron en su Plan para una España pionera en conciliación, presentado en marzo de 2021. "Se ampliaría la duración de los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente hasta las 24 semanas iguales e intransferibles para cada titular, de manera progresiva desde este año hasta 2024, con el objetivo de garantizar una atención adecuada de los menores de edad durante el primer año completo de vida", reza la propuesta.