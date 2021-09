Abascal rechaza aclarar si se ha vacunado contra el coronavirus

Publicada el 17/09/2021 a las 20:04 Actualizada el 17/09/2021 a las 21:00

Santiago Abascal ha acudido este viernes a una entrevista a esRadio, donde ha sido entrevistado por Federico Jiménez Losantos. Enmarcado en una conversación sobre la actuación del Gobierno frente a la pandemia y las posibilidades de implantar el certificado covid, la consecuente vacunación obligatoria y la posición de Vox frente a esto, uno de los tertulianos ha formulado una pregunta que Abascal ha rechazado: "¿Está usted vacunado?".

El líder del partido de extremaderecha no ha querido aclarar a los oyentes si ha recibido o no la vacuna contra el coronavirus. "No te voy a contestar a esta pregunta, me niego absolutamente a declarar sobre asuntos de salud en público, en consonancia a nuestra oposición con que la gente tenga que ir con un pasaporte covid para acceder a determinados sitios", ha asegurado.

Sobre la postura de Vox ante la vacunación obligatoria, ha aclarado que el partido está en contra: "La postura oficial de Vox sobre la vacunación obligatoria es en contra, hemos defendido siempre que la vacunación debe ser voluntaria. Es más, nos hemos opuesto a cualquier tipo de imposición de un pasaporte covid para el acceso a los locales de ocio y para el acceso a los restaurantes que implique que en la práctica la vacunación sea obligatoria".

Ante las respuestas de Abascal, Jiménez Losantos ha apelado a la responsabilidad que el puesto de Abascal requiere como líder de un partido político. El periodista, haciendo referencia a su trabajo, ha añadido: "Aquí en esta empresa no puede entrar uno que no esté vacunado, porque me contagia y me quedo sin redacción". "Hay que negociar con la realidad, y negociar con la realidad es la vacunación. Desde que hay vacunas no ha muerto ni un sanitario en España, algo bueno estarán haciendo", ha dicho en defensa de la vacunación.

Por su parte, Abascal ha decidido zanjar la conversación: "Aquí se va a quedar eso, no voy a hacer proselitismo". "El proselitismo que tengo que hacer ahora mismo es el de la libertad", ha concluido.