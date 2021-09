Directo | El Gobierno cree que "el proceso soberanista está terminando" y pide a "todo el mundo" que se sume al diálogo

Publicada el 16/09/2021 a las 09:35 Actualizada el 16/09/2021 a las 11:28

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

11.27. Ayuso: "La homofobia está en la cabeza de la izquierda. La Comunidad de Madrid es segura, abierta y respetuosa". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este jueves que la homofobia "está en la cabeza de la izquierda", ya que la región es "segura, abierta y respetuosa". Así lo ha trasladado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, a la pregunta del portavoz del PP Alfonso Serrano. "En realidad, la homofobia está en la cabeza de la izquierda, porque la Comunidad es segura, abierta y respetuosa. Una Comunidad donde una de las fiestas más importantes que se han reivindicado es la libertad de las personas homosexuales y transexuales, después de 20 años de libertad con el PP", ha defendido. En este punto, la dirigente autonómica ha lamentado que el ambiente de esta festividad se haya "deteriorado" por "culpa de algunas asociaciones politizadas que han decidido que algunas personas no son bienvenidas".

11.15. El Gobierno considera "un buen inicio" la mesa de diálogo con Cataluña después de un periodo "dramático" y "doloroso". La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que la reunión de la mesa con Cataluña que se retomó este miércoles es "un buen inicio" porque se retomó el diálogo después de un periodo "dramático" y "doloroso" que ha afectado tanto a las instituciones como a la convivencia de las familias. En declaraciones a Telecinco, Rodríguez ha indicado que es importante el mero hecho de que se abra el diálogo con "normalidad" y ha defendido que, a pesar de la ausencia de Junts, la parte del Govern representaba a todos los catalanes, también a los que no son independentistas. Rodríguez ha afirmado que la mesa también ha servido para constatar que las posiciones de ambas partes están muy alejadas y que no se van a solventar "de la noche a la mañana" porque ha sido una década de "ruptura", de "dolor" y de acontecimientos "muy graves".

Es importante recuperar el diálogo entre dos instituciones que representamos a la sociedad española y catalana y hacerlo con normalidad.



Fueron cuatro horas de trabajo que suponen un buen inicio para reconducir la situación.



Esta mañana en @elprogramadear pic.twitter.com/V6SlZKpthz — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) September 16, 2021

11.05. Illa defiende que "todos" deberán sentarse al final en la mesa de diálogo, incluido Junts. El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido este jueves que "al final, todos" deberán sentarse en la mesa de diálogo, incluido Junts y otros partidos, porque considera que no hay otro camino posible. En una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press, ha destacado que Junts representa a una parte importante de la sociedad catalana, por lo que se les debe tener en cuenta: "Como también se tiene que contar con mi formación, que ganó las elecciones, con el PP... Creo que tenemos que estar todos". Ha puesto en valor que este miércoles se acordara que "será un diálogo sin plazos", como señalaron el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, en rueda de prensa tras reunirse y abrir la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos. Illa ha asegurado que rechazar plazos "no significa que tenga que ser lento, pero es definitorio de una actitud" de escucha.

11.00. Cataluña abre la puerta a aplicar el Pasaporte Covid cuando haya repuntes. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha abierto la puerta este jueves a aplicar el Pasaporte Covid para evitar cierres de la restauración y comercios cuando haya repuntes de contagios de coronavirus. "Si volvemos a tener un repunte de contagios, esta puede ser una herramienta que nos evite hacer medidas más restrictivas", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que el Govern tiene la obligación de estudiar esta medida, también a nivel jurídico. También ha abierto la puerta a una posible reapertura del ocio nocturno en las "próximas semanas", pero ha advertido de que se hará cuando estén muy seguros de poder abrir este sector y que se determinará desde el punto de vista técnico y sanitario.

#President @perearagones: “El febrer ens vam fixar com objectiu el 70% de la població vacunada a finals de l'estiu i l'hem assolit abans, però amb la variant Delta es requereix un percentatge superior” pic.twitter.com/JGWjeq1C0N — Govern. Generalitat (@govern) September 16, 2021

10.55. Urkullu llama a relanzar la "nación vasca" y a derogar la abolición de fueros para volver a la soberanía previa a 1839. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apelado este jueves en el Parlamento vasco a alcanzar un consenso sólido para el "relanzamiento" de Euskadi como "nación vasca", y ha defendido una nueva fórmula de Concierto Político que "permita la reintegración foral plena", lo que supondría la derogación "definitiva" de las Leyes de abolición de los Fueros y "retornar a la soberanía anterior a 1839". Esta fórmula de Concierto, planteada por Urkullu durante el pleno de política general de la Cámara autonómica, supondría, según ha asegurado el Lehendakari, "el cumplimiento" de la Constitución y del Estatuto de Gernika. A su juicio, esta fórmula de Concierto consolidaría "un sistema político de convivencia", que daría respuesta al "problema vasco", y se "puede abrir paso en el orden constitucional, estableciendo un instrumento que preserve la bilateralidad con garantías de cumplimiento de lo acordado".

10.45. Aragonès dice que las reuniones de la mesa de diálogo serán públicas cuando haya acuerdos. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este jueves que las reuniones de la mesa de diálogo serán públicas cuando se tengan que presentar acuerdos y ha defendido la necesidad de que el trabajo entre las dos delegaciones sea discreto para generar "confianzas". En una entrevista de Rac1, ha sostenido que la negociación para solucionar el conflicto catalán es tan compleja que no se puede ir retransmitiendo públicamente, sino que "primero hay que crear un espacio de confianza". Considera que hay que establecer una metodología de trabajo para que la negociación avance, pero sin poner fechas concretas: "Te encorsetan mucho, pero esto no quiere decir que sea sine die. Se tiene que ir avanzando y concretando. Necesitamos una primera fase de negociación para dar un margen de confianza y hay que avanzar en las concreciones".

@perearagones : “Els acords de la taula de diàleg els votarà la ciutadania de Catalunya”



➡️ El president de la Generalitat defensa no fixar dates concretes, però avisa que “sense terminis” no vol dir “sine die” @elmonarac1 https://t.co/xIo3LMGYJp — RAC1 (@rac1) September 16, 2021

10.20. ERC responde a Bolaños sobre el fin del 'procés': "No termina porque pactemos temas que son importantes". La consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà (ERC), ha asegurado este jueves que el procés no ha acabado pese a la posibilidad de pactar temas "importantes" con el Ejecutivo central. De este modo ha respondido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha sostenido esta misma mañana que el proceso soberanista "está terminando". En una entrevista en Cadena Ser, Vilagrà ha trasladado que el "deseo de querer decidir" de los catalanes sobre la independencia de la comunidad autónoma es "muy fuerte" por lo que considera que el pueblo "no se va a quedar en casa" como, según explica, ya se vio en las manifestaciones durante la celebración de la Diada. "Esta pulsión en Cataluña no se va a terminar porque haya 44 acuerdos menores en infraestructuras, cercanías de Renfe. Esto no es el conflicto político. Hemos expresado que estas cuestiones se tienen que dirimir en comisiones bilaterales", ha zanjado.

Avui hem manifestat que som davant d’un conflicte polític que requereix una solució política i democràtica. La nostra postura és clara: amnistia i autodeterminació per posar fi a la repressió, que afecta milers de catalans, i posar el futur de #Catalunya en mans de la ciutadania. pic.twitter.com/GXYk8nc9qR — Laura Vilagrà Pons (@LauraVilagra) September 15, 2021

10.15. Almeida avisa a Aragonès de que Sánchez lo traicionará "envolviéndose en el modelo jacobino y la bandera de España". El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avisado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "si lo tiene que traicionar, lo traicionará envolviéndose en el modelo jacobino y la bandera de España". Así lo ha manifestado este jueves en una entrevista en Telecinco, donde ha indicado que la nueva mesa de diálogo "durará en tanto en cuanto se necesiten" Sánchez y Aragonès. A este respecto ha señalado que "se defienden a sí mismos y por eso no dan plazos". Ha reiterado que la mesa de ayer es un "sainete" y ha añadido que los españoles "no merecen que el Gobierno de España se someta al Gobierno de Cataluña", al tiempo que ha criticado que el presidente del Gobierno de la Nación acuda "solícito" a reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña.

Los españoles no se merecen que el Gobierno de España se someta a los independentistas.@AlmeidaPP_ en @elprogramadear pic.twitter.com/rgivzu6ZNN — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 16, 2021

10.07. Almeida insiste en no adelantar el congreso del PP de Madrid: "Los plazos se tienen que respetar". El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que no es conveniente adelantar la fecha de celebración del congreso del PP de Madrid, previsto en nueve meses, puesto que son los afiliados quienes deciden y "los plazos se tienen que respetar". "En el PP de la Comunidad de Madrid hay primarias y deciden los afiliados. Elegirán al mejor o a la mejor presidenta, pero si un partido tiene una serie de plazos, los plazos y procedimientos se tienen que respetar, porque conviene garantizar que esto se lleve de manera real y efectiva", ha manifestado este jueves en una entrevista en Telecinco. Así, ha subrayado que "si se fijó un calendario, habría que respetarlo". "Estos plazos afectan al PP de todas las regiones, y si esto se hiciera en Madrid, otras comunidades harían lo mismo", ha expresado. De nuevo ha evitado decir si él presentará o no su candidatura a la Presidencia del PP regional, ya que "estaría alimentando un debate".

10.00. La ministra portavoz ve "probable" que la próxima reunión de la mesa sea en Madrid. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho este jueves que "es probable" que la próxima reunión de la mesa de diálogo se celebre en Madrid, y ha concretado que el Ejecutivo central y el catalán no fijaron una periodicidad para estos encuentros en la sesión de este miércoles. En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha sostenido que la Generalitat y el Gobierno encaran el espacio de negociación con "objetivos muy distintos", que considera que deben abordarse sin prisa, y que la gran distancia entre ambos Ejecutivos -en sus palabras- la marcan la amnistía y la autodeterminación. Preguntada por la posibilidad de convocar una consulta no vinculante en España sobre las reivindicaciones catalanas, ha dicho: "Seguramente tendremos que tener algunas certezas antes de consultar".

Al preguntársele si la reforma de la sedición ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno, ha afirmado que hay "una prioridad clara", que es salir de la pandemia, y a continuación están la modernización y la recuperación de la economía española cumpliendo con los compromisos con la Unión Europea (UE).

La voluntad del Gobierno de España es avanzar hacia la normalidad en Cataluña con la palabra y el diálogo.



Manifestar diferencias no es malo, pero ambos gobiernos debemos aunar posiciones en beneficio de la sociedad catalana.



Esta mañana, en @maticatradio. pic.twitter.com/efQZgIfiA3 — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) September 16, 2021

09.40. El Gobierno cree que "el proceso soberanista está terminando" y pide a "todo el mundo" que se sume al diálogo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que "el proceso soberanista ya está terminando" y que ahora se ha iniciado "una nueva etapa, que es la de la búsqueda de soluciones", y eso solo se puede conseguir, a su juicio, "por el diálogo". Por ello, ha pedido a Junts y a "todo el mundo" que se sume a esta tarea porque "no hay otra manera", según el ministro, de devolver la normalidad política a Cataluña. "Y para eso vamos a trabajar", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser. "Más que reproches a las personas que no han recibido con cariño la celebración de la mesa del diálogo lo que hacemos es tender la mano para que todo el mundo comprenda que no podemos vivir de espaldas, no escucharnos", ha explicado Bolaños.

DIRECTO | Félix Bolaños, ministro de @M_Presidencia



"La sociedad catalana y española ya están cansadas del confrontamiento. La política tiene que ser útil. No es necesario que nos pongamos plazos"https://t.co/po7MotOxLQ — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) September 16, 2021

09.28. Iceta descarta acuerdos "de calado" con Cataluña porque no existe consenso y pide "orillar" lo que les aleja. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha afirmado este jueves que sería "ingenuo" pensar que se dan las condiciones para llevar a cabo acuerdos que requieran de un "gran consenso", después de que este miércoles se reactivara la mesa de diálogo en Cataluña entre los Ejecutivos Central y autonómico. Así, ha señalado que espera del diálogo que se vayan acercando las posiciones y ha pedido una "aproximación pragmática" e "ir avanzando" en las cosas en las que se puedan poner de acuerdo y "orillar" las que no. De este modo Iceta, que fue uno de los que este miércoles participó en la mesa, ha indicado que ni en Cataluña ni en el conjunto de España se da un consenso suficiente para abordar reformas institucionales "de gran calado" y ha pedido "no engañarse" porque las posiciones de las dos partes están "muy alejadas", según ha afirmado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

ENTREVISTA | @miqueliceta, ministro de @culturagob



"Una cosa es la mesa de diálogo y otra los presupuestos. Son carriles distintos, pero es obvio que una mejor relación entre los gobiernos también facilita que se alcancen otros acuerdos"



▶️ https://t.co/BoUUNPrTIJ pic.twitter.com/xXv1LIzEDg — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 16, 2021

09.22. Bolaños evita opinar sobre la retirada de la bandera española en el Palau y dice que se queda "con lo positivo". El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves que la Generalitat de Cataluña "es Estado" y que este miércoles, durante el reinicio de la mesa de diálogo, estuvo además el Gobierno de España muy presente, con una "amplia delegación", al ser preguntado sobre la decisión del Govern de retirar la bandera de España para la comparecencia del presidente catalán, Pere Aragonès. "Me quedo con lo positivo", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en relación a la polémica que se ha generado por la decisión de la Generalitat de prescindir para la rueda de prensa de Aragonès de la bandera de España que había estado situada junto a la catalana durante la intervención que previamente ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.