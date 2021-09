La España vaciada quiere influir en los Presupuestos y sopesa concurrir a las elecciones: "Teruel Existe nos ha quitado el miedo"

"En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos. A fecha de hoy ya hemos conseguido que lo identifiquen como un problema, no solo los políticos, sino la ciudadanía", apunta Antonio Saz, coordinador de Desarrollo de España vaciada

"En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos. A fecha de hoy ya hemos conseguido que lo identifiquen como un problema, no solo los políticos, sino la ciudadanía", apunta Antonio Saz, coordinador de Desarrollo de España vaciada

"En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos. A fecha de hoy ya hemos conseguido que lo identifiquen como un problema, no solo los políticos, sino la ciudadanía", apunta Antonio Saz, coordinador de Desarrollo de España vaciada

"En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos. A fecha de hoy ya hemos conseguido que lo identifiquen como un problema, no solo los políticos, sino la ciudadanía", apunta Antonio Saz, coordinador de Desarrollo de España vaciada

"En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos. A fecha de hoy ya hemos conseguido que lo identifiquen como un problema, no solo los políticos, sino la ciudadanía", apunta Antonio Saz, coordinador de Desarrollo de España vaciada

"En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos. A fecha de hoy ya hemos conseguido que lo identifiquen como un problema, no solo los políticos, sino la ciudadanía", apunta Antonio Saz, coordinador de Desarrollo de España vaciada

"En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos. A fecha de hoy ya hemos conseguido que lo identifiquen como un problema, no solo los políticos, sino la ciudadanía", apunta Antonio Saz, coordinador de Desarrollo de España vaciada

Publicada el 18/09/2021 a las 06:00

Las grandes decisiones ya no se toman –solo– en Madrid o Barcelona. La España vaciada quiere definir su futuro en la localidad alcarreña de Priego (896 habitantes), donde este fin de semana se celebra la III Asamblea General de la Coordinadora de la España Vaciada. El objetivo de esta asociación, en la que conviven en torno a 160 plataformas de muy diverso orden y 28 provincias, es hacer un balance de lo conseguido hasta ahora y “avanzar en nuevas ideas y estrategias para lograr el objetivo de un Pacto de Estado que haga posible el necesario y urgente reequilibrio territorial de nuestro país”.

Es decir, la España vaciada se politiza. Una senda ya iniciada el pasado mes de mayo con la presentación por parte de la coordinadora de 101 medidas con las que, a su juicio, se reequilibraría el país y el medio rural sería tan atractivo para vivir como una gran ciudad. Un documento en el que plantearon alternativas para invertir los 10.000 millones de euros de los fondos europeos que se destinarán a luchar contra la despoblación. Unos fondos que, a su juicio, son "una oportunidad", si bien tienen que ir aparejados de una cantidad incluida en los Presupuestos Generales del Estado, de manera, anual, para el mantenimiento de esos planes.

La demanda de alcanzar un pacto de Estado suscrito por los grandes partidos —para que no cambie gobierne quien gobierne— y por todas las instituciones, no cuenta con muchos precedentes en nuestro país. En esa corta lista se encuentran los históricos Pactos de La Moncloa, de 1977, el Pacto de Toledo por las pensiones (1995) y los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015. El último, sobre la violencia de género, data del año 2017 y contó con la abstención de Podemos y parte del grupo mixto.

La Coordinadora de la España Vaciada demanda que se dedique un 1% anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante 30 años para luchar contra la despoblación y los desequilibrios territoriales. De lo contrario, serán varias las provincias que ensayen la estrategia que ya emprendió Teruel Existe al concurrir a las elecciones generales de 2019. Pero esa decisión podría tomarse incluso antes. Provincias como Jaén, Soria, Zamora, León, Palencia y Burgos podrían dar este paso, ante lo que entienden como una dejación de funciones en sus territorios, e incentivadas por el éxito de Teruel Existe, que cuenta con un parlamentario en el Congreso, Tomás Guitarte. La debilidad parlamentaria de los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos les obligan a buscar apoyos a cambio de contrapartidas, entre los que se encuentra el propio Guitarte.

"En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos"

Para Antonio Saz, coordinador de Modelo de Desarrollo de España Vaciada y miembro de Teruel Existe, el objetivo de esta cumbre es poner en valor las 101 medidas presentadas en el Congreso y señalar "las que queremos impulsar para el próximo año", a través de los Presupuestos que el Gobierno quiere presentar a finales del mes de septiembre. El papel e influencia de Guitarte serán fundamentales.

Por ese motivo Saz cree que "es fácil" que surja el debate sobre si concurrir a las próximas elecciones generales de manera cohesionada en todos estos territorios. "Es una inquietud que pueden tener muchas plataformas y que es fácil que salga durante la Asamblea", apunta. Los expertos consultados en ese artículo por infoLibre coinciden en que es demasiado pronto para saber si la España vaciada será capaz, más allá de Teruel Existe, de articular propuestas con posibilidades de éxito en las elecciones de 2023.

En ese sentido, el coordinador explica que "el paso de Teruel Existe hace que se pierda el miedo". "La política no va de políticos trajeados, sino de resolver problemas. Estamos en un momento decisivo y los Presupuestos sirven para transformar el país", expone. Saz apunta que ha habido un cambio de paradigma respecto a hace dos años. "En 2019 la España vaciada no era ni un problema para los políticos. A fecha de hoy ya hemos conseguido que lo identifiquen como un problema, no solo los políticos, sino la ciudadanía", expone, porque "un país que no está cohesionado es un problema para todos".

Teletrabajo, infraestructuras y comunicaciones: claves para la España vaciada

Desde la España vaciada ponen el acento en las telecomunicaciones. "Si queremos romper la brecha real tenemos que empezar por la que va retrasada. Si empezamos a implantar el 5G con el mismo criterio territorial que el 3G y el 4G, primero grandes ciudades y luego al final y a base de empujar el mundo rural, no va a ser posible", explica Saz, que aboga por un "modelo mixto". Además, apunta que la implantación del teletrabajo permite a las personas trabajar en remoto y tener una "mayor calidad de vida" en pueblos de la que tienen en grandes urbes.

Asimismo, expone que el sistema de carreteras radial en España, en el que "todo se centra en torno a las grandes ciudades", genera desigualdades con los territorios más pequeños, por lo que él defiende un "sistema en malla" que conecte bien todas las poblaciones.