El acto de apoyo a los presos de ETA se celebra en Arrasate entre protestas de PP y Vox contra Parot

Publicada el 18/09/2021 a las 17:00 Actualizada el 18/09/2021 a las 17:26

La red ciudadana Sare de apoyo a los presos de ETA se ha movilizado este mediodía en decenas de localidades vascas contra "las cadenas perpetuas encubiertas" y la aplicación de la legislación de excepción y ha pedido "no sucumbir a los intereses" de quienes no quieren avanzar en las políticas penitenciarias. Bajo el lema "Bizi osorako zigorrik ez! GizaEskubideak, elkarbizitza, konponbidea (No a la cadena perpetua. Derechos Humanos, convivencia y resolución)", y entre gritos a favor de la vuelta de presos "a casa", la movilización más numerosa ha sido la desarrollada en Arrasate.

Por otro lado, ha criticado las "vulneraciones" de derechos que se puedan dar en este sentido y ha reprobado la "campaña de desprestigio" a la que, según ha señalado, se han visto sometidos. Por último, han hecho un llamamiento a agentes políticos y sociales a "no sucumbir a los intereses de quienes no quieren permitir un avance en el derecho y las políticas penitenciarias". "Los derechos humanos nos competen a todos y no se pueden aplicar de manera sesgada. Seguiremos trabajando y denunciando estas circunstancias, del mismo modo que lo haremos el 23 de octubre en la manifestación de Donostia", ha afirmado.

En la localidad guipuzcoana estaba previsto desarrollar inicialmente una marcha de 31 kilómetros en recuerdo de los años que el recluso de la banda terrorista Henri Parot lleva en prisión. Finalmente, decenas de personas se han concentrado en el parque Monterron donde la portavoz de Sare, Begoña Atxa, ha denunciado la aplicación de la legislación 3/2007. "En estos momentos hay unos 15 presos condenados bajo la aplicación de esta legislación y unos 60 juzgados bajo la misma", ha afirmado.

El PP insta a Sánchez a elegir entre "las víctimas o los verdugos"

Con motivo de esta movilización, PP y Vox se han acercado por separado hasta Arrasate para protestar contra esta movilización. En un acto en recuerdo a las víctimas en las inmediaciones de la fábrica en la que ETA mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara en esta localidad guipuzcoana, los conservadores han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska de "no mover un solo dedo" para evitar el acto de Henri Parot.

La vicesecretaria nacional de organización y presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha acusado a Sánchez de ser "el pastor que cuida a los lobos" y le ha instado a elegir entre estar con "las víctimas del terrorismo de ETA o con los verdugos". Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha indicado que Henri Parot, "como otros de su especie", son "individuos dignos de estar representados en la cámara del terror de cualquier museo de cera".

Tensión en el acto de Vox

Tras participar en el homenaje a las víctimas en Arrasate (Gizpuzkoa), poco después de celebrarse un acto del PP y mientras en otra zona de la localidad, Sare se concentraba en contra de la "cadena perpetua", el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que les da "igual cómo le llamen a lo que lleva aquí ocurriendo hace muchos años". Asimismo, ha denunciado la "traición" a las víctimas del terrorismo de Sánchez, al que ha acusado de ser presidente del Gobierno "con los votos de ETA".

La Ertzaintza desplegada en el municipio en un fuerte operativo, ha cargado en dos ocasiones contra los antifascistas, por lo que se han producido algunas carreras. En uno de los tumultos, un viandante de edad avanzada ha caído al suelo y ha tenido que ser atendido de sus heridas por sanitarios.

De forma previa, Abascal ha participado, en compañía, del secretario general del partido, Javier Ortega Smith, y la diputada en el Congreso, Macarena Olona, así como la parlamentaria vasca de la formación, Amaia Martínez, entre otros dirigentes, en el homenaje "en defensa de la memoria de las víctimas". Tras proferir gritos de "viva España" y "viva la Guardia Civil", varios de los congregados en el acto se han situado en la zona acordonada por la Ertzaintza frente a los manifestantes antifascistas, con intercambio de insultos y gritos.

En algún momento, se han producido algunas carreras y la Policía vasca ha cargado. Además, desde los balcones, se han arrojado algunos objetos y agua contra los vehículos de Vox estacionados en las inmediaciones. El fuerte dispositivo policial desplegado por la Ertazintza en la localidad ha impedido que los conatos de enfrentamiento fueran a más y, finalmente, los dirigentes y simpatizantes de Vox han abandonado el lugar pasada las 13.25 de la tarde.

La AVT acusa a Sánchez de ser capaz de "pactar con el diablo" por no abandonar "su sillón en la Moncloa"

Desde Madrid, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha acusado a Sánchez de ser capaz de "pactar con el diablo" por no abandonar "su sillón en la Moncloa", aunque "el precio sea las víctimas de España y los españoles", en referencia al apoyo del partido EH Bildu para formar gobierno. Así lo ha manifestado la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza, durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en la capital, que se celebra también en San Sebastián, Zaragoza y Granada, puntos en los que el etarra Henri Parot provocó las 39 muertes por las que cumple condena por delitos de terrorismo, donde también se ha llevado a cabo una ofrenda floral en los monumentos de homenaje a las víctimas del terrorismo.

Al acto han acudido representantes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Durante la concentración, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado a la "presión social" como detonante para que se haya desconvocado el homenaje a Parot. Así, Almeida ha asegurado que "el problema es que se les ampare y que haya un silencio desgarrador para las víctimas como el que se ha producido desde el Gobierno de la nación" y ha alertado de que el Gobierno "depende de los partidos de los herederos de ETA, de los votos de EH Bildu".

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que es "una vergüenza" que el homenaje al preso de ETA Henri Parot no se haya desconvocado por la acción del Gobierno Central ni del Gobierno del País Vasco, sino por la sociedad civil. "Los votos de EH Bildu son fundamentales para sostener a Pedro Sánchez en el poder, ha sido la sociedad civil, es una vergüenza que no haya sido el Gobierno Central ni el Gobierno del País Vasco", ha criticado Bal.