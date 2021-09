Directo | Batet ve "una gran irresponsabilidad" no sentarse a negociar el CGPJ

Publicada el 18/09/2021 a las 12:00 Actualizada el 18/09/2021 a las 13:45

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

13.40. Raquel Sánchez pide pasar "de la reflexión a los hechos" para alcanzar la igualdad de género. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno, Raquel Sánchez, ha hecho un llamamiento a "pasar de la reflexión a los hechos" para generar espacios que fomenten la cohesión social y la igualdad de género. Así lo ha defendido este sábado durante su intervención de clausura de la Escola Feminista Dolors Renau 2021 del PSC, donde también han intervenido el líder socialista en el Parlament, Salvador Illa, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Sánchez ha reafirmado el compromiso del Ministerio que lidera para "repensar la movilidad y las ciudades" y diseñar políticas estructurales que tengan un impacto claro y directo en la igualdad de género y en la calidad de vida de las mujeres.

Las mujeres que tienen que asumir las responsabilidades por ser mujeres solas, tienen problemas para acceder a la vivienda en propiedad y en alquiler.



La derecha fomentó la compra e hizo casi imposible acceder al alquiler.



@raquelsjimenez #AliancesFeministes/ pic.twitter.com/8LbaxeuN6O September 18, 2021

13.00. Espinosa critica las "terribles iniciativas" del País Vasco con los presos de ETA con la autorización del Gobierno. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha mostrado su repulsa a las "terribles iniciativas" del País Vasco con la autorización del Gobierno y jueces sobre los acercamientos de los presos de ETA a la comunidad vasca. Así lo ha manifestado este sábado a los medios durante su participación en el homenaje de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a las víctimas de Henri Parot, en respuesta a la iniciativa para solicitar su excarcelación. También ha acusado al ministro de Interior, Fernando Gracia Marlaska, de "soltar, avanzar un grado más en su libertad o acercar" a los presos de ETA a sus comunidades, lo que "victimiza cada vez más a las personas que han sufrido durante tantos años".

12.50. Arrimadas urge al Gobierno a que cambie la ley para evitar de manera "más fácil y rápida" los homenajes a terroristas. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha urgido al Gobierno de España a que cambie la Ley de Víctimas del Terrorismo para que "sea todavía más fácil y más rápido impedir los homenajes a terroristas". Arrimadas ha asistido este sábado, 18 de septiembre, al homenaje y ofrenda floral organizados en Zaragoza por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en protesta por los actos en apoyo al etarra Henri Parot, cuyo rastro de terror incluye atentados como el de la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, que dejó once muertos, incluidos seis niños. Le han acompañado el líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo, la coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) de Huesca, Sara Giménez, entre otros representantes del partido en las instituciones de la comunidad.

Hoy en Zaragoza recordamos a los 6 menores y 5 adultos asesinados por Henri Parot en el salvaje atentado de la casa cuartel de la @guardiacivil. Una democracia debe impedir que se ensalce a los verdugos y no dejar de honrar a las víctimas.



Memoria, dignidad y justicia pic.twitter.com/XRTizb4xe3 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) September 18, 2021

12.45. Almeida destaca que la "presión social" del "muro" contra terrorismo haya parado el homenaje al "malnacido" Parot. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor que haya sido la "presión social" del muro contra el terrorismo que conforma la sociedad española quien haya parado el homenaje al "malnacido" preso de ETA Henri Parot. Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación, desde la plaza de la República Dominicana, "símbolo de la barbarie etarra", tras asistir a la manifestación organizada por la Asociación Víctimas del Terrorismo en Madrid. "Ha sido la presión social, esto ha sido una retirada táctica, lo van a seguir queiendo hacer", ha expresado el regidor. Por ello ha llamado a que se encuentren con "un muro que es la sociedad española y no puede haber una grieta por un Gobierno que dependa de los herederos de ETA".

13.35. La AVT acusa a Sánchez de ser capaz de "pactar con el diablo" por no abandonar "su sillón en la Moncloa". La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de ser capaz de "pactar con el diablo" por no abandonar "su sillón en la Moncloa", aunque "el precio sea las víctimas de España y los españoles", en referencia al apoyo del partido EH Bildu para formar gobierno. Así lo ha manifestado la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza, durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en Madrid, que se celebra también en San Sebastián, Zaragoza y Granada, puntos en los que el etarra Henri Parot provocó las 39 muertes por las que cumple condena por delitos de terrorismo, donde también se ha llevado a cabo una ofrenda floral en los monumentos de homenaje a las víctimas del terrorismo. La presidenta de honor de la AVT ha sido la encargada de leer el manifiesto en Madrid, en el que se critica el cambio en la política penitenciaria de manos del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y achaca que las instituciones permitan homenajes como el de Parot y que "la izquierda abertzale ha sido aupada por Sánchez a la dirección de este Estado".

#EnDirectos | La AVT recuerda a las víctimas de Parot, critica que se vayan a llevar a cabo concentraciones "en contra de la cadena perpetua" y recalcan que están "hartos" de denunciar este tipo de actos y que "ni los tribunales ni las delegaciones de Gobierno las prohíban" pic.twitter.com/rYp6B5w1oe — Europa Press (@europapress) September 18, 2021

12.00. El Gobierno Vasco llama a la "responsabilidad" para que los actos de Arrasate se desarrollen de forma "pacífica". El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha apelado a la "responsabilidad" de organizadores y convocantes de las movilizaciones anunciadas para este sábado en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), entre las que se encuentran la de Sare, en apoyo al preso de ETA Henri Parot, y las de PP y Vox, en defensa de las víctimas, para que estos actos puedan celebrarse de forma "pacífica" y "sin perturbaciones cruzadas" que impidan "el legítimo ejercicio del derecho de manifestación y concentración". Erkoreka, que ha participado este sábado en Arkaute (Álava) en un acto en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, ha informado de que para esta jornada hay convocadas oficialmente cinco movilizaciones en Arrasate -entre ellas las de PP y Vox, por la mañana, y el acto de la mañana y la manifestación de la tarde programados por Sare- y 28 en el resto de municipios de Euskadi. El consejero ha explicado que ninguno de estos actos va a coincidir en un mismo espacio y que algunos "se van a solapar solo parcialmente" en el tiempo. Erkoreka ha apelado a la "responsabilidad" de organizadores y convocantes de estas 33 movilizaciones para "compatibilizar el legítimo ejercicio del derecho de concentración y manifestación" que asiste a unos y otros.

11.55. Bal defiende que es "una vergüenza" que el homenaje a Parot no se haya desconvocado por la acción del Gobierno. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que es "una vergüenza" que el homenaje al preso de ETA Henri Parot no se haya desconvocado por la acción del Gobierno Central ni del Gobierno del País Vasco, sino por la sociedad civil. "Los votos de EH Bildu son fundamentales para sostener a Pedro Sánchez en el poder, ha sido la sociedad civil, es una vergüenza que no haya sido el Gobierno Central ni el Gobierno del País Vasco", ha criticado Bal. Así lo ha manifestado este sábado el portavoz adjunto de Ciudadanos en declaraciones a los medios durante su participación en el homenaje de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a las víctimas de Henri Parot, en respuesta a la iniciativa para solicitar su excarcelación. El acto se ha celebrado en el Monumento a las víctimas del terrorismo en la madrileña Plaza de la República Dominicana.

11.30. El PP asegura que Sánchez es "el pastor que cuida a los lobos" y le insta a elegir entre "las víctimas o los verdugos". La vicesecretaria nacional de organización y presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el pastor que cuida a los lobos" y le ha instado a elegir entre estar con "las víctimas del terrorismo de ETA o con los verdugos". Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha indicado que Henri Parot, "como otros de su especie", son "individuos dignos de estar representados en la cámara del terror de cualquier museo de cera". El Partido Popular del País Vasco ha desarrollado este sábado una concentración en Arrasate en "desagravio a las víctimas del terrorismo" en las inmediaciones de la fábrica en la que ETA mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara en esta localidad guipuzcoana.

“Sánchez tiene que elegir entre estar con las víctimas o con los verdugos, los herederos de ETA”.



Aquí no caben equidistancias, la equidistancia es ser cómplice.



@abeltran_ana pic.twitter.com/lY5qOq8I0d — Partido Popular (@populares) September 18, 2021

11.00. Pablo Iglesias será el presidente del Instituto 25M, el 'think tank' de Podemos. El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias se incorpora al Instituto 25M, el think tank de la formación morada que dirige el también cofundador del partido y politólogo Juan Carlos Monedero. Según ha indicado a Europa Press fuentes de la formación y ha adelantado eldiario.es, la Ejecutiva de la formación morada (el Consejo de Coordinación) ha acordado nombrar a Iglesias como nuevo presidente del patronato de esta fundación, cargo que no implica ninguna remuneración. Hasta ahora la presidencia del Instituto 25M la ostentaba la eurodiputada y la secretaria del área internacional de Podemos, Idioa Villanueva. El propio Iglesias ha indicado en un mensaje en Twitter que es un "honor" sumarse al trabajo que despliega el Instituto 25M y ha destacado que ayudará en las tareas de formación y en el trabajo internacional de la fundación, que le "motiva mucho".

Un honor sumarme al trabajo del @Instituto25M junto a @MonederoJC y los demás compañeros. Ayudar en las tareas de formación y en el trabajo internacional de la fundación me motiva mucho. Gracias @ionebelarra @IdoiaVR y a todas por la confianza pic.twitter.com/tr1gL0UAuu — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) September 17, 2021

10.00. Batet ve "una gran irresponsabilidad" no sentarse a negociar el CGPJ y recalca que hay que cumplir con la ley vigente. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, considera "una gran irresponsabilidad" no sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los otros tres órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas), y ha subrayado la necesidad de cumplir con la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. Batet ha respondido así, en una entrevista con el programa Parlamento de RNE recogodas por Europa Press, al ser preguntada si el llamamiento a la actualización de estos órganos constitucionales que hizo esta semana al inicio del nuevo curso parlamentario iba dirigido directamente al PP, cuyo concurso es necesario. La presidenta ha querido dejar claro en su mensaje a la Cámara del pasado martes iba dirigido al conjunto de los grupos parlamentarios, a los que la Constitución mandata para que lleguen a acuerdos, y porque es lo que, según ha defendido, requiere la institucionalidad del país. "Que haya cuatro órganos constitucionales con el mandato caducado no es sólo no cumplir con la Constitución, el ordenamiento jurídico o la legislación actual, es una afectación directa al normal funcionamiento de estos órganos y una falta de cumplimiento de la responsabilidad de las Cortes Generales", ha dicho.