Directo | Desconvocan la marcha por Parot, pero realizarán actos en plazas de pueblos contra la cadena perpetua

11.50. Euskadi abrirá el ocio nocturno hasta las 03.00h con aforo del 50% y con pista de baile con mascarilla. El ocio nocturno en Euskadi abrirá a partir de este sábado hasta las tres de la madrugada con una limitación de aforo de hasta el 50% y se podrán utilizar las pistas de baile, pero con uso continuo de mascarilla. Esta flexibilización horaria también se aplicará a las actividades culturales, sociales y comerciales, en las que el aforo será del 75%. En eventos, el aforo será del 75% con carácter general. En la hostelería, el aforo en interiores también será del 75%. Está prohibido consumo en barra o de pie. En cada mesa, podrá haber un máximo de ocho personas y en terrazas de doce. La mascarilla será obligatoria salvo en el momento de la ingesta.

Irailaren 18tik aurrera indarrean dauden neurri nagusiak, Covid 19aren aurrean.



11.40. El TC estudiará los recursos de Vox y PP contra la reforma de la ley que evita que un CGPJ caducado haga nombramientos. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados por el Grupo Parlamentario de Vox y por el Grupo Parlamentario Popular contra la reforma de la ley que modificó el régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que supone recortar sus atribuciones cuando sus vocales se encuentran en funciones, entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial. El TC acuerda además dar traslado de la demanda y de los documentos presentados tanto al Congreso de los Diputados, como al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Nota de prensa | El Pleno del TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia https://t.co/6rAA9QAzIo pic.twitter.com/3brEKwxxQR — Tribunal Constitucional de España (@TConstitucionE) September 17, 2021

11.20. Abascal reconoce "mucha más coincidencia" con Ayuso que con la dirección nacional del PP. El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado este viernes "respetuoso" con las "peleas de poder" que pueda haber en el seno del Partido Popular, aunque ha reconocido que su partido tiene "muchas más coincidencias" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que con la dirección de Pablo Casado. "Se aproxima mucho más en algunas cosas a lo que nosotros decimos", ha reconocido Abascal sobre Ayuso en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press. Y ha asegurado que Vox seguirá pidiendo "compromisos" en la comunidad para apoyar sus políticas, pero cree que "van en la buena dirección". En este sentido, ha evitado ahondar en los "debates internos" de los 'populares' por la dirección del partido en Madrid y ha explicado que lo que preocupa a Vox es "la posición política" del PP.

11.15. El PP confía en Vox para la aprobación de los presupuestos de Madrid porque "hay muchas cosas que comparten". El portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este viernes que su partido confía en Vox para la aprobación de los presupuestos porque "hay muchas cosas que comparten" y esperan llegar a un acuerdo con ellos. Así lo ha señalado en una entrevista en Telemadrid, donde ha resaltado que los presupuestos son la "prioridad" del Gobierno y recogerán los "compromisos" que "viene haciendo" la presidenta. "Nos han dado 65 diputados, la única forma para que no salga adelante es si Vox no vota con la izquierda. En algunas cosas coincidimos y en otras no, pero creo que es posible que lleguemos de un acuerdo", ha expresado.

10.55. Abascal dice que Sánchez debería haber "abofeteado" a Aragonés tras la retirada de la bandera de España. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este viernes su rechazo a la mesa de negociación con Cataluña, que ha calificado de "insulto" a todos los españoles. Pero además, cree que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería incluso haber "abofeteado" al presidente catalán, Pere Aragonés, cuando fue retirada la bandera de España para su comparecencia. "La retirada de la enseña de España es para levantarse en el acto un presidente que tenga agallas y abofetear a Aragonés en público y en directo", ha sostenido durante una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press. Abascal se ha referido así a la decisión de la Generalitat de retirar la bandera de España y dejar solo la de Cataluña para la comparecencia de Aragonés tras su reunión con Pedro Sánchez antes de la mesa de diálogo.

10.45. Los 'comuns' se ofrecen a Aragonès para articular una mayoría alternativa sin Junts. La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha ofrecido este viernes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a articular una mayoría alternativa "cuando asuma que este Govern con Junts no va a ninguna parte". "Nosotros, como siempre, estaremos ahí, nos encontrará. Porque nos conoce, sabe quién somos, que nunca nos ponemos de perfil cuando se trata de tener un Govern en Cataluña que de una vez por todas funcione", ha afirmado en una entrevista de Ràdio 4 y La 2. Albiach ha defendido que, si Aragonès "quiere un socio para ir a la mesa de diálogo que crea realmente en el diálogo", podrá contar con los comuns, igual que para blindar la sanidad pública o impulsar la transición ecológica.

▶️ @JessicaAlbiach a @Cafedidees_rtve: "Catalunya necessita conquestes i victòries ja. I fins que arribi el referèndum, no podem seguir de braços creuats. Fa anys que patim una paràlisi, per això les nostres propostes a la Taula van encaminades a alçar el cap i desbloquejar" pic.twitter.com/kioXyAA8AR — En Comú Podem (@EnComu_Podem) September 17, 2021

10.40. El PP de Madrid asegura que las denuncias falsas tienen "consecuencias nefastas" para las personas que las sufren. El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este viernes que las denuncias falsas "no van a tapar" los casos reales que puedan existir, pero que "sí tienen consecuencias nefastas para quienes la sufren". Así lo ha señalado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre la modificación estatal que propuso Ayuso este jueves en el Pleno de la Asamblea. "El caso de Malasaña sirvió para que los portavoces de Más Madrid y Unidas Podemos tacharan a la presidenta de homófoba e insinuar su responsabilidad en ese delito. Se supo que era falso y desde entonces no hemos tenido palabras de disculpas", ha criticado el portavoz. Serrano ha indicado que aunque sean pocas las denuncias falsas, las personas que hacen leyes con la "mejor de las voluntades", luego pueden "provocar" efectos que "no son positivos". Por ello, ha asegurado que los poderes públicos deben tener "herramientas" para luchar contra esos casos y "poner en valor" los reales.

▶️ El caso de Malasaña de la semana pasada, sirvió a Podemos y Más Madrid para llamar a @IdiazAyuso homófoba e insinuar alguna responsabilidad en la supuesta agresión.



Se supo que la denuncia era falsa, pero todavía no han pedido disculpas.



️ @SerranoAlfonso en @BuenosDiasTM pic.twitter.com/vLpdpaote2 — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) September 17, 2021

10.30. El PP critica la subida del salario mínimo por ser una decisión "política" que mete presión a las empresas. La Vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) anunciado este jueves por el Gobierno porque ha sido una decisión "política" cuando, a su juicio, debería haber sido "técnica". En declaraciones a TVE, ha indicado que el PP está en contra de esta subida porque "no es el momento" y la economía todavía debe "asentarse" y esto "mete presión" a los costes de las empresas.

10.25. Garamendi (CEOE) asegura que la decisión de subir el SMI estaba ya tomada y que es de tinte político. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este viernes que la decisión de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a partir del 1 de septiembre "estaba ya tomada" y que el Gobierno "lo único que ha hecho es darle vueltas a su propio solitario". Además, ha afirmado que se trata de una decisión "en clave política y no de un planteamiento serio". Garamendi, en declaraciones a Onda Cero, ha advertido de las consecuencias que podría tener su subida, como el aumento de la economía sumergida y la destrucción de puestos de trabajo. "Nuestra posición es que en estos momentos no. En otros momentos hemos dicho que sí a subir el SMI, pero ha subido un 30% en los últimos tres años. Con la que está cayendo, la pandemia, es un momento muy delicado", ha defendido. El presidente de la patronal ha insistido en que esto tiene poco que ver con las empresas del Ibex 35 y sí con las muy pequeñas empresas, las que conforman la mayoría del tejido empresarial en España, a las que esta subida del SMI les afectará.

El presidente de la @CEOE_ES, Antonio Garamendi, defiende que "no es el momento de subir el salario mínimo" y la tacha de "medida política" en lugar de ser "un planteamiento serio"



10.15. Desconvocan la marcha por el etarra Parot, pero realizarán actos en plazas de pueblos contra la cadena perpetua. Sare ha desconvocado la marcha organizada para este sábado en Arrasate por el preso de ETA Henri Parot y realizará actos alternativos en las plazas de los pueblos contra "la cadena perpetua". En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sare ha dado a conocer su decisión de desconvocar la manifestación porque, desde algunos sectores, se ha intentado "criminalizar", pero trasladado "la reivindicación contra la cadena perpetua" a las plazas de "los pueblos de Euskal Herria" ese mismo día.