Redondo reaparece tras salir del Gobierno: está "al servicio del presidente" pero no va a volver a la política "en este momento"

Publicada el 18/09/2021 a las 13:51 Actualizada el 18/09/2021 a las 14:08

El exdirector del Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha asegurado este sábado que su intención no es volver a la política "en este momento", aunque ha matizado que está "al servicio del presidente", con quien "siempre" está en contacto, y de su país. "Siempre hemos tenido una relación especial que mantenemos y cuidamos", ha afirmado Redondo en la localidad guipuzcoana de Ordizia, momentos antes de ser nombrado cofrade de honor del queso Idiazabal, según informa Europa Press.

Asimismo, ha explicado que junto a Sánchez ha vivido "momentos interesantes, con ciertas aceleraciones históricas", por lo que "donde ha habido una relación especial, la sigue habiendo y la va a haber siempre", un contacto que, ha añadido, se extiende a "las ministras y ministros".

No obstante, ha querido dejar claro que su salida del gobierno, "del mejor lugar del mundo", como lo ha definido, fue a petición suya. "Voy a ser muy claro: decidí parar y paré, y el presidente lo entendió", ha remarcado.

Preguntado por su futuro inmediato, Redondo no ha querido desvelar si estará ligado al ámbito político y tampoco si finalmente recogerá todo lo vivido durante su labor en el Ejecutivo en un libro. "Yo le he dado mucho a la política y la política me ha dado mucho", ha explicado, al tiempo que ha añadido que, a sus 40 años, aún le quedan "unas cuantas batallas y muchas etapas que se conocerán las próximas semanas".

En relación al reconocimiento como cofrade de honor del queso Idiazabal, Redondo se ha mostrado "muy contento" por el nombramiento y por estar "en casa, en los orígenes, en una vuelta a lo básico".

Según ha informado la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia este evento es el acontecimiento que celebra anualmente para reunir a los cofrades en compañía de otras cofradías invitadas festejar su día y nombrar los cofrades de honor que "por sus méritos tenga a bien nombrar la Junta de la Cofradía". Debido a la situación "anómala" como consecuencia del covid-19, desde la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia han explicado que el capítulo de la Cofradía no pudo realizarse en mayo como debería haber sido, por lo que, finalmente, se celebrará este sábado "de una forma restringida a los componentes de la Cofradía, cofrades de honor e invitados previamente".