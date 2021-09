El Gobierno ya ha vendido 544.980 dosis de vacunas sobrantes y planea nuevas operaciones

Publicada el 20/09/2021 a las 06:00

El Gobierno español ya ha vendido 544.980 vacunas contra la covid-19 y planea nuevas ventas, adicionales a las donaciones de las que informa puntualmente. Hasta ahora, a ha España ha vendido 100.000 dosis a Fiji, 274.950 a Nueva Zelanda y 140.000 a Paraguay, más las 30.030 a Andorra de enero. "Existen otras operaciones en curso", aseguran fuentes del Ministerio de Sanidad, que no detallan qué Estados serán los futuros beneficiarios. Los viales son traspasados "a precio de compra", lo que hace más atractiva la opción para otros países, explican estas mismas fuentes, que garantizan que la operación se hace "con todas las garantías jurídicas, mediante la firma de un contrato tripartito con la compañía y el país receptor".



El Ejecutivo, aseguran, está "comprometido con el objetivo de vacunación mundial que reclama la OMS y los distintos foros multilaterales". Las organizaciones sanitarias reclaman que los países más poderosos apoyen la iniciativa en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de India y Sudáfrica para liberar las patentes de las vacunas y permitir su fabricación masiva en el Sur Global. Por ahora, con poco éxito. Mientras tanto, piden que la donación –no la venta– de vacunas a través del mecanismo Covax se acelere. El Ministerio de Sanidad declara que "nuestra prioridad es hacerlo a través de mecanismos multilaterales de donación", pero que "determinadas casuísticas de urgencia" justifican estos contratos bilaterales. El país se ha comprometido a donar 22,5 millones de vacunas a diferentes países a través del fondo.

Los países que tienen urgencias relacionadas con el proceso de vacunación son los que hacen la solicitud, que tiene que ser aprobada por el Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo valora varios criterios, como la posibilidad de firmar un contrato tripartito con la farmacéutica productora "para dar garantía jurídica". También tienen en cuenta la capacidad logística del país receptor en términos de cadena de frío y de absorción de las cantidades para inocular a su población, así como la urgencia epidemiológica de dicho país.



El Gobierno ha dejado de anunciar la venta de dosis a terceros países. Sí lo hizo la primera vez en enero, cuando publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo alcanzado con el Principado de Andorra para ceder 30.030 dosis de la vacuna de Pfizer. La operación se enmarcó en una petición de la Comisión Europea para abastecer a los pequeños Estados continentales fuera del club comunitario que no tienen capacidad para negociar con las farmacéuticas. La opinión pública española ha conocido estas operaciones a través de los anuncios de los países receptores, como en el caso de Nueva Zelanda.



La primera ministra del país oceánico, Jacinta Ardern, agradeció en Twitter el pasado 9 de septiembre al presidente español, Pedro Sánchez, "la buena cooperación para apoyar nuestro programa de vacunas". Nueva Zelanda actuó también como intermediaria para que las 100.000 dosis de AstraZeneca procedentes de España recalaran en Fiji.



Sobran vacunas en España. El país ha recibido 76 millones de dosis, de las cuales se han inoculado 69 millones, el 91% de las entregadas a comunidades autónomas. Quedan por recibir 16 millones. Cataluña ya ha advertido de que muchas vacunas se van a caducar y que ya no da tiempo a cederlas a otros países: el mismo motivo por el que las organizaciones y la OMS piden un acceso equitativo, en vez del acaparamiento y la generosidad posterior. Como es obvio, Sanidad confirma que las ventas no ponen en riesgo la Estrategia Nacional de Vacunación. "Es nuestra responsabilidad combinar la campaña de vacunación de nuestros ciudadanos con la contribución a la vacunación mundial".



En todo caso, habiendo alcanzado ya el 75% de españoles con la pauta completa –cifra motivo de envidia para todo el planeta–, el país ya se encamina a la tercera dosis de la vacuna: para completar la pauta en personas con inmunodepresión y como refuerzo para los mayores en residencias, tal y como ha aprobado el Consejo Interterritorial de Salud. Se utilizarán las dosis que quedan y que no hayan caducado. No existe evidencia firme aún de que los ancianos necesiten este pinchazo adicional como protección ante el covid, pero datos preliminares de Israel aseguran que la probabilidad de hospitalización y muerte decae aún más con el booster. La Agencia Europea de los Medicamentos (EMA) lo recomienda por "precaución".