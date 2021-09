Directo | El Gobierno informará a la Fiscalía sobre la marcha neonazi en Chueca en contra del colectivo LGTBI

Casado avisa a Sánchez que no renovará el CGPJ sin la reforma legal que pide el PP: "A mi no me presiona nadie"

Publicada el 19/09/2021 a las 11:50 Actualizada el 19/09/2021 a las 12:24

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

12.20. Villacís defiende que Madrid es "una ciudad libre" y no descarta acciones legales contra la manifestación de Chueca. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este domingo que Madrid es "una ciudad libre" y no se debe permitir que entre el odio en las calles de la capital tras la manifestación neonazi que se produjo ayer en Chueca al grito de "fuera maricas de nuestros barrios", frente a la que no descarta tomar acciones legales. "Chueca era un barrio muy complicado en los 80 y precisamente el movimiento LGTBI es un movimiento que trajo la libertad a Madrid en ese sentido", ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones a los medios tras participar en la salida de la Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer. En esta línea, ha subrayado que tiene "tantos amigos" que vinieron a Madrid para "salir del armario", mientras que hay personas que "salen de la caverna" y que odian al diferente.

11.50. Esteban defiende que "los jueces tienen que tener sensibilidad de país": "La renovación del CGPJ es una pelea impúdica". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha defendido que "los jueces tienen que tener sensibilidad de país" y ha incidido en que aunque "cada vez hay más jueces vascos siguen siendo una minoría". "La juventud vasca lo sigue viendo como un poder en cierto modo ajeno al país y eso es malo", ha añadido. En lo que respecta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se está dado "una pelea impúdica" que es "una vergüenza" y "la solución es complicada". En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "leal" con el PNV, aunque reconoce estar "muy decepcionado" con algunos ministerios y cuestiones como el Tren de Alta Velocidad.

11.30. Isabel Rodríguez asegura que la mesa se volverá a reunir cuando ambas partes tengan "el próximo acuerdo". La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha detallado que la mesa de diálogo entre Generalitat y Ejecutivo central se seguirá reuniendo de forma periódica y discreta, aunque no ha precisado cuando será el próximo encuentro: "En el momento en que tengamos el próximo acuerdo, nos volvemos a ver". En una entrevista publicada en 'El Periódico' este domingo recogida por Europa Press, ha defendido que la reunión, celebrada el pasado miércoles en Barcelona, fue "el primer encuentro para acercar posiciones y para concluir que el Gobierno y el Govern tienen claro que hay que avanzar y superar una situación de fractura política y social". En ese sentido, ha remarcado que una de las constataciones del pasado miércoles fue las posiciones alejadas entre ambos Ejecutivos, pues, según ella, la prioridad del Gobierno pasa por superar la crisis derivada de la pandemia del covid-19 mientras que el Govern apuesta por avanzar hacia la amnistía y la autodeterminación. "Uno de los acuerdos que alcanzamos es lo lejos que estamos. Creemos que hay que superar el conflicto político apostando por la superación definitiva de la pandemia y la recuperación. Queremos que Cataluña vuelva a ser el motor económico que acompañe la modernización de toda España. El Govern tiene su prioridad en la amnistía y la autodeterminación", ha añadido.

Queremos que Cataluña vuelva a ser el motor económico que acompañe la modernización de toda España.



En el diálogo con las CCAA hay que explorar todos los canales, tanto la bilateralidad como la multilateralidad.



@DavidCastroAlv5https://t.co/Ik60V0wTvn pic.twitter.com/OmJk9t0GcO — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) September 19, 2021

11.15. EH Bildu denuncia el "intento de criminalizar" la marcha "por los derechos humanos" de Sare a partir de "un bulo". La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha denunciado el "intento de criminalizar" la marcha inicial de Sare "por los derechos humanos" prevista para este pasado sábado a partir de "un bulo", y ha acusado a Vox y al PP de "desvirtuar el leitmotiv de la convocatoria con la aquiescencia de medios de comunicación, partidos políticos y parte del sector institucional". Además, ha afirmado que el Gobierno de España va "demasiado despacio" en el "cumplimiento de la legislación vigente" y a la hora de "intentar revertir la situación de excepcionalidad" de los presos de ETA, "que hoy no tiene ningún sentido". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aizpurua se ha referido a la polémica creada tras la marcha convocada por Sare este pasado sábado para denunciar legislaciones excepcionales que, como la ley 7/2013, que afecta a Henri Parot, y que finalmente fue sustituida por concentraciones en contra de "la cadena perpetua".

11.00. Bolaños ve en la mesa de diálogo una "oportunidad" y niega vetos del Gobierno a Sànchez y Turull. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno central como una "oportunidad histórica para un generación" y ha negado que el Ejecutivo central vetara los nombres propuestos por Junts, que finalmente no participó en el encuentro, celebrado el pasado miércoles en Barcelona. "En absoluto", ha replicado en una entrevista publicada en La Vanguardia este domingo y recogida por Europa Press tras ser preguntado si se vetó la presencia del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y del vicepresidente del partido y exconseller, Jordi Turull, ambos indultados el pasado mes de junio. Preguntado por si el Gobierno hubiera avalado la presencia de políticos indultados en el encuentro, ha replicado que la reunión debía ser entre personas que tienen capacidad ejecutiva y representan a ambos Ejecutivos: "Si estamos hablando de sensibilidades políticas, de partidos, igual hay que hacer otra mesa", ha sugerido.

Félix Bolaños, que aún recuerda el tiempo que pasó en Barcelona siendo un joven abogado, está convencido de que la política se ejerce desde la discreción y que solo así se podrá avanzar en la resolución del espinoso conflicto catalán.



Por @lolagarciagar.https://t.co/FTK1jezvk7 pic.twitter.com/RQJSmMJDl2 — La Vanguardia (@LaVanguardia) September 19, 2021

10.30. Casado avisa a Sánchez que no renovará el CGPJ sin la reforma legal que pide el PP: "A mi no me presiona nadie". El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este sábado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no renovará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no se aprueba la reforma legal que ha registrado su partido en el Congreso para que los jueces sean elegidos por los jueces. Tras asegurar que a él "no le presiona nadie", se ha comprometido a llevar esa norma a su primer Consejo de Ministros si el PSOE rechaza aprobarla en esta legislatura. Ante las peticiones de Sánchez al PP para que cumpla la Carta Magna y proceda a la renovación del Consejo, Casado ha asegurado que está dispuesto a hacerlo "mañana mismo si acepta lo que pide la Constitución, Europa y los jueces", de forma que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces. "No es mucho pedir", ha enfatizado, para añadir que el propio Sánchez estaba de acuerdo en campaña y ahora debería "cumplir con su palabra y su programa electoral", así como con lo que defiende la Unión Europea. En una entrevista en Trece Televisión, el presidente del PP ha señalado que, si no se hace esa reforma en esta legislatura, su formación lo hará en cuanto llegue al Gobierno en su primer Consejo de Ministros. "Lo que nos comprometamos ahora se va a hacer. Es un compromiso que lo voy a mantener cuando lleguemos a Moncloa", ha apostillado.

“Mañana mismo podemos renovar el CGPJ si Sánchez acepta lo que piden la Constitución, Europa y los jueces: que 12 vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces”.



@pablocasado_ en @TRECE_es pic.twitter.com/MJCM4Deois — Partido Popular (@populares) September 18, 2021

10.00. El Gobierno informará a la Fiscalía sobre la marcha neonazi en Chueca en contra del colectivo LGTBI. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el Gobierno pondrá "en conocimiento" de la Fiscalía la manifestación neonazi que ha tenido lugar este sábado por la tarde en el barrio madrileño de Chueca al grito de "fuera maricas de nuestros barrios" y "fuera sidosos de Madrid". "Pondremos en conocimiento de Fiscalía el odio lgtbifóbico y racista de la manifestación nazi de hoy en Chueca. Además estamos tramitando con urgencia la Ley Trans y de derechos LGTBI, que es lo que permite blindar derechos. Colectivos y personas LGTBI, no estáis solas", ha escrito Montero en la red social Twitter.