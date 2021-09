El PSOE no entra a valorar que Ábalos diga que no entiende por qué salió del Gobierno: "Es su opinión personal"

Publicada el 20/09/2021 a las 17:20 Actualizada el 20/09/2021 a las 18:26

La portavoz del PSOE y viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha asegurado este lunes que las declaraciones de Ábalos en una entrevista en infoLibre sobre que le gustaría comprender mejor su salida del Gobierno para que no se especule tanto son una "opinión personal" del exministro y exnúmero tres del PSOE, informa Europa Press.

Al ser preguntada por las afirmaciones del exsecretario de Organización del PSOE, en las que decía que le hubiera gustado comprender mejor su salida del Gobierno para que no se especule tanto, la portavoz socialista ha asegurado que ella no puede hacer "juicios de intenciones y menos valorar una entrevista en la que se traslada su opinión personal". "Creo que no podemos decir nada más que eso", ha remachado durante su comparecencia ante los medios en Ferraz, tras la reunión del Comité Organizador del 40 Congreso del PSOE, de la que solo ha afirmazo que "los trabajos avanzan" y que las federaciones están trabajando en las enmiendas y en las delegaciones que enviarán al Congreso que tendrá lugar en Valencia a mediados de octubre.

Eva Granados no ha querido pronunciarse sobre el perfil que deben tener los nuevos integrantes de la Ejecutiva socialista, dada la previsión de que haya un cambio profundo en su composición. Se ha limitado a señalar que el PSOE tiene 200.000 militantes y que es un partido histórico "en el que no sobra nadie".

La dirigente socialista no ha querido valorar el paso dado por la coordinadora de la España vaciada de concurrir a las próximas elecciones y cómo podría influir el voto rural en el resultado de los partidos tradicionales.

Según Granados, el Gobierno de España y también el PSOE, así como los diferentes gobiernos autonómicos y municipales siempre han trabajado por el medio rural. "España lo es todo, medio rural y urbano y los fondos europeos son una gran oportunidad para acabar de articular la España rural", ha añadido.

En cuanto a las encuestas recientes que arrojan resultados en los que ninguno de los grandes partidos sumaría dibujando una España ingobernable, la socialista ha afirmado que el Gobierno ha demostrado que sabe "gobernar esa complejidad".

Sobre las encuestas: el valor tendencial del PP "no es hacia arriba"

En cualquier caso, ha querido dejar claro que estas encuestas se están produciendo cuando faltan dos años para las próximas elecciones generales y solo tienen un "valor tendencial". Ha recordado, en este sentido, que la semana pasada se conoció la encuesta del CIS -en la que se agranda la ventaja del PSOE sobre el PP- y cree que la tendencia que marcan el resto de encuestas que se están conociendo es que la del PP "no es hacia arriba".

Pero Eva Granados sí ha querido valorar los buenos resultados que dan las encuestas al SPD alemán y ha apuntado que se debe a que la socialdemocracia ha dado una respuesta muy distinta a la crisis surgida del covid que la que se dio con la anterior crisis. "Necesitamos gobiernos en Europa que crean en la centralidad de las políticas sociales, la redistribución y la transición justa y revolución digital y poner en el centro a las personas", ha señalado al tiempo que consideraba una "buena noticia" que haya un gobierno en Alemania en el que la "socialdemocracia tenga algo que decir".