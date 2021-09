Directo | La erupción no provoca pérdidas humanas pero afecta a 8 casas, que serán más en su avance hacia la costa

Publicada el 20/09/2021 a las 08:09 20/09/2021 a las 08:09

Continúa la erupción en la isla volcánica de La Palma. Se inició en la tarde de este domingo, sobre las 15.10 hora insular, en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso. Las bocas eruptivas que están expulsando coladas de lava y piroclastos ya se elevan a ocho y el número de evacuados a 5.000, aunque las autoridades informan de que la cifra podría duplicarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasará este lunes en La Palma siguiendo la evolución. En la noche de este domingo aseguró que la población de la isla puede estar "tranquila". "Mi presencia aquí lo que compromete aquí es el apoyo del Gobierno para que todas las pérdidas sean respuestas cuanto antes", ha reconocido el líder del Ejecutivo que ha confirmado que ha estado en contacto con el rey Felipe VI.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

07.47. Sánchez pasará este lunes en La Palma siguiendo la evolución de la erupción y visitará las zonas afectadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasará este lunes en La Palma siguiendo la evolución de la erupción volcánica que se ha producido este domingo en el municipio de El Paso, y visitando las zonas afectadas. De este modo, Sánchez ha cancelado todos los actos que tenía previstos para este lunes en Nueva York, con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, y mantiene aplazado el viaje, a la espera del desarrollo de los acontecimientos, según informan fuentes gubernamentales. En concreto, Sánchez visitará a partir de las 10.00 horas, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Centro de acogida de afectados por al emergencia volcánica, ubicado en el Acuartelamiento de El Fuerte y atendido por Cruz Roja. Más tarde, en torno a las 12.00 horas asistirá al Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico (Pevolca). Ya por la tarde, desde las 16.00 horas visitará aquellas zonas más afectadas por la erupción.

06.00. La erupción no provoca pérdidas humanas pero afecta a 8 casas, que serán más en su avance hacia la costa. La erupción volcánica de la isla de La Palma no ha provocado hasta el momento ninguna pérdida humana ni originado daños personales, pero afecta ya a 8 viviendas, que serán más en su avance previsto hacia la costa, ha explicado este domingo en rueda de prensa el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. En la rueda de prensa tras la reunión del Comité Director del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), han comparecido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, que precisó que se han vertido ya entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de lava. También apuntó que la previsión es que no haya otros puntos de erupción, aunque sí "algunas otras fisuras", pero incidió en que está "garantizada la seguridad" de todos los ciudadanos y turistas de la isla de La Palma. Hernández Zapata dijo que "preocupa el avance de las coladas a zonas de costa" por las viviendas a las que podría afectar, aunque se mostró aliviado de que no se haya cobrado vidas y del compromiso mostrado en las últimas horas por los gobiernos canario y nacional para reponer los daños producidos.