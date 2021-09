Pablo Iglesias acusa a Amancio Ortega de "llevarse el yate a Malta" para "no pagar impuestos" en España

Publicada el 21/09/2021 a las 09:22 Actualizada el 21/09/2021 a las 09:23

"Esto no es sensato. En un país serio que necesita un sistema público de cuidados no se puede permitir tener ricos que hacen mucho dinero aquí que se llevan el yate a un puerto en Malta para no pagar impuestos aquí". Son palabras del exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que criticó así este lunes por la noche en la Cadena Ser la exclusiva publicada por este periódico que reveló que el fundador y accionista mayoritario de Inditex montó tres sociedades para conseguir pagar menos impuestos por su superyate. "Esto no es sensato", dijo el fundador de la formación morada, que colabora cada lunes en el programa Hora 25 de la emisora, espacio que utilizó este lunes para poner a Ortega de ejemplo de traba para conseguir la necesaria "redistribución de la riqueza".

"Hay que decir lo que significa un sistema redistributivo de la riqueza, y aquí tenemos un documento maravilloso que se llama Constitución Española que dice que el sistema fiscal tiene que ser redistributivo y en España no ha conseguido serlo todavía. Un ejemplo para que todo el mundo lo entienda: hoy se ha sabido, lo han publicado en infoLibre, que un señor que ha gozado de mucha simpatía en algunos medios de comunicación, hablo de Amancio Ortega, tiene un yate de 95 millones de euros que a través de unas sociedades pantalla se lo lleva a Malta para no pagar los impuestos que tendría que pagar aquí por tener el yate", criticó. "Hace falta un sistema fiscal redistributivo y hace falta además que los salarios sean buenos y las condiciones de trabajo sean buenas para que aumente el consumo", añadió.

Pablo Iglesias: "El sistema de cuidados tiene que ser público, eso quiere decir que hay que acabar con un sistema privatizado"



#ElÁgoraDeHora25https://t.co/Wy6xaIMEX6 pic.twitter.com/H3gviPzRsH — Hora 25 (@hora25) September 20, 2021

Ha sido el más crítico con la noticia publicada por infoLibre, pero no el único que la ha mencionado y empleado para criticar a Ortega. Este mismo lunes, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, denunció a traves de su perfil de Twitter que la exclusiva no fuera replicada inmediatamente por todos los medios de comunicación. "Seguro que la empresa pantalla que Amancio Ortega ha montado en Malta para dejar de pagar más de 24 millones de euros de impuestos en España por su megayate abre todos los telediarios porque nuestra democracia ejemplar goza de una prensa libre que fiscaliza valientemente al poder", dijo irónicamente. Lo repitió horas después: "No me digas que, en los telediarios de la noche, tampoco va a salir. No me lo puedo creer. Es una chorprecha ante la cual me hallo estupefacto y soy incapaz de encontrar una explicación. Ayudadme a entender". Antes, ya compartió la noticia criticando la "elusión fiscal" del fundador de Inditex.

Seguro que la empresa pantalla que Amancio Ortega ha montado en Malta para dejar de pagar más de 24 millones de euros de impuestos en España por su megayate abre todos los telediarios porque nuestra democracia ejemplar goza de una prensa libre que fiscaliza valientemente al poder September 20, 2021

El que también fuera fundador de Podemos Juan Carlos Monedero también utilizó el mismo espacio para criticar que "lo que se ha ahorrado Amancio Ortega inscribiendo su yate en Malta no podrá ayudar a los españoles que necesitan la ayuda del Estado en La Palma". "Pero qué bien que luego done filantrópicamente. Los medios que mienten dirán que todos somos iguales y que culpa es de Podemos", añadió.

Otros políticos como el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento Jorge García Castaño o el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, también compartieron la exclusiva. "Después dona un par de máquinas y con el lavado de cara esto le sale más que rentable. Es una vergüenza conocer hechos así en un momento en el que necesitamos nuestros servicios públicos más fuertes que nunca", criticó el último.

Este martes infoLibre desvela que Ortega estrenará en 2024 un tercer superyate que también matriculará en Malta. En esta ocasión no serán 95 millones: son 180.