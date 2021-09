Íñigo Errejón publica nuevo libro con recado para la izquierda: "El miedo ya no moviliza"

"Los que tienen la vida solucionada gracias a sus apellidos o el patrimonio de sus padres no viven de lo común, pero las personas que viven de su esfuerzo, sí", subraya en la presentación del libro

Publicada el 22/09/2021 a las 13:52 Actualizada el 22/09/2021 a las 14:14

Íñigo Errejón va "con todo" en su nuevo libro. El diputado de Más País y antiguo dirigente de Podemos escribe sus memorias del período que va desde la irrupción de la formación morada en 2014 hasta la actualidad: Con todo. De los años veloces al futuro (Planeta, 2021). El hilo conductor del libro es la "reivindicación de la política como la herramienta de la mayoría para luchar por vidas más justas y felices". En él se recogen las ideas, frustraciones y errores del madrileño, que también mira con optimismo hacia el futuro, esperanzado por el buen resultado de Más Madrid en los comicios autonómicos.

Para el diputado, lo que demostró Mónica García el pasado 4M es que "la manera de ganar es a través de la vacunación, de las escuelas, de las cosas comunes". Por ese motivo pide al PSOE y Unidas Podemos, a quienes se refiere como "fuerzas progresistas", que "recuperen la agenda y autonomía propia". "El miedo moviliza menos que la expectativa, la confianza, la ilusión de que las cosas se pueden de hacer de otra forma”, por lo que hay que “compensar la épica con la atención a lo pequeño. La épica tiene que estar acompañada por la vida cotidiana". Errejón ha presentado este miércoles su obra en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

En ese sentido, recalca Errejón, "no va a ser el miedo a los otros, sino la confianza en las medidas progresistas" lo que permitirá al actual Gobierno revalidar en los próximos comicios generales. "Los que tienen la vida solucionada gracias a sus apellidos o el patrimonio de sus padres no viven de lo común, pero las personas que viven de su esfuerzo, sí". Para el diputado, ahora "el factor que indica cómo te va a ir la vida no es tu esfuerzo, sino el éxito de tus padres".

El político madrileño ha insistido en que el actual Gobierno de coalición podría haberse formado en enero del año 2016, aunque en ese caso era necesaria la colaboración de Ciudadanos. "No es baladí que finalmente se conformase a finales del 2019. En estos cuatro años han pasado muchas cosas en la política española, lo que produce la siguiente paradoja: hay Gobierno de centroizquierda en las peores condiciones posibles".

Errejón también tira de autocrítica y reconoce que sus peores errores consistieron en "tener prisa" y considerar que, en política, "basta con tener razón". "Tener razón en política es poca cosa, es solo una parte. Creo que todo el mundo debe pensar que cuando estás en los momentos de subida de la marea, hay que pensar que va a llegar el otoño, y en el otoño hay que pensar y preparar la siguiente primavera. Es decir, hay que hacer política en primavera sabiendo que llegará el otoño", ha sido la reflexión que ha lanzado desde el Círculo de Bellas Artes.