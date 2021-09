La calidad del aire de Madrid y Barcelona es incompatible con la salud hasta en agosto, según los nuevos límites de la OMS

Publicada el 22/09/2021 a las 15:00 Actualizada el 22/09/2021 a las 15:03

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actualizado este miércoles sus directrices sobre calidad del aire por primera vez desde 2005. Ha establecido nuevos máximos para cada contaminante, bajo los cuales se considera que la polución es un riesgo real para la salud de la población. Los baremos se han endurecido y ni Madrid ni Barcelona aprueban el examen: ambas ciudades cuentan en agosto con valores de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas grandes (PM10) por encima de lo que recomienda la principal institución global de salud pública para todo el año.



La contaminación mata. Agrava patologías cardiovasculares y respiratorias y genera nuevas: infarto, neumonía o EPOC. Impacta incluso a nivel neurológico, aumenta el riesgo de cáncer y empeora gravemente el pronóstico de los pacientes con covid severo. Hay correlación entre los picos de mortalidad de las grandes ciudades y los episodios de pobre calidad del aire. La principal fuente es la combustión: de carbón en calderas antiguas o en centrales eléctricas, o de gasolina o diésel en los miles de coches que atraviesan las urbes a diario. Las muertes causadas directa o indirectamente por la escasa calidad del aire en España van entre las 10.000 y las 44.000 al año, dependiendo del estudio.



En Madrid, la nueva ordenanza de movilidad que ha sustituido a Madrid Central permitirá, según cálculos de la oposición, la entrada de 50.000 coches más al año. La OMS establece como máximo una media de 10 microgramos de dióxido de nitrógeno (NO2) en todo el año o 25 µg/m3 en la media de un solo día. Durante agosto –un mes con condiciones atmosféricas no demasiado favorables porque llueve poco, pero con mucho menos tráfico–, seis estaciones superaron de media el límite diario, con Plaza Elíptica como indiscutible ganadora.



El valor medio anual (de enero a agosto de 2021) ya es superado en absolutamente todas las estaciones de medición. En 10 de las 24 estaciones, destacando Cuatro Caminos, Plaza Castilla, Plaza Elíptica o la propia Plaza del Carmen (dentro de Madrid Central), es igual o superior a 30 µg/m3: es decir, que se triplica. La cifra resultante de la media de todo 2021 probablemente sea peor, por los atascos derivados de la vuelta al trabajo presencial.



En cuanto a las partículas más grandes (PM10, de 10 mm de grosor), generadas por los coches y por el polvo en suspensión que pueden traer los vientos desde otras latitudes, el valor medio diario que recomienda la OMS, de 45 µg/m3, no se supera en el promedio de agosto en ninguna estación, pero, de nuevo, el valor límite anual (15 microgramos por metro cúbico) ya está claramente sobrepasado en toda la ciudad, sin llegar a triplicarse como en el caso del dióxido de nitrógeno.



Las partículas pequeñas (PM2,5, de menos de 2,5 mm de grosor) son las más dañinas. "Pueden, incluso, entrar al torrente de sangre además de a los pulmones, resultando en impactos cardiovasculares y respiratorios", explica la OMS. Las directrices se han endurecido y ahora se considera peligrosa una concentración superior a los 5 microgramos por metro cúbico en todo el año, y los 15 en solo un día. La media de agosto en todas las estaciones está entre 10 y los 18 alcanzados en el Paseo de la Castellana. Es decir, que durante las horas de más tráfico, las cifras son muy superiores a lo recomendado.



Barcelona tampoco se salva



En Barcelona, el panorama es similar. La Generalitat no ofrece los datos de las partículas más pequeñas y peligrosas de la capital durante agosto, pero en cuanto a PM10, el valor diario no es superado por la media de ninguna estación durante agosto pero durante ese mes se supera el valor anual en todas, tanto de la periferia como del centro. El dióxido de nitrógeno ofrece niveles superiores a los 10 µg/m3 en todos los del medidores, menos en el del Observatori Fabra, situado en la falda del monte Tibidabo.



La administración catalana tampoco ofrece el cálculo de la media de todo el año, a diferencia de Madrid, pero los indicadores del verano muestran un problema con una gran ciudad que cuenta con la ventaja de encontrarse cerca del mar, donde las dinámicas de los vientos ayudan a disipar las concentraciones de polución.



Los analistas internacionales han celebrado la actualización de las directrices de la OMS. Si se cumplieran, calcula el organismo, se evitarían el 80% de los fallecimientos derivados de las PM2.5. Los últimos datos científicos demuestran que la contaminación por PM2,5 y NO2 es muy perjudicial para la salud y está muy por debajo de los niveles de las directrices actuales de 2005. Por ejemplo, el cumplimiento de la directriz actual en todo el mundo no serviría para proteger a los 4 millones de niños que se calcula que desarrollan asma al año debido a la exposición al NO2", declaró la analista del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) Lauri Myllyvirta.

"Ahora es esencial que los gobiernos adapten sus normas nacionales de calidad del aire a las nuevas directrices y pongan en marcha planes para cumplirlas. Lo más importante es que el cumplimiento de las nuevas directrices exigirá una revolución en el sector energético. Habrá que endurecer las normas de emisión de las centrales eléctricas, las industrias y los vehículos y eliminar gran parte de la quema de combustibles fósiles y biomasa. El premio será que millones de personas tengan una vida más larga y saludable", añadió.