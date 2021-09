Ayuso defiende a Nacho Cano y su proyecto en una parcela municipal: “Va a traer empleo, sueldos y turismo”

Publicada el 23/09/2021 a las 12:43 Actualizada el 23/09/2021 a las 12:44

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido este jueves en defensa del exintegrante de Mecano Nacho Cano y de su proyecto para levantar un teatro en una parcela pública cedida por el equipo de José Luis Martínez Almeida. “Es uno de los mejores músicos de este país y cuando tenía 25 años ya triplicaba el patrimonio que usted nunca va a conseguir”, ha señalado la líder del Ejecutivo regional durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.

Ayuso, que el pasado mes de mayo otorgó al compositor un par de días antes de las elecciones del 4M la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, ha defendido el plan de Cano una semana después de que se conociese que el cantante había planteado en el distrito de Hortaleza una enorme pirámide azteca que albergase en su interior más de un millar de butacas. “Va a traer aquí empleo, sueldos y turismo”, ha señalado la presidenta en respuesta a las críticas que durante su intervención ha vertido la líder de la oposición, Mónica García, en la Cámara regional.

En su propuesta, Cano planteó al Consistorio que el Teatro Malinche, cuyo nombre coincide con el de la intérprete que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México, fuese una enorme pirámide de 30 metros de altura con más de 1.300 asientos en su interior. Pero, más allá de la estructura, el plan contemplaba también la puesta en marcha de un gran aparcamiento de 400 plazas. El presupuesto del conjunto del complejo, planteado por Malinche The Musical Spain SL, la sociedad se estimó en unos 11,4 millones de euros.

El proyecto se llevará a cabo en un terreno municipal de 19.000 metros cuadrados. Y se hará a través de una cesión de uso temporal de la parcela. ¿Qué quiere decir esto? Que, en principio, Cano podrá utilizarlo durante un plazo máximo de cuatro años a cambio de un canon anual de 450.000 euros en concepto de alquiler. Una vez finalizado el plazo, deberá devolverlo para que pueda ser utilizado para "las previsiones que se tengan en su momento" de dotaciones públicas para la zona. El compositor, que el pasado fin de semana señaló en una entrevista con Europa Press que finalmente no habrá pirámide azteca sino carpa, ya ha depositado el aval de 437.000 euros para levantar su teatro.

El aborto, también en el debate

La defensa que Ayuso ha hecho de Cano se ha producido tras la intervención de la portavoz regional de Más Madrid, Mónica García. Un combate parlamentario que también ha estado marcado por otra cuestión: el aborto. La líder de la oposición ha afeado a la presidenta regional los casos en los que las mujeres no han podido interrumpir su embarazo en hospitales públicos de la región por la objeción de conciencia de los médicos. Lo ha hecho en relación con un caso, desvelado esta semana por la Cadena Ser, vinculado con el Hospital Clínico San Carlos, donde se habían negado a practicar un aborto a una mujer a pesar de la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer.

“Desconozco el caso del que me habla, pero créame que yo no voy a obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo el cual fue compañero suyo de carrera, una persona que empezó a estudiar Medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario”, ha sentenciado la presidenta.