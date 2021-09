Montero ve "urgente" regular la objeción de conciencia al aborto: "Es un derecho que no se hace efectivo"

Publicada el 23/09/2021 a las 10:39 Actualizada el 23/09/2021 a las 10:59

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que en el plazo de tres meses el Gobierno tendrá un borrador de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ha garantizado que se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en contra del criterio de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Para Montero es "urgente" reformar la ley del aborto y ha asegurado que en diciembre habrá un borrador. "Nos reuniremos con entidades organizaciones y vamos poner en el centro el derecho al aborto efectivo para todas las mujeres en la (sanidad) pública y la educación sexual", ha indicado la ministra en una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press.

La titular de Igualdad ha explicado que en "España hay reconocido un derecho que no se puede hacer efectivo para miles de mujeres con el enorme dolor que supone, lo que representa una violación de los derechos humanos que reconocen todos los organismos internacionales". Para garantizar el derecho al aborto de las mujeres, Montero ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular la objeción de conciencia, como "se hizo con la ley de la eutanasia" y en contra del criterio de Carolina Darias, que la ha descartado.

"Claro que hay que regular la objeción de conciencia", ha indicado la ministra de Igualdad quien ha reconocido el derecho individual de los médicos que "hay que proteger", pero ha advertido de que se está convirtiendo "en una práctica para impedir el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en centros hospitalarios públicos".

Según Montero, tanto el Gobierno como la ministra de Sanidad tienen "claro" que la ley de interrupción del embarazo hay que reformarlas y ha asegurado haber hablado personalmente con el presidente, Pedro Sánchez, sobre el tema. "Si es evidente que la objeción de conciencia está siendo el principal obstáculo por el mal uso, porque se convierte en que departamentos enteros (se nieguen), ya que al final los derechos de las mujeres siempre se ponen en tela de juicio y es una forma de infantilizarlas".

Y, aunque ha asegurado "entender y respetar" que haya "profesionales que no quieran hacer determinadas practicas", debe existir "un registro y un control". "Si miramos los registros de objetores vemos que son poquísimos, y no puede ser algo que tu objetes a un caso concreto, tiene que ser algo que plantees con carácter previo. La objeción de conciencia no se puede convertir en un obstáculo", ha añadido la titular de Igualdad.

Para Montero la práctica de abortos en los hospitales públicos se ve "como un estigma" que "dificulta que muchos profesionales decidan lanzarse a cumplir con un derecho de la mujer". "Nos interesaba mucho escuchar a los profesionales sobre esta práctica y hay una enorme dificultad para acceder a formación sobre interrupción voluntaria del embarazo en todas las etapas que tienen que ver con la práctica médica, no se si se puede hablar de represión pero si hay un estigma". Montero también ha defendido la necesidad de una educación sexual para "prevenir violaciones, agresiones homófobas o las relaciones que pueden terminar en dificultades para mujeres". "Si queremos promover una relación basada en los buenos tratos hay que hablar de educación sexual", ha insistido la dirigente de Unidas Podemos.

La objeción de conciencia "impide" el derecho al aborto: "La salud es la máxima que tiene que regir"

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, también ha señalado que la objeción de conciencia de los médicos está "impidiendo" que las mujeres pueden ejercer el derecho al aborto y ha pedido que la salud de las personas sea "la máxima" que rija en la sanidad pública.

En una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, Castañón ha defendido que en una "cuestión de salud" como es, a su juicio, el aborto, se dejen al margen "otros argumentos fundamentalistas" y prevalezca el derecho de las personas. "Son muchos profesionales quienes estos días gracias a que se ha puesto el debate encima de la mesa están manifestándolo así. Es una cuestión de salud", ha expresado. Así, Castañón ha denunciado que haya mujeres que no puedan abortar en un hospital público porque todos sus profesionales sanitarios se han opuesto y ha subrayado que es "necesario" que la interrupción del embarazo esté en la cartera de la sanidad pública.

Abortar, "fundamental" en la sanidad pública

En esta línea, Castañón ha criticado que se acose a las que deciden interrumpir el embarazo y a los profesionales que lo practican. Por eso, considera "fundamental" que el derecho al aborto se lleve acabo en la sanidad pública porque las clínicas privadas son "focos localizados" para los que acosan a las mujeres que pretenden abortar. Por otro lado, ha asegurado que las prácticas de aborto están "poco valoradas" dentro de la carrera de Medicina y, en su opinión, tienen que trabajar dentro de estos estudios para que la interrupción al embarazo no esté "invisibilizada".

Sobre el derecho a abortar, Castañón entiende que la ley que lo recoge ha supuesto un "hito", pero cree que es "necesario" abordar las demandas que están surgiendo. "El derecho a abortar es algo que no está en debate excepto en grupos pequeños que acosan a mujeres y, más allá de eso, es un derecho que se tiene asumido y se puede ejercer sin ningún problema", ha concluido.

Hay "señoritos" en la Mesa del Congreso

Preguntada por la situación vivida este martes en el Congreso, cuando un diputado de Vox insultó a una diputada del PSOE llamándola "bruja" durante un debate sobre el aborto, Castañón ha señalado que es un "salto grave" que el parlamentario permaneciera durante la sesión. "Da la sensación de que hay determinadas personas con ideologías que les hacen pensar que no hay institución que les diga lo que tiene que hacer", ha apostillado

Según Castañón, hay un "choque de clases" porque hay unos "señoritos" a los que parece que nadie les puede decir lo que tienen que hacer cuando están infringiendo las normas. Por último, la portavoz morada ha asegurado que hay que "reivindicar" la memoria de la caza de brujas –insulto al que se refirió el diputado de Vox– que "restó valor" a la mujer, al tiempo que ha trasladado que ha aumentado "el nivel" de insultos por parte de la ultraderecha.