Un botellón con 40.000 personas en la plaza España de Barcelona se salda con 43 heridos

Publicada el 25/09/2021 a las 12:51 Actualizada el 25/09/2021 a las 13:59

Un botellón con 40.000 personas que ha tenido lugar la noche del viernes y la madrugada de este sábado en la plaza España de Barcelona y en sus alrededores durante las fiestas de la Mercè se ha saldado con un total de 43 heridos, 13 de ellos con lesiones por arma blanca, informa Europa Press. En rueda de prensa este sábado, el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha aclarado que, del total de atenciones sanitarias, 17 han sido por lesiones leves, 23 por lesiones menos graves y tres por lesiones graves.

Además, ha habido un total de 20 detenciones a lo largo de la noche, 12 por parte de la Guardia Urbana y ocho de los Mossos d'Esquadra, y los arrestados pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Y algunos asistentes a la fiesta han quemado dos vehículos policiales no logotipados, unas seis motos de alquiler, varios contenedores y árboles en la avenida Maria Cristina, mientras que también han intentado empezar barricadas que finalmente se han abandonado.

Batlle ha asegurado que se trata de un salto cualitativo de vandalismo muy grave: "Se ha pasado de una situación de ocupación masiva del espacio público que lleva repitiéndose a lo largo del verano a un problema de orden público". Y ha aclarado que los incidentes empezaron pasadas las 2 de la madrugada, cuando profesionales del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) estaban atendiendo a una persona apuñalada en la avenida Maria Cristina mientras agentes de la Guardia Urbana los protegían.

Algunos asistentes empezaron un "ataque directo" contra ambos cuerpos y se dio un espiral de violencia -según Batlle- que terminó con destrozos en la fachada del Palau de Congressos y los demás actos de vandalismo.

De cara al sábado por la noche, Batlle ha explicado que los responsables de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra se han reunido para planificar la actuación y evitar hechos similares: "Estamos a la espera de lo que determinen los responsables policiales". Ha agradecido la labor del personal de seguridad durante la última noche, y también del equipo de limpieza, que ha actuado durante la mañana del sábado para normalizar la situación de los espacios afectados por la fiesta.

Colau reclama un dispositivo "preventivo"

En esta misma se ha pronunciado también este sábado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha reclamado a Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra un dispositivo policial de carácter "preventivo" para que no se repita el botellón. "Lo que ha pasado aquí es inaceptable, absolutamente inaceptable, y no tiene nada que ver con el incivismo, sino que ha habido aquí un problema de vandalismo, de orden público y que no se debe repetir", ha afirmado en declaraciones a los medios en la avenida Maria Cristina.

Ha remarcado que en esta segunda noche de fiestas de La Mercè se ha dado un "salto de escala numérico" por los 40.000 asistentes al botellón -en comparación con los 15.000 que hubo el jueves por la noche-, aunque ha rechazado que la aglomeración estuviera relacionada con las actividades programadas por el consistorio. "Todas las actividades de las fiestas de La Mercè se han podido desarrollar sin ningún tipo de incidente, aquí no había ningún escenario", y ha explicado que la concentración se produjo por una autoconvocatoria a través de las redes sociales.

Mientras que en la noche del jueves no se registraron incidentes notables, esta madrugada "a partir de una cierta hora han habido incidentes muy graves de vandalismo y de pillaje", como destrozos en las vitrinas del Palau de Congresos y robos en comercios cercanos. "El mensaje que tenemos que dar a la ciudadanía es que una cosa es que haya ganas de salir, que eso lo podemos entender todos después de la pandemia, pero que no están permitidos los macrobotellones, y lo que ya es totalmente inadmisible es que hayan estos actos de vandalismo", ha asegurado.

Jordi Martí: "Es un problema de orden público"

Por su parte, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, considera que los hechos conforman "un problema de orden público" que se produjo sin ninguna conexión con la fiesta de la Mercè.

Ha informado de que 105.000 personas han participado en actividades de la Mercè: 80.000 en espectáculos diurnos -60.000 en homenajes a la cultura popular y tradicional y 20.000 en el resto de espacios- y unas 25.000 han acudido a conciertos nocturnos, que han alcanzado entre un 70% y 80% de ocupación.