La nueva colada de lava en La Palma es más fluida, más rápida y discurre por encima de la anterior

La nueva colada de lava del volcán de La Palma está discurriendo por encima de la que salió en los últimos días, siendo más fluida y más rápida que las primeras coladas de la erupción. En este sentido, se ha producido un pequeño avance hacia el sur, en concreto hacia las proximidades de un cementerio, "y esa colada va más deprisa que las iniciales": "Aparentemente es una lava más fluida y los científicos están analizando sus características".

Así lo ha indicado este sábado el consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en unas declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press en las que agregó que, aunque todo se puede mejorar, tras seis días de erupción se puede decir que el dispositivo de protección civil está funcionando de un modo correcto. De esta manera, comentó que sobre el terreno hay un millar de personas trabajando de distintos cuerpos y organizaciones, y que todos ellos convergen bajo una buena coordinación.

"Y eso permite que la población, cuando se le requiere confinamiento o evacuación, lo haga correctamente. La cadena de información científica detallada, las decisiones operativas y el comportamiento de los vecinos es importantísima para preservar la seguridad de las personas, que es nuestro primer objetivo", observó.

Pérez hizo especial hincapié en que el Gobierno de Canarias tiene dos objetivos; el primero de ellos es la seguridad de las personas y de los equipos intervinientes y el segundo es la reconstrucción de esa zona de la isla. Aquí, abogó por prepararse desde el primer momento para la reconstrucción, las ayudas y la puesta en marcha de todos los mecanismos con el objetivo de auxiliar a quienes han sufrido daños.

Por su parte, el consejero apuntó que la valoración de los daños es otra de las prioridades del Gobierno de Canarias y entendió que es algo que tendrá que ir haciéndose según se avanza sobre el terreno.

