Montero espera anunciar "en breve" el acuerdo para los Presupuestos, del que desvincula la Ley de Vivienda

Publicada el 29/09/2021 a las 12:15 Actualizada el 29/09/2021 a las 12:56

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confía en anunciar "en breve" el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en el seno del Ejecutivo, así como con otras fuerzas políticas. "Hay que dejar que la negociación avance, que sigamos trabajando. Vamos a tener presupuestos, que eso es lo importante y lo vamos a tener antes de que acabe el año para que pueda entrar en vigor el 1 de enero", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados recogidas por Europa Press.

La titular de Hacienda ha informado de que el Gobierno está hablando con todos los grupos e intentando recabar los mayores apoyos posibles para sacar adelante las cuentas públicas para el próximo año. "Cuantos más apoyos tenga el Presupuesto, mejor para la estabilidad del país", ha remarcado.

Sobre los escollos entre los socios de Gobierno respecto a la aplicación de un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades y por el control de los precios de alquiler, la ministra no ha dado detalles y ha asegurado que el objetivo es tener un Presupuesto para una recuperación justa que llegue a todos los ciudadanos. "En eso estamos trabajando y soy prudente porque para que una negociación llegue a buen puerto todas las partes tenemos que ser prudentes", ha recalcado, pese a que sus socios de Gobierno ya hayan hecho públicas las discrepancias.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el próximo martes, 5 de octubre, el Gobierno lleve a Consejo de Ministros la aprobación de los Presupuestos, de acuerdo con el propósito del propio presidente del Gobierno, la ministra ha preferido apelar a la "prudencia", aunque ha asegurado que se dará 'uz verde en la primera quincena de octubre.

La vivienda tendrá un papel protagonista pero desvincula la ley

La ministra ha explicado que la Ley de Vivienda no entrará dentro de la ley de Presupuestos, ya que la de PGE no tiene ley de acompañamiento y por tanto todas las materias que se regulan tienen que ver con el estado de los ingresos y los gastos. Esto no quita, según Montero, que en paralelo se esté también avanzando respecto a otras legislaciones que son imprescindibles para el país, como es el caso de la Ley de Vivienda.

"Lo que es obvio es que la vivienda y sobre todo la dirigida a los jóvenes va a tener un papel protagonista en este proyecto de Presupuestos, pero otra cosa es la ley que necesita el país para tener una vivienda digna", ha apuntado la ministra.

Montero ha señalado que Unidas Podemos ya ha trasladado cuáles son los elementos que pone encima de la mesa de la negociación, entre los que destaca la Ley de Vivienda, pero la ministra ha aclarado que la ley de Presupuestos tiene su curso y su cauce y no es "conveniente ni oportuno" que todas las cuestiones desemboquen en ella, "porque si no, los textos legislativos que tiene que trabajar la Cámara en el resto de sesiones no tendrían sentido".