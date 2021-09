Noelia Vera dimite como secretaria de Estado de Igualdad y deja sus cargos en Podemos

La secretaria de Estado Igualdad, Noelia Vera, ha decidido renunciar a la política institucional, tanto en el Ministerio como en el Congreso de los Diputados, y también abandonará su cargo en la dirección estatal de Podemos, donde es la responsable de 'feminismos'. Su relevo como número dos del departamento que dirige Irene Montero será la dirigente de la formación morada Ángela Rodríguez 'Pam' mientras que su escaño vacante en la Cámara Baja pasará para Juan Antonio Delgado, que ya fue diputado.

Ha sido una decisión personal y complicada, porque después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado.