Sarkozy anima a Casado a no ser "timorato": "El consenso es una enfermedad"

Publicada el 30/09/2021 a las 06:00

“Tú vas a ser presidente de España”. El expresidente francés Nicolas Sarkozy aseguró este miércoles en Madrid que cuando conoció a Pablo Casado hace once años en el Palacio de Elíseo de París supo inmediatamente que un día estaría al frente del Gobierno español. “No necesitaba uno ser muy inteligente para decirlo porque basta con verle y entendemos exactamente lo que tiene en el corazón”, proclamó entre aplausos de los asistentes a la tercera jornada de la convención itinerante del PP.

Sarkozy, condenado en su país hace apenas seis meses por corrupción activa y tráfico de influencias —se valió de su amistad con un abogado y un magistrado, ambos condenados, para obtener ilegalmente información sobre investigaciones judiciales que le afectaban—, recibió el apoyo unánime del PP y de su líder, Pablo Casado, quien pidió a los suyos que tomasen “los buenos ejemplos de su gestión”. Y, en justa reciprocidad, Sarkozy colmó de elogios al líder de la oposición española, al que emplazó a convertirse en un líder fuerte que tome decisiones y huya de los consensos que, en su opinión, son paralizantes.

Y agradeció la invitación. “Jamás me arrepentí. No tenéis que arrepentiros de vuestra elección. No hay un centímetro de mi cuerpo que tenga una cicatriz, pero si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer, con más fuerza y más velocidad porque la política es la vida", proclamó, para concluir: “Os siento vivos. Viva el PP”.

Paradójicamente, el partido que Casado preside también se ha visto salpicado por un intento de alterar una investigación judicial utilizando además medios del Ministerio del Interior, un sumario conocido con el nombre de la Operación Kitchen, aunque en este caso todavía no hay sentencia.

Sarkozy, igual que los demás exdirigentes políticos de otros países convocados a hablar en la convención, no dejó pasar la ocasión de aconsejar a Casado lo que debe hacer. “Ganamos cuando uno amplía y reúne. Perdemos cuando uno se estrecha. Ésa es la realidad en España, Francia y en todas partes”, subrayó el expresidente francés.

Y haciendo frente a los populismos, advirtió. Porque los populismos tiene éxito cuando los partidos tradicionales no dicen “nada”. “El problema viene de nosotros antes, no de ellos”. Si los populistas tienen éxito entre los votantes es porque los partidos tradicionales callan. “Por eso los que no tienen nada que decir lo dicen con esta fuerza”.

“Tomad las decisiones que tengáis que tomar”

Sarkozy tiene muy clara cuál es la estrategia para gobernar. No ser “timoratos”, sino todo lo contrario. Tener “un liderazgo fuerte”. “Mi consejo es que toméis las decisiones que tengáis que tomar y expliquéis a los españoles la visión que tenéis. Los que estéis de acuerdo, que se unan a vosotros como el inmenso ejército de los enamorados de España y los que no estén de acuerdo, que luchen contra vosotros”.

Porque, resumió, “el consenso es una enfermedad, debe llegar después de la decisión, no antes”. A “fuerza de tratar de poner a todo el mundo de acuerdo acabas renunciando a todo. Y jóvenes líderes como tú tenéis que hacer que Europa tenga fuerza”.

A juicio del expresidente francés, es necesario “rehabilitar el concepto de poder” porque “nunca tuvimos tanta necesidad de liderazgo y nunca el mismo concepto de líder se había convertido en algo tan ilegítimo”. Sarkozy, confesó, no cree en la “horizontalidad”, sino en “la verticalidad“. “Sin líder no haremos nada, sin liderazgo no obtendremos nada. La democracia es votar a una mayoría y, si no estamos contentos lo cambiaremos, pero no le impedimos gobernar”.

La presencia de Sarkozy eclipsó la del exprimer ministro luso y expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso, que abrió la jornada conversando con el alcalde der Madrid, José Luis Martínez Almeida, aupado en anfitrión en ausencia de Isabel Díaz Ayuso, de viaje por Estados Unidos y única presidenta autonómica del PP ausente de su comunidad en plena convención para aupar a Pablo Casado.

Ayuso, en pleno pulso con el líder del PP por el control del partido en la Comunidad de Madrid, fue el elefante en la habitación del que nadie quería hablar. Hasta que el propio Casado decidió disculpar su ausencia al mismo tiempo que subrayaba la presencia de todos sus consejeros y del grupo municipal de Almeida al completo. Au su lado, compartiendo la primera fila en una butaca que no era para ella, la expresidenta Esperanza Aguirre, defensora del plan de Ayuso para convertirse, también, la baronesa del partido.

En la sesión de tarde, durante una mesa dedicada al “feminismo liberal”, una de las invitadas, Paula Gómez de la Bárcena, directora de Inspiring Girls, recriminó al PP que la convención se esté celebrando con una presencia tan limitada de mujeres, como contó infoLibre este miércoles.

“Tengo que decir algo porque si no reviento: En esa convención hay menos representantes femeninas que en cualquier consejo de administración del IBEX”.

“Estoy convencida”, prosiguió Gómez de la Bárcena, “de que hay muchísimas mujeres que hablarían igual de bien que los invitados que habéis traído. Buscadlas, por Dios”, imploró. “Las hay, están ahí. No quiero que se me malinterprete: no lo digo por cuotas, no lo digo por paridad, lo digo por justicia y por generosidad con las siguientes generaciones que necesitan tener referentes y necesitan ver que las mujeres pintamos algo en la sociedad y que se nos toma en cuenta. Y que cuando se hagan este tipo de congresos y de debates, hay mujeres para hablar de estas cosas, de economía, de finanzas, de medio ambiente, de industria: de todo eso hay unas expertas increíbles”, concluyó.