Yolanda Díaz avisa de que su proyecto no va "de partidos" ni "de egos" y que si hay "ruido" se marchará

Publicada el 30/09/2021 a las 11:56 Actualizada el 30/09/2021 a las 12:18

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este jueves que el nuevo proyecto político que va a liderar no va "de partidos" ni "de egos" y que como haya "ruido" por estos motivos es "probable" que ella lo abandone. "Estoy rodeada de egos, he demostrado en toda mi experiencia (...) que nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer", ha indicado antes de advertir: "Como suceda esto o exista ruido, es probable que yo me vaya". "La política española está concentrada en torno a muchas masculinidades aunque sean mujeres las que los lideran, no me van a tener ahí", ha dicho.

Díaz ha anunciado que llevará a cabo una serie de actos en los que va a "interlocutar con la sociedad" para presentar el proyecto político que liderará, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press. Hace unos días, en los actos de conmemoración del centenario del PCE, Díaz hizo oficial su decisión de levantar un nuevo proyecto "que empieza ya", según indicó. Así, ha afirmado que pretende reconstruir un "contrato social" con una "parte extensa de la sociedad española" que, a su juicio, quiere un proyecto nuevo. "No es de Yolanda Díaz, ni de nombres, el protagonista tiene que ser la sociedad porque nos están esperando", ha indicado.

Díaz, que no ha detallado las fechas de los actos de presentación, ha añadido que el nombre del proyecto también está por definir y que no será ella quien lo fije. "No creo que se sustrate de una suma de partidos ni de egos, sé que lo que estoy diciendo puede generar malestar, (pero) no creo en las indivisibilidades", ha apuntado la vicepresidenta que trabajará para que no gobierne la derecha "y mucho menos" la extrema derecha.

Sin esquemas ideológicos "precocinados"

A este respecto, ha afirmado que los partidos deben "estar" y ser "herramientas" pero no actuar como "protagonistas" y que lo más importante son las personas, por lo que la interlocución tiene que ser con "un país" que necesita "de posiciones nuevas" y sin "esquemas ideológicos precocinados".

En esta misma línea ha indicado que se debe hacer una "enorme conversación" con la sociedad española sobre el cambio de modelo productivo para que les digan cómo ven España y "qué quieren hacer con su país". Así, ha destacado que quiere habar de ensanchar "esa casa grande que es la democracia". Respecto al rumbo ideológico que va a tomar, Díaz también ha mencionado la defensa de las instituciones y de los servicios públicos "que han emergido" durante la pandemia, la "democracia económica" al hilo del choque con las compañías eléctricas y ha reivindicado la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

La vicepresidenta segunda ha señalado que aunque tiene diferencias tanto con PSOE como con Podemos, le gusta mezclarse y que la gente quiere proyectos con "muchas voces diferentes" que caminen en la misma dirección aunque no piensen igual. Finalmente, ha afirmado que está dedicando "muchas horas" a este proyecto a pesar de que está inmersa en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado y de la reforma laboral. "No tiene que ver con la elecciones, es una cosa mucho más compleja y voy a escuchar a todo el mundo", ha terminado.

Díaz asegura que habrá Presupuestos

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que, pese a las diferencias en el Gobierno de coalición respecto a materias como la fiscalidad o la vivienda, habrá acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. "Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Va a haber Presupuestos. El tiempo político y el biológico a veces no se cruzan. Hay que cerrar una negociación y tiene que ser pausada. Hay una cultura muy masculina de llevar al límite las negociaciones. Las mujeres no debemos negociar así y los hombres tampoco. La política está masculinizada. No tiene que ver con ser hombre o mujer, sino con las formas", ha señalado.

Díaz, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha reconocido que existen diferencias con el PSOE en materia tributaria y que Unidas Podemos apuesta por un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y por que paguen más los que más tienen. "En este momento, nuestro país necesita dinero y los que más ganan tienen que aportar más (...) El acuerdo es posible siempre. Es verdad que tenemos discrepancias, pero nos une el acuerdo de Gobierno", ha subrayado.

Díaz ha afirmado que España funciona con tributos públicos del siglo XX, con un IRPF y un Impuesto sobre Sociedades que sustentan los que menos cobran. "Hablar de impuestos es hablar de servicios públicos. Y necesitamos cumplir con el mandato constitucional: que los que más tienen aporten más para los que menos tienen. Un gobierno progresista tiene que mandar un mensaje reformista claro: que los que tributan muy poco ahora se comprometan con su país", ha añadido.

Sobre la vivienda, ha insistido en que España tiene que tomarse en serio este problema, porque las políticas de vivienda desarrolladas hasta ahora han sido un "fracaso". Así, la vicepresidenta ha abogado por adoptar medidas para recortar los precios del alquiler, como se está haciendo en otros países europeos.

No vincular el SMI al IPC

Preguntada por si la subida del salario mínimo inteprofesional (SMI) se queda corta ante la elevada tasa de inflación, Díaz ha pedido que no se vinculen ambas cosas y ha recordado que en diciembre volverá a sentarse con los agentes sociales para subir el SMI, pero en una senda distinta a la del IPC, pues el objetivo es llegar al 60% del salario medio a final de la legislatura.

En todo caso, Díaz cree que debería debatirse sobre los salarios que se pagan en España, pues un país con sueldos bajos "no puede ser un país sólido. "Cualquier renta salarial europea es superior, aunque es cierto que tiene mayor PIB. La gente ya no es mileurista, es menos que eso", ha lamentado. La ministra ha puesto en valor el diálogo social y la confianza que tiene con los agentes sociales, y ha pedido cautela a la hora de hablar de las pensiones.

Las eléctricas tienen que cumplir la ley

En cuanto a los elevados precios de la electricidad, la vicepresidenta ha dejado claro que las eléctricas "tienen que cumplir la ley" y ha apuntado que las grandes eléctricas en España tienen unos beneficios del 18,5%, frente a la media europea del 10,5% y la alemana del 5,6%.

"Por tanto, creo que tienen que comprometerse un poco con su país y demostrar que son corresponsables de su país, y que en esta crisis tienen que contribuir como lo hace todo el mundo. Pido tranquilidad a todos los consumidores porque vivimos en una democracia y no hay pulsos hacia nadie", ha concluido.