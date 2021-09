Directo | Ayuso anuncia el fin de las restricciones de aforo en Madrid desde el lunes

Continúa la erupción volcánica en la isla canaria de La Palma. La llegada al mar de la colada de lava este martes por la noche y la formación de una nube de vapor de agua y otros gases, posiblemente tóxicos, ha obligado a mantener el confinamiento de los barrios de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, todos ellos situados en la costa el municipio de Tazacorte. Hasta el momento, la superficie afectada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja alcanza las 476 hectáreas. Asimismo, según datos de la red europea Copernicus, hay un total de 744 construcciones afectadas, de las que 656 están dañadas totalmente y 88 parcialmente.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

08.05. Se incrementa la sismicidad en La Palma. En las últimas 24 horas se ha registrado un incremento de la sismicidad en municipios como Fuencaliente y de los sismos detectados, seis han superado la magnitud de 3 y siete han sido sentidos con una intensidad máxima de III. También se siguen produciendo sismos a cotas más superficiales, pero con una incidencia menor que los de más profundidad. A este respecto, María José Blanco, portavoz del Comité Científico del Pevolca, ha explicado que este enjambre está relacionado con la erupción en curso y recordó que en el caso del volcán de El Hierro, la actividad sísmica se retomó en la zona del Golfo, con magnitudes incluso mayores a las registradas antes de la erupción, por lo que se trata de un comportamiento que ya se ha producido.

08.00. 476 hectáreas y 744 construcciones afectadas en La Palma. Hasta el momento, la superficie afectada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja alcanza las 476 hectáreas. Asimismo, según datos de la red europea Copernicus, hay un total de 744 construcciones afectadas, de las que 656 están dañadas totalmente y 88 parcialmente. Además, actualmente hay 185 personas que han sido alojadas en el Hotel de Fuencaliente, que son los únicos evacuados que están albergados en zonas asistidas por Cruz Roja. Por su parte, el centro de acogida instalado en el Acuartelamiento de El Fuerte se encuentra vacío.

Vista del delta de lava grabado por nuestros compañeros en el campo / Video of the lava delta registered by our colleagues in the field #lapalma #erupcionlapalma #lapalmaeruption pic.twitter.com/cXPmVRqLYA