El independentismo conmemora el 1-O pidiendo otro referéndum en Twitter y rechazándolo en el Parlament

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado este viernes a la unidad de los partidos independentistas y ha pedido de nuevo un referéndum como la solución al conflicto: "Cataluña volverá a votar", ha dicho tan solo un día después de que su partido, ERC, se abstuviera en la votación de la propuesta de la CUP de celebrar un referéndum durante la vigente legislatura. Aragonès lo ha dicho en la declaración institucional del Govern con motivo del cuarto aniversario del 1-O en el recinto de la Maternitat de Barcelona, donde se votó en 2017, acompañado de todos los miembros del Ejecutivo catalán, ha informado Europa Press.

Unos 40 representantes del Govern, el Parlament y los partidos y entidades independentistas se han unido este viernes para conmemorar el cuarto aniversario del 1-O frente a la escuela Ramon Llull de Barcelona, que fue uno de los centros de votación donde hubo cargas policiales. El acto, organizado por Òmnium Cultural, ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el expresidente Artur Mas; el líder de ERC, Oriol Junqueras; el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y la líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater.

Aragonès ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo catalán con la negociación con el Gobierno central sin renunciar a nada: "Este Govern se declara heredero del 1-O y se compromete a continuar el camino hacia la independencia". "En primer lugar, forzando una negociación con el Estado español. Pero no solo esto, sin renunciar a nada. Este Govern se declara orgulloso del referéndum del 1-O y se conjura a trabajar para hacer posible la culminación del a independencia de Cataluña", ha concluido.

Aragonès ha dicho que cuatro años después es el momento de "continuar estirando esa fuerza, esa energía que lo podía todo para culminar el camino a partir de ahora", y aprovechando todos los recursos y las oportunidades que hayan. Así, ha insistido en que, para él, el referéndum es la solución inevitable al conflicto catalán y para que Cataluña vuelva a votar ha llamado a recuperar el espíritu del 1-O: "Constatando que cuando trabajamos juntos, cuando conseguimos la comunión de los primeros días de octubre, este país es imparable".

▶️ #President @perearagones: "L’#1O representa un punt d’inflexió en la història de Catalunya i la reafirmació del poble català en la seva sobirania i en la defensa de la democràcia. És un punt de no retorn" pic.twitter.com/7yviEJrjAc — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2021

El jefe del Ejecutivo ha defendido que el 1-O fue posible gracias al consenso entre los partidos políticos independentistas, los movimientos sociales, las instituciones y la ciudadanía, y cree que este es el aprendizaje que se debe extraer: "Avanzamos cuando coincidimos en un objetivo. Solo avanzamos cuando generamos grandes consensos".

En este sentido, ha subrayado que estos consensos ahora mismo pasan por la amnistía y un referéndum de autodeterminación: "Esto es lo que defiende Cataluña, la propuesta inevitable si se quiere resolver el conflicto político".

Este llamamiento a la unidad llega el día después de que los partidos independentistas hayan escenificado sus discrepancias estratégicas en el Debate de Política General en el Parlament, en el que se rechazó celebrar un referéndum en esta legislatura, como pedía la CUP, con la abstención de ERC y el voto en contra de Junts, y el partido de Carles Puigdemont se abstuvo en una propuesta de los republicanos de apoyo a la mesa de diálogo, que salió adelante con el voto del PSC y comuns.

Puigdemont defiende que en el 1-O se empezó a construir "la república catalana independiente"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también se ha pronunciado este viernes, ha defendido que en el 1-O de 2017 los catalanes aprendieron a ganar y se empezó la construcción "de la república catalana independiente por decisión ciudadana".

"La violencia del Estado comprometió a Europa, que por su silencio cómplice nunca más se ha podido presentar con la misma autoridad moral", ha subrayado en un mensaje en su cuenta de Twitter. Este viernes se cumplen cuatro años de la celebración del 1-O, que impulsó el entonces Govern que presidía Puigdemont.

Avui fa quatre anys vam aprendre a guanyar i vam començar la construcció de la República catalana independent per decisió ciutadana. La violència de l'Estat va comprometre Europa, que a causa del seu silenci còmplice mai més no s'ha pogut presentar amb la mateixa autoritat moral. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2021

La CUP pide situar un referéndum "en el horizonte" y recuperar la estrategia compartida

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha reclamado "poner en el horizonte un nuevo referéndum" y recuperar la estrategia compartida del independentismo, para que vuelva a estar activo en las calles. "Este poder popular y esta suma de complicidades es la brújula" para el independentismo, ha sostenido este viernes en el acto de conmemoración de Òmnium del cuarto aniversario del 1-O.

La lider cupaire ha defendido el 1-O como un día de celebración y memoria y de pensar en cómo avanzar hacia la independencia, y ha afirmado que lo peor que puede hacer el independentismo es "dejarse arrastrar por la estabilización autonómica".

Junqueras asegura que el 1-O "siempre será sinónimo de democracia"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado en su cuenta de Twitter que el 1-O de 2017 "siempre será sinónimo de democracia, y también de la represión más cruda del Estado".

L'1 d'octubre sempre serà sinònim de democràcia. I, també, de la repressió més crua de l'Estat. Malgrat tot, sabem que tornarem a vèncer perquè el nostre compromís amb la independència de Catalunya es manté intacte. Visca Catalunya lliure! — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) October 1, 2021

"Pese a todo, sabemos que volveremos a vencer porque nuestro compromiso con la independencia se mantiene intacto", ha destacado. Junqueras era vicepresidente del Govern que impulsó el 1-O hace cuatro años, y fue encarcelado y posteriormente indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante el acto celebrado ante la escuela Ramon Llull de Barcelona, Junqueras ha llamado a "persistir en la lucha contra la represión, a favor de la democracia y a favor de la independencia" hasta conseguir un referéndum de autodeterminación y la amnistía. Además, ha defendido que el 1-O fue "una victoria de la democracia y una victoria del camino de este país hacia su libertad", y ha reivindicado la comunión que, según él, hubo entre la población catalana y las instituciones para llevarlo a cabo.

El líder de ERC ha sostenido que la "represión no se ha terminado" y ha afirmado que él puso la libertad individual al servicio de la libertad colectiva de Cataluña.

Dolors Bassa sobre el 1-O: "Con la información que tengo ahora, no volvería a repetir el referéndum"

La exconsellera Dolors Bassa ha asegurado que no volvería a repetir un 1-O, sabiendo que los líderes independentistas acabarían encarcelados, y dice que confiaba en que antes llegara el diálogo con el Estado: "Con la información que tengo ahora, no volvería a repetir el referéndum"."Era un movimiento para autodeterminarnos, pero si era positivo, pensaba que forzaríamos el diálogo. Íbamos preparados, pero nunca pensamos que pasaría lo que pasó, la represión...", ha dicho en una entrevista del Huffington Post, recogida por Europa Press.

Sobre si considera legítima la votación del 1-O, al ver que no había ni apoyo europeo ni reconocimiento por parte del Estado, ha señalado que, tal y como fue, el resultado "no sirve para declarar la independencia ahora". "Hay que recordar cómo fue aquel día, a partir de las 10 de la mañana muchas personas no independentistas fueron a votar como derecho democrático como reacción a la represión. Si aquello sirvió para sumar más gente para esa causa, pues mejor", ha añadido.

Torra pide sacar lecciones del 1-O: "Fecha, plan y desobediencia sostenida en la calle"

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este viernes sacar lecciones del 1-O de 2017 y que, a su juicio, son fijar "una fecha, plan y desobediencia sostenida en la calle".

"El 1-O es una fecha. Nada habría pasado si no se hubiera fijado un día para el embate. Y el 1-O es un plan, trabajando durante muchos meses (y que sólo falló porque no defendimos la república proclamada", ha apuntado en un mensaje en su cuenta de Twitter.