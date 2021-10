La Audiencia Nacional confirma la inadmisión de una querella de Vox contra Iglesias y Bousselham en el 'caso Dina'

Publicada el 01/10/2021 a las 16:10 Actualizada el 01/10/2021 a las 16:11

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez instructor Manuel García-Castellón de no admitir a trámite una querella presentada por Vox contra el ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos Pablo Iglesias, su antigua asesora Dina Bousselham, el fiscal Ignacio Stampa y la abogada morada Marta Flor en la que les acusaba de hasta seis delitos por el contenido de un chat privado, según informa Europa Press.

La querella se debía al contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en el que Flor comenta determinada información que habría obtenido del representante del Ministerio Público, hechos en los que Vox vio delitos de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, inadmitió la querella, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que aconsejó rechazarla "de plano" al considerar que los hechos indicados en la querella no guardan conexión con el objeto de esta pieza separada número 10 de la macrocausa Tandem y porque dos de los querellados, Iglesias y Stampa, eran entonces aforados, aunque ahora solo lo es el fiscal.

La Sala de lo Penal, en un auto de este viernes, ha respaldado la decisión del magistrado al rechazar el recurso de apelación formulado por el partido de Santiago Abascal por los mismos argumentos esgrimidos por el Ministerio Público. Los magistrados subrayan que "ninguno de los hechos-delitos objeto de la misma es competencia de la Audiencia Nacional", ni se atribuyen a "la organización dirigida por el investigado José Manuel Villarejo", en la que se centra Tándem.

En concreto, en la pieza Dina se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham en 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, así como la publicación de los mismos en prensa. Documentos que estaban en ese terminal aparecieron en dos carpetas alojadas en un disco duro y un pendrive que fueron hallados en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en Tándem.