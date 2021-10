Sánchez reclama "acuerdos de Estado" a medio y largo plazo para afrontar las grandes reformas

Publicada el 01/10/2021 a las 16:49 Actualizada el 01/10/2021 a las 17:04

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este viernes, durante su intervención en la clausura del Foro de A Toxa, la necesidad de alcanzar grandes "acuerdos de Estado" a medio y largo plazo para afrontar los desafíos que presenta el futuro tras la pandemia y que, a su juicio, son la "transición ecológica, la digitalización de la economía, el cambio de modelo energético, y la actualización del modelo educativo", según informa Europa Press. Para ello, Sánchez ha avisado de que hace falta "contar con el concurso de todos", pensar "en el medio y largo plazo" y "movilizar los recursos necesarios para lograr" esos objetivos. A este respecto, ha señalado que es imprescindible una "fiscalidad justa" para consolidar el Estado del Bienestar.

El presidente ha aprovechado su intervenciónpara hacer un repaso de las medidas que está impulsando el Gobierno para salir de la crisis del coronavirus y para reclamar al resto de partidos e instituciones "unidad" y colaboración a la hora de afrontar reformas ineludibles que, a su juicio, solo se van a poder completar" si se asumen como "proyectos de país".

Es el caso, según Sánchez, de la necesidad de reformar el mercado laboral, garantizar un sistema de pensiones "justo y sostenible", revertir el despoblamiento rural o impulsar una formación puntera. Todas estas reformas se enmarcan dentro de esos cuatro "acuerdos de Estado" que ha reclamado, y que trascienden, a su juicio, a "la acción de un Gobierno o un partido". "Van a afectar a distintas generaciones e instituciones", ha avisado. "Cuanto mayor sea la unidad entre nosotros, entre nuestros territorios, actores económicos y sociales, más sólidos y duraderos serán nuestros éxitos como país, que es la meta que compartimos, con independencia de a quién votemos", ha reclamado.

Eso sí, ha aprovechado para reivindicar el triunfo reciente de los socialdemócratas en Noruega, Alemania o las municipales en Portugal, asegurando que esto demuestra, a su parecer, que sus recetas son las adecuadas para salir de la crisis generada por la pandemia, y así lo están entendiendo la ciudadanía. "En muchas naciones del mundo, las sociedades están hablando y lo hacen en una dirección clara, con un lenguaje esencial de la democracia, que es el poder del voto", ha afirmado. "Existe un rechazo hacia el modelo de la recuperación de la crisis anterior, que fue lento y muy injusto", ha sentenciado. En este sentido, ha asegurado que "la ciudadanía está diciendo" que hay que apostar por "un modelo contrario de recuperación justa, combinando crecimiento con cohesión social y territorial", y sostenido "por un Estado robusto".

Ello pasa, según Sánchez, por luchar contra la desigualdad y la exclusión social, por ejemplo, con una fiscalidad justa para poder sufragar servicios públicos de calidad, pero también, garantizando la existencia de unas instituciones fuertes. A este respecto, ha vuelto a exigir al PP que acepte pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales con mandato caducado. "Debilitar y denigrar las instituciones lo que trae es una rebaja drástica de la capacidad del Estado para afrontar situaciones de adversidad", ha advertido.

Anuncia el proyecto "El español, valle de la lengua"

Sánchez ha aprovechado su presencia en Galicia para anunciarque el Consejo de Ministros va a aprobar un Proyecto Estratégico en las próximas semanas con el objetivo de generar oportunidades de negocio teniendo como base la lengua española. Se llamará "El español, valle de la lengua" y con él quiere aprovechar el potencial del idioma en multitud de campos como la tecnología, el turismo o la industria.

Según Sánchez, es una iniciativa transversal de "alto valor estratégico" que promoverá el aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa teniendo como base a "nuestro idioma común que es el español".

Pedro Sánchez ha afirmado que se trata de "generar oportunidades de negocio" en torno a la lengua española y acordes con los principales avances innovadores y tecnológicos en el ámtito de la robótica, de la inteligencia artificial, etc. "Se suele hablar de la riqueza de nuestras lenguas y qué puedo decir yo aquí en Galicia, por supuesto que sí, de las cuatro lenguas cooficiales reconocidas en nuestra constitución y es un acierto porque atesoramos cuatro lenguas que hacen de España un país único, grande y rico", ha alegado el jefe del Ejecutivo español.

Sin embargo, ha puesto el acento en que, aunque todas esas lenguas encierran un valor económico, es el español, "el castellano", el que "en particular" es conocido fuera de España por "600 millones de seres humanos que forman parte de la comunidad hispano hablante". Esto conforma, según ha dicho, un potencial de generación de empleo cualificado, de creación de valor y también de desarrollo industrial en toda la transformación digital que está abordando el conjunto de la humanidad. Por ello, ha concluido que "es el momento de invertir en el potencial que tiene nuestra lengua común que es el español".

Aprobación de 345 millones en transferencias a las comunidades para que reduzcan la brecha digital

Sánchez también ha anunciado que el Gobierno aprobará 345 millones de euros en transferencias para las comunidades autónomas con el fin de que éstas reduzcan la brecha digital. El presidente del Gobierno ha mostrado sus propuestas para avanzar en la cohesión territorial de España y garantizar seguridades a todos los ciudadanos vivan donde vivan. En este contexto, ha recordado las 18 conferencias de presidentes que se han celebrado desde el inicio de la pandemia -14 de ellas durante el confinamiento- para exponer que la "cogobernanza" ha sido, en su opinión, "un éxito" aún con "todas las dificultades" que ha tenido.

Estas conferencias, ha señalado, reflejan el modelo territorial descentralizado que tiene el país y que muchas de las competencias que se tenían que ejercer durante la pandemia estaban en manos de las comunidades autónomas. En este sentido, ha recordado que en ese deseo de avanzar en la cohesión territorial, la última conferencia de presidentes, celebrada en Salamanca el pasado mes de julio, se aprobó un presupuesto de 10.000 millones de euros para invertir en los próximos años. La siguiente se celebrará en La Palma el próximo mes de diciembre.

Un debate "necesario" sobre la ubicación de instituciones públicas en toda España

Sánchez ha garantizado durante su intervención que va a promover un "debate leal pero sano y necesario sobre la ubicación de instituciones del Estado en todo el país y no solo en la capital de España". De este modo, el jefe del Ejecutivo se ha reafirmado en la idea que ya planteó el lunes en Santander, cuando señaló que para luchar contra el reto demográfico, no solo es necesario reformar la financiación autonómica sino también apostar por la "desconcentración" de "muchas de esas instituciones públicas que históricamente han estado en Madrid".

Esta propuesta ya recibió el lunes las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien sentenció que no es más que un nuevo "ataque" a Madrid. Sin embargo, otros presidentes autonómicos, como el valenciano Ximo Puig, llevan tiempo reclamando esta medida.

Por el momento esta estrategia ya se ha comenzado a poner en marcha a pequeña escala en organismos públicos con Renfe, que el pasado mes anunció la creación de nuevos centros de competencias digitales en distintas localidades españolas, fuera de la capital, para descentralizar sus servicios tecnológicos e incentivar la economía de los entornos rurales; un proyecto que permitirá la creación de hasta 400 nuevos puestos de trabajo hasta 2024 en varios municipios de baja densidad demográfica.

Así lo explicó el pasado martes la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al ser preguntada por el anuncio de Sánchez y las críticas de Díaz Ayuso. De hecho, es ella la encargada de desarrollar esta estrategia, como titular de Política Territorial. "Todo el mundo tranquilo, la capital de España sigue siendo Madrid, así está contemplado en nuestro esquema institucional y desde luego no es voluntad del Gobierno ningún agravio con la Comunidad autónoma, ni con la ciudad de Madrid", afirmó asimismo Rodríguez respecto a las críticas de Díaz Ayuso.

Fuentes del Ejecutivo explicaron entonces que no está en sus planes realizar grandes traslados de sedes ya existentes en Madrid que supongan un agravio a los trabajadores públicos destinados en ellas, sino más bien repartir por los diferentes territorios los nuevos organismos que se creen.

No obstante, en su intervención de este viernes, el presidente no ha ofrecido más detalles del plan, y simplemente ha garantizado la disposición del Gobierno "para abrir un debate leal pero sano y necesario sobre la ubicación de instituciones del Estado en todo el país y no solo en la capital de España". "Es muy importante avanzar en cohesión territorial, garantizar oportunidades y bienestar", ha defendido.