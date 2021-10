Directo | Se abre un nuevo foco de emisión en el volcán de La Palma

Publicada el 02/10/2021 a las 10:00 Actualizada el 02/10/2021 a las 13:51

Sigue en infoLibre el minuto a minuto la actualidad de este sábado:

13.50. Yolanda Díaz ve en el alquiler de la vivienda un "problema sustancial" que lastra la emancipación de los jóvenes. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que los jóvenes españoles, en un 55 por ciento, no son capaces de emanciparse hasta haber alcanzado los 29 años, lo que quiere decir que "la vivienda es un problema sustancial para el país y que no puede haber recuperación justa sin abordar este problema". Durante su visita a la Granja de San Ildefonso (Segovia), Díaz ha afirmado que los jóvenes "no quieren discursos paternalistas, sino que les arreglen sus problemas como el arrendamiento o el alquiler para que se puedan emancipar". "Es imposible afrontar el pago de un arrendamiento en Madrid, Barcelona, Vigo, Sevilla, Valencia..." ha denunciado, a lo que ha añadido que "las familias españolas dedican el doble de los recursos que las familias europeas al pago del alquiler". "Junto con el paro, el problema de la vivienda es uno de los problemas centrales en el país", ha sentenciado la ministra.

13.45. Se abre un nuevo foco de emisión en el volcán de La Palma. El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha confirmado la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura generada por la erupción del volcán de La Palma y que se viene a sumar a las dos nuevas bocas que surgieron en la madrugada de ayer viernes. El Involcan ha compartido un vídeo con imágenes de este nuevo foco que han sido captadas por un dron a las 10.30 horas, donde se puede observar cómo ya se están emitiendo elementos líquidos, sólidos (como el magma y los piroclastos) y también gaseosos. Los científicos ya han iniciado los trabajos de monitorización y vigilancia de este nueva boca eruptiva, y continúan los trabajos de vigilancia de la nueva colada y de los dos nuevos centros de emisión surgidos el viernes.

Vídeo de dron a las 1030 tras la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura / Drone video at 1030 after new vent opened in the fracture zone @ES_UCL @UOBFlightLab @unipa_it pic.twitter.com/q65T157fUg — INVOLCAN (@involcan) October 2, 2021

13.30. El PP acusa a Sánchez de no dar soluciones al IPC "desbocado" y a la luz en precio "récord". El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de no ofrecer soluciones con el IPC "desbocado" y la luz en precio "récord". A su entender, es un proyecto "agotado". Así se ha pronunciado a su llegada a la Convención del PP que se celebra en Valencia, donde ha asegurado que el balance es "muy positivo" después de cinco días donde a su juicio han ofrecido "una imagen de partido transversal y abierto" en el que caben cada día más personas. De hecho, ha señalado que hay gente que ha "vuelto" al Partido Popular y que estaban "en otra formación" estos últimos años. A su entender, esto traslada el "mensaje de esperanza y futuro" de que hay que "unir" el voto en torno al PP.

13.05. Ayuso acapara el protagonismo a su llegada a la Convención del PP al grito de "presidenta, presidenta". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acaparado el protagonismo a su llegada a la Convención Nacional del PP que se celebra en Valencia, donde los militantes del partido la han recibido al grito de "presidenta, presidenta". Una nube de periodistas y gráficos la han acompañado varios minutos desde que ha bajado del coche que la ha traído al auditorio de la ciudad de las Artes y las Ciencias, pero ha declinado pararse a hacer declaraciones en el pie de micro instalado en la entrada. Preguntada expresamente en ese trayecto si lanzará un mensaje de unidad, ha asentido con la cabeza. Cuando Ayuso ha entrado al auditorio ya había finalizado la intervención del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quién ha cosechado una fuerte ovación de los asistentes cuando la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, le ha presentado como el "alcalde de España". Ayuso ha sido la última presidenta autonómica en unirse al cónclave, algo que su equipo ha justificado en que acaba de llegar de su viaje institucional a Estados Unidos para buscar inversiones y potenciar la marca Madrid. La presidenta ha recortado ese viaje para poder llegar a la parte final del cónclave del PP en Valencia.

12.50. Feijóo avisa que para ser alternativa debe haber lealtad en el PP: "Unidos vamos a ganar y ése es el objetivo de Ayuso". El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este sábado que para ser alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez necesitan lanzar a los ciudadanos un mensaje de estabilidad, gestión de "compromiso de lealtad". "Unidos vamos a ganar en las urnas y ése es el objetivo de Isabel Díaz Ayuso", ha proclamado. Así se ha pronunciado a su llegada a la Convención del PP que se celebra en Valencia al ser preguntado por los periodistas si cree que la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid este sábado en Valencia puede deslucir la unidad del cónclave de los últimos días. "Evidentemente que no, pero no es una creencia, es un hecho. Todos los presidentes autonómicos hemos venido aquí para apoyar al presidente de nuestro partido. Nuestro partido es un partido leal, no es un partido de codazos ni es un partido de zancadillas, eso se lo dejamos a otros", ha proclamado.

12.25. Puig califica de "feria de vanidades" la convención del PP y pregunta "qué ideas hay": "Las pocas que salen, asustan". El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha calificado de "feria de vanidades" la Convención Nacional del PP que este fin de semana se clausura en la ciudad de València y se ha preguntado "qué ideas hay detrás" de la mismas porque "las pocas que salen, asustan". Así se ha manifestado Puig este sábado durante su intervención en la convención precongresual del PSPV de cara a la celebración del 40º Congreso del PSOE, donde ha reflexionado sobre uno de los "graves problemas" que, a su juicio, a día de hoy pasan en política. Para Puig, "todo se está fiando al marketing" y ejemplo de ello es la Convención Nacional del PP que se celebra durante esta semana y que finalizará este domingo con un acto central en la Plaza de Toros de València.

12.00. Illa acusa al Govern de "no estar a la altura". El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha acusado este sábado a la Generalitat de "no estar a la altura de lo que Cataluña necesita" y ha erigido el proyecto socialista como alternativa al Govern de Pere Aragonès. Durante la Asamblea de Delegados del PSC por el 40 Congreso del PSOE, ha acusado al Govern de dividir socialmente al proponer "horizontes imposibles, como la independencia, la amnistía y la autodeterminación, objetivos irrealizables que no generan consenso". Por eso, ha reprochado al Govern de ERC y Junts una actitud victimista: "Siempre la culpa es de los otros. Siempre es Madrid, que la democracia no funciona, que Europa no nos mira. Nunca una actitud de autoexigencia".

11.40. La lava del volcán de La Palma destruye ya 880 construcciones. El sistema de observación terrestre europeo Copernicus calcula en su última actualización que la superficie cubierta por la lava en La Palma es ya de 367,3 hectáreas y han sido destruidas 880 construcciones. Esta medición, realizada ayer viernes, también indica que la superficie ocupada por el volcán desde que se produjo su erupción el pasado 19 de septiembre ha cubierto una superficie de 3.304 hectáreas. En la medición anterior, el satélite Copernicus cifraba las construcciones destruidas en 870, mientras que la extensión de la lava del volcán ocupaba una superficie de 358,1 hectáreas.

Fotografías de la colada de lava hoy por la mañana / Pictures of the lava flow this morning #lava #lavaflow #erupcionlapalma #lapalmaeruption pic.twitter.com/C69xBgHdnc — INVOLCAN (@involcan) October 1, 2021

11.30. La superficie ocupada por la ceniza se extiende por más de 3.000 hectáreas. El volcán de La Palma mantiene su erupción y se estima que, hasta el momento, ha expulsado más de 80 millones de metros cúbicos de lava, según el boletín diario que emite el Departamento de Seguridad Nacional, órgano de asesoramiento al presidente del Gobierno de España. El delta de lava que se ha formado tiene una superficie de 27 hectáreas y la nueva colada, generada por las dos bocas magmáticas abiertas en la madrugada del viernes al noroeste del cono principal, avanza hacia la traza de la colada principal, que discurre con cierta estabilidad. La superficie ocupada por la ceniza caída se extiende por más de 3.000 hectáreas. En cuanto a la calidad del aire en el Valle de Aridane, fuera de la zona de exclusión, se encuentra dentro de los valores límites permitidos. Sin embargo, la inversión térmica durante esta noche impide la dispersión de gases que se mantienen en cotas bajas de la atmósfera, lo que ha obligado al confinamiento preventivo de nuevos núcleos de población.

11.20. Casado asegura que llega "muy contento" a la Convención del PP en Valencia, donde buscará una imagen de unidad. El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que llega "muy contento" a la Convención Nacional del PP que se celebra en Valencia, una plataforma en la que quiere relanzar su "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez y en la que además buscará una imagen de unidad interna con sus 'barones' territoriales y cargos provinciales. Casado ha llegado al Auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias acompañado de su mujer Isabel Torres. Allí le esperaban la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, y el nuevo presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. En medio de una nube de reporteros y gráficos, el presidente de los 'populares' se ha dirigido al cónclave sin hacer declaraciones y se ha limitado a decir que estaba "muy contento". Al ser preguntado si teme que se rompa la unidad de esta semana con la llegada de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Casado ha eludido hacer declaraciones.

10.50. La Palma registra 13 sismos durante la noche, uno de tres grados. La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un total de 13 sismos durante la noche en la isla de La Palma, con magnitudes de entre 0.6 y 3 grados. El mayor de los sismos, ocurrido a las 06.56 horas, tuvo una magnitud de 3 y se produjo al sureste del municipio de Villa de Mazo, a una profundidad de 13 kilómetros. Este evento no fue sentido por la población. El resto de sismos, la mitad localizados en Fuencaliente, se produjeron entre los 15 y 1 kilómetros de profundidad. El último de ellos, de 2.2, tuvo lugar a las 09.01 horas a unos 7 kilómetros de profundidad y epicentro en el noreste de Fuencaliente. Asimismo, este viernes se registraron en La Palma un total de 19 sismos, cinco de los cuales registraron magnitudes de 3.2, 3.4 y 3.6 grados, con intensidades de hasta III-IV.

10.00. Miles de personas marchan convocadas por la ANC por el cuarto aniversario del 1-O. Miles de personas participan este sábado por la mañana en dos marchas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por el cuatro aniversario del 1-O, que han empezado a las 6.00 horas en Fraga (Aragón) y a las 8.00 en Sant Julià de Ramis (Girona). La marcha iniciada en Fraga, la Marcha de Ponent, va en dirección Lleida; y la iniciada en Sant Julià de Ramis -donde tenía que votar el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont-, la Marcha Nord, finalizará en Aiguaviva (Girona), ha informado la entidad en un tuit recogido por Europa Press. Las marchas están encabezadas por pancartas con los mensajes '1-O, lluitem y guayem la independència' ('1-O, luchemos y ganemos la independencia') y 'Països Catalans lliures i sobirans' ('Países Catalanes libres y soberanos').