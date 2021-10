Directo | Aragonès pide unidad en el cuarto aniversario del 1-O y dice que "Cataluña volverá a votar"

Publicada el 01/10/2021 a las 09:51 Actualizada el 01/10/2021 a las 10:10

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este viernes, cuando el volcán de La Palma continúa en erupción y Cataluña celebra el aniversario del 1-O:

10.05. Bolaños reconoce que la recuperación de La Palma "no será fácil" y ve clave "reanudar" la actividad económica. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha reconocido este viernes que la recuperación de la isla de La Palma "no será fácil" y considera clave para ello "reanudar" la actividad económica. "Somos plena y absolutamente conscientes de que la actividad económica en La Palma se tiene que reanudar y trabajaremos para que lo consigamos lo antes posible. No vamos a dejar que la actividad económica y que el modo de vida se vea afectado. Es importante recuperar las viviendas y los enseres, y también la actividad económica", ha aseverado el ministro en una entrevista en Radio Club Tenerife. Bolaños ha afirmado que "es verdad" que "no será fácil", pero ha remarcado que el Ejecutivo central "también" está "pensando en medidas de tipo económico" para la isla palmera: "Y desde luego vamos a apoyar un sector absolutamente esencial para La Palma que es el plátano".

10.01. Torra pide sacar lecciones del 1-O: "Fecha, plan y desobediencia sostenida en la calle". El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido este viernes sacar lecciones del 1-O de 2017 y que, a su juicio, son fijar "una fecha, plan y desobediencia sostenida en la calle". "El 1-O es una fecha. Nada habría pasado si no se hubiera fijado un día para el embate. Y el 1-O es un plan, trabajando durante muchos meses (y que sólo falló porque no defendimos la república proclamada", ha apuntado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

L’1O és una data. Res no hauria passat si no s’hagués fixat un dia per l’embat. I l’1O és un pla, treballat durant molts mesos (i que només va fallar perquè no vam defensar la República proclamada). Per mi les lliçons apreses són: data, pla i desobediència sostinguda al carrer. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 1, 2021

09.58. Junqueras asegura que el 1-O "siempre será sinónimo de democracia". El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este viernes que el 1-O de 2017 "siempre será sinónimo de democracia, y también de la represión más cruda del Estado". "Pese a todo, sabemos que volveremos a vencer porque nuestro compromiso con la independencia se mantiene intacto", ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter. Junqueras era vicepresidente del Govern que impulsó el 1-O hace cuatro años, y fue encarcelado y posteriormente indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

L'1 d'octubre sempre serà sinònim de democràcia. I, també, de la repressió més crua de l'Estat. Malgrat tot, sabem que tornarem a vèncer perquè el nostre compromís amb la independència de Catalunya es manté intacte. Visca Catalunya lliure! — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) October 1, 2021

09.38. Puigdemont defiende que en el 1-O se empezó a construir "la república catalana independiente". El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha defendido este viernes que en el 1-O de 2017 los catalanes aprendieron a ganar y se empezó la construcción "de la república catalana independiente por decisión ciudadana". "La violencia del Estado comprometió a Europa, que por su silencio cómplice nunca más se ha podido presentar con la misma autoridad moral", ha subrayado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press. Este viernes se cumplen cuatro años de la celebración del 1-O, que impulsó el entonces Govern que presidía Puigdemont.

Avui fa quatre anys vam aprendre a guanyar i vam començar la construcció de la República catalana independent per decisió ciutadana. La violència de l'Estat va comprometre Europa, que a causa del seu silenci còmplice mai més no s'ha pogut presentar amb la mateixa autoritat moral. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2021

09.22. Aragonès pide unidad en el cuarto aniversario del 1-O y dice que "Cataluña volverá a votar". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado este viernes a la unidad de los partidos independentistas y ha pedido de nuevo un referéndum como la solución al conflicto: "Cataluña volverá a votar". Lo ha dicho en la declaración institucional del Govern con motivo del cuarto aniversario del 1-O en el recinto de la Maternitat de Barcelona, donde se votó en 2017, acompañado de todos los miembros del Ejecutivo catalán. Aragonès ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo catalán con la negociación con el Gobierno central sin renunciar a nada: "Este Govern se declara heredero del 1-O y se compromete a continuar el camino hacia la independencia". Así, ha insistido en que, para él, el referéndum es la solución inevitable al conflicto catalán y para que Cataluña vuelva a votar ha llamado a recuperar el espíritu del 1-O: "Constatando que cuando trabajamos juntos, cuando conseguimos la comunión de los primeros días de octubre, este país es imparable".