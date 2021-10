Corinna Larsen planeó legar al emérito el 30% de los ingresos de un fondo en un paraíso fiscal, según los 'Pandora Papers'

Publicada el 03/10/2021 a las 20:15 Actualizada el 03/10/2021 a las 20:42

Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, habría planeado en el año 2007 entregar al entonces rey (abdicó en junio de 2014) el 30% de los ingresos procedente de un fondo registrado en el paraíso fiscal de Guernsey, en las Islas del Canal, según aparece en la investigación Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España publican El País y laSexta. Se trataría de un fideicomiso llamado Peregrine, que debería recibir el emérito en caso de que ella muriera. En concreto, el 30% de los ingresos del Fondo de Inversiones Hispano Saudi que el anterior jefe del Estado había patrocinado y para el que ella había trabajado.

Larsen habría encargado redactar al despacho panameño Alcogal una carta a Bachmann Trust Company (New Zealand) Limited, el gestor encargado de administrar este fondo fiduciario hasta ahora desconocido. En esta misiva, sin firmar y en la también aparecen sus dos hijos, Nastassia Gioia Adkins, y "el príncipe" Alexander zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, incluyó al ex jefe del Estado. Y detalló qué activos debería recibir: "Deseo que los fideicomisarios consideren distribuir a su majestad el rey Juan Carlos I Borbón de Borbón el 30% de todos los ingresos provenientes únicamente del Fondo de Inversiones Hispano Saudí. Tras la liquidación del Fondo de Inversiones Hispano Saudí, ya no debería ser considerado beneficiario del fideicomiso".

La examante del emérito concluye esta carta fechada el 27 de marzo de 2007, 14 días antes de que se registrara en Guernsey, asegurando que caso de su muerte quisiera que "tuviera en cuenta los deseos de las personas mencionadas anteriormente". El abogado de Larsen ha asegurado a El País que estos documentos son falsos.

En la investigación de los Papeles de Pandora, más de 600 periodistas de 117 países han analizado 11,9 millones de documentos procedentes de 14 despachos de abogados especializados en crear sociedades offshore en paraísos fiscales y que esconden los nombres de más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos o 133 millonarios de la lista Forbes.

En esta filtración aparecen 601 personas de nacionalidad española, entre las que figura Pep Guardiola o Julio Iglesias, y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español. La mayoría han utilizado abogados andorranos y españoles como intermediarios para crear instrumentos opacos en los paraísos más secretos del mundo, desde Belice hasta Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Islas Cook, entre otros. Asimismo, también figuran el actual presidente de Chile, Sebastian Piñera; Tony Blair y su esposa, Cherie Blair; Elton John, Shakira, Claudia Schiffer o el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelloti.