Directo | El Gobierno calcula que 150.000 pisos podrían ver regulado su precio y que el bono joven costará 200 millones

Publicada el 06/10/2021 a las 08:20 Actualizada el 06/10/2021 a las 09:54

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles, que estará marcado de nuevo por la erupción de La Palma y por las reacciones al acuerdo conocido este martes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y una ley de vivienda:

09.40. El Gobierno calcula que 150.000 pisos podrían ver regulado su precio y que el bono joven costará 200 millones. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno estima que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva ley de vivienda al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas. "Esa podría ser una cifra, pero hay que dejar que vaya operando el mecanismo y hacer un análisis de cómo va evolucionando el mercado", ha subrayado la ministra en declaraciones a Onda Cero. Además, la ministra ha avanzado que el bono joven para el alquiler de vivienda que se incluirá en la norma costará 200 millones de euros anuales y beneficiará aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes. El bono joven de vivienda, que tendrá una duración de dos años, estará dotado con 250 euros mensuales e irá dirigido a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. En los casos de las familias más vulnerables este bono podrá completarse con ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.

La ministra de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana, que también tiene las competencias de Vivienda, Raquel Sánchez, habla en @MasDeUno sobre el acuerdo al que han conseguido llegar el PSOE y Unidas Podemos sobre la nueva ley de viviendahttps://t.co/2EA2B0Kn0N October 6, 2021

08.36. El Gobierno canario, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos firmarán un protocolo para agilizar la atención a los afectados por el volcán. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los municipios afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja firmarán este miércoles a las 10.00 horas en la Casa Salazar, en Santa Cruz de La Palma, un protocolo para agilizar la atención a las familias afectadas. En concreto, se trata de un protocolo que servirá para crear un registro único de perjudicados y coordinar así de forma más ágil y efectiva las necesidades de vivienda en los municipios damnificados. El protocolo será firmado por el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis; el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y los alcaldes de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez; Los Llanos de Aridane, Noelia García; y El Paso, Sergio Rodríguez.

08.20. La Eurocámara debatirá este miércoles el nuevo escándalo de evasión fiscal destapado por los Pandora Papers. El pleno del Parlamento europeo ha modificado la agenda de la sesión que celebra esta semana en Estrasburgo (Francia) para incluir este miércoles un debate sobre el último escándalo de evasión fiscal destapado en los llamados Papeles de Pandora, una investigación de un consorcio de medios internacionales que señala a líderes mundiales y personalidades de diversos ámbitos. "No podemos seguir con un escándalo tras otro sin que se adopten soluciones, que necesariamente deben ser europeas", dijo el eurodiputado Ernest Urtasun (En Comú Podem) en un mensaje difundido en las redes sociales para anunciar que el grupo de Los Verdes europeos iba a pedir un cambio de agenda para tratar este asunto.

Hoy empieza el pleno del Parlamento Europeo. Hemos pedido que se añada de urgencia un debate con la Comisión y el Consejo sobre los #PandoraPapers No podemos seguir con un escándalo tras otro sin que se adopten soluciones, que necesariamente deben ser europeas. — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) October 4, 2021

00.00. Belarra dice que Podemos desconocía el bono de vivienda para jóvenes y lo estudiará "en detalle". La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado este martes que el bono de vivienda para jóvenes que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se negoció con Podemos y que estudiará "en detalle" la medida propuesta por el jefe del Ejecutivo, pues la desconocía. "El presidente puede dar más detalles sobre esta medida. Me gustaría estudiarla en detalle y mirarla bien", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha desvelado que la medida anunciada por Sánchez "no está incluida en la ley de vivienda" que negocian PSOE y Unidas Podemos. En este contexto, la ministra ha defendido que llevan "muchos meses trabajando" y "han tratado de ser exquisitos" en las propuestas "que han puesto encima de la mesa". "No nos podemos permitir que las medidas no funcionen", ha subrayado Belarra, que ha insistido en que no conocía el 'bono de vivienda' para jóvenes.