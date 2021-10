El PSOE debatirá en su Congreso varias peticiones para "extinguir la tauromaquia" y dejar de subvencionarla

Publicada el 08/10/2021 a las 12:51 Actualizada el 08/10/2021 a las 13:12

El PSOE celebra la semana que viene en Valencia su 40º Congreso Federal y, entre las cuestiones polémicas que tendrán que abordar los delegados, figuran varias peticiones para dejar de promocionar y subvencionar la tauromaquia como elemento cultural, para impedir la entrada de menores de 16 años a estos espectáculos, o incluso avanzar hacia su "extinción". Así consta en al menos cuatro de las miles de enmiendas que las agrupaciones socialistas han presentado para modificar la ponencia marco que renovará los postulados políticos del PSOE, y a las que ha tenido acceso Europa Press.

Estos textos ya han pasado los filtros previos para llegar al cónclave de Valencia de los días 15, 16 y 17 de octubre y, por ello, deberán ser debatidas por los socialistas, en un momento en el que la tauromaquia vuelve a ser fruto de polémica, por la decisión del Gobierno de dejar fuera a esta actividad del bono cultural que se dará a los jóvenes que cumplan 18 años.

Aunque los toros están considerados patrimonio cultural -tal y como se regula en una ley de 2013 específica para ello-, el Ejecutivo ha explicado que finalmente se ha decidido dejar fuera del citado bono esta actividad porque "hay que priorizar" entre los sectores de la cultura a los que quieren ayudar. "Queremos ayudar a la industria cultural y dentro de esa industria cultural, hay que priorizar cuáles son los sectores que queremos ayudar y es por ello que el sector de la tauromaquia se queda fuera del bono, con independencia de que es un elemento cultural recogido en diferentes legislaciones", aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Page defiende que se incluyan los toros en el bono joven

Esta decisión ya ha generado críticas dentro del PSOE, ya que se trata de una cuestión que aunque encuentra detractores, como los de los autores de las mencionadas enmiendas, también tiene destacados defensores dentro de las filas socialistas, como es el caso del presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page. "Hay que cubrir todas las sensibilidades", defendió este jueves el líder de los socialistas castellanomanchegos. En el texto original de la ponencia para el 40º Congreso Federal, el PSOE aboga por seguir avanzando en la erradicación de prácticas "que causan un dolor innecesario" a los animales "por interés económico o por mera crueldad", si bien no hacen mención explicita a los toros.

Piden que el PSOE asuma que "la tauromaquia no es cultura"

Es por ello que, por ejemplo, una de las enmiendas que han superado los debates precongresuales en el PSOE de Madrid aboga por añadir en ese punto la necesidad de que, "en coherencia" con esa defensa del bienestar de los animales, se planteen "acciones para extinguir la tauromaquia, así como desmantelar y reconvertir el conjunto de actividades económicas que la rodean".

También desde Mallorca llega una enmienda en la que se propone "retirar cualquier ayuda o subvención de cualquier clase al mundo de la tauromaquia y las calesas, además de la prohibición de ambas prácticas". "Las sociedades avanzan y cambian. En la realidad que vivimos actualmente, no podemos tolerar el maltrato hacia ningún ser vivo por motivos de ocio", defiende el texto, al que ha tenido acceso Europa Press. Por su parte, otra enmienda de adición presentada por la federación asturiana pide que en este apartado se deje claro que el PSOE "considera que la tauromaquia no es cultura y no debe promocionarse tanto las corridas como los espectáculos callejeros con toros".

Prohibir la entrada a menores de 16 años

A su vez, Juventudes Socialistas de España (JSE) pide en una de sus enmiendas que se prohíba "la asistencia de menores de 16 años a espectáculos basados en el maltrato animal, tales como la tauromaquia". Precisamente el PSOE ya rechazó incluir esta prohibición en la Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuando lo pidió Unidas Podemos durante la tramitación parlamentaria de la norma el año pasado.