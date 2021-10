Directo | La lava cubre ya 480,5 hectáreas en La Palma y afecta a 1.149 edificaciones

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

12.50. Podemos reivindica el movimiento feminista ante las "barbaridades" de Vox y su "ataque" a los derechos de las mujeres. La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha confrontado el apoyo al movimiento feminista de su formación en su 'Universidad de Otoño' frente a las "barbaridades contra los derechos de las mujeres" que, a su juicio, propugna Vox en su conferencia política. En declaraciones a los medios de comunicación en el marco del foro que celebra la formación morada en la localidad madrileña de Rivas, Serra ha acusado al partido dirigido por Santiago Abascal de "fundamentalmente atacar los derechos de las mujeres". "Nosotros vamos a seguir avanzando con este movimiento feminista que es la principal fuerza para llevarnos a un futuro mejor no solo a las mujeres sino al conjunto de la ciudadanía", ha proclamado la dirigente de Podemos.

12.40. Raquel Sánchez anuncia que los aeropuertos eliminarán pronto las restricciones de acceso a las terminales. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días que se eliminen "las restricciones para el acceso a las terminales" en los aeropuertos de Aena, gracias a la salida progresiva de la pandemia. Uno de los debates de la Escola de Tardor del PSC ha reunido este sábado a Sánchez con los presidentes de Renfe y de Aena, Isaías Táboas y Maurici Lucena, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Badia del Vallès y presidenta de Desarrollo Económico de la Diputación de Barcelona, Eva Menor. "Vamos a acercar esas despedidas o recibimientos, facilitando el acceso, no sólo de los pasajeros y del personal, sino también de acompañantes a las terminales", ha celebrado.

12.15. El cono del volcán de La Palma sufre un derrumbe parcial en la cara norte. La cara norte del cono del volcán de La Palma sufrió durante la pasada noche un derrumbe parcial, lo que ha supuesto la emisión de coladas en varias direcciones. En cuanto a la erupción, sigue manteniendo el mismo comportamiento que los días previos con una explosividad volcánica que continúa en nivel 2 de una escala con máximo 8. Asimismo, la emisión de lava se concentra en los centros del cráter principal y no se espera que se abra otro centro de emisión fuera de esta área, según informa Involcan.

La nueva colada de lava está generando una tremenda destrucción a su paso y dificultando el movimiento de nuestros equipos en la zona / The new lava flow causes a huge destruction on its Paty, and is hindering the movement of our teams on the ground pic.twitter.com/tjpzLb63Or