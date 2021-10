El rey Juan Carlos se plantea viajar a España antes de final de año

Publicada el 09/10/2021 a las 16:46 Actualizada el 09/10/2021 a las 17:09

Juan Carlos de Borbón se estaría plantenando viajar a España en las próximas semanas, antes de final de año, ahora que la Fiscalía del Tribunal Supremo considera concluida la investigación contra el rey emérito y ya está preparando varios borradores del decreto en el que archivará, si no aparecen nuevos indicios, las diligencias que comenzaron hace más de dos años. Según informa este sábado la Agencia EFE, el ex jefe del Estado habría trasladado esta posibilidad a su círculo más cercano.

Según las fuentes consultadas por EFE, Juan Carlos I cree que "ya puede volver" tras hacerse pública la intención de la Fiscalía del Supremo y estaría barajando viajar a España antes de las Navidades o incluso durante el mes de noviembre. Lo que no habría concretado es si sería un viaje puntual o definitivo, y tampoco dónde se alojará. Esta decisión se produce más de un año después de que el emérito se marchara de España y se instalara en Abu Dhabi cercado por las investigaciones por corrupción.

El decreto de archivo afectará a las tres investigaciones que mantiene abiertas el Ministerio Público y que tenían en el punto de mira al ex jefe del Estado: el supuesto cobro de comisiones por la concesión de las obras del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos de Borbón y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con varios millones de euros en la isla de Jersey, considerado un paraíso fiscal. Otros delitos fiscales, aunque probados, ya habrían prescrito y por eso el Ministerio Público no podría presentar querella para perseguirlos penalmente.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado en el último año hasta dos regularizaciones fiscales que suman algo más de cinco millones de euros. La primera, el 9 de diciembre de 2020 por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias que se nutrían con fondos donados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, muy amigo del rey emérito. Y una segunda del 25 de febrero de 2021 por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka, perteneciente a su primo lejano Álvaro de Orleans.

El dinero regularizado es una forma de admitir por parte de Juan Carlos I que efectivamente evadió impuestos después de su abdicación. Es lo único que ha reconocido, pues en todo lo relacionado con sus finanzas que sea anterior a junio de 2014, entendía que estaba amparado por la inviolabilidad que otorga la Constitución al jefe del Estado. La Fiscalía así lo asume también: la inviolabilidad impide juzgar al rey emérito –o al menos presentar querella– por las presuntas comisiones por el AVE a La Meca.