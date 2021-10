Publicada el 10/10/2021 a las 10:00 Actualizada el 10/10/2021 a las 13:21

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

13.15. La erupción de La Palma cumple tres semanas dejando casi 6.000 evacuados y unas 1.186 edificaciones dañadas. La erupción volcánica que comenzó el pasado 19 de septiembre en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ha cumplido este domingo tres semanas activo dejando por el momento casi 6.000 vecinos evacuados y unas 1.186 edificaciones e infraestructuras dañadas o perdidas. En este sentido, las administraciones han puesto en marcha las iniciativas necesarias para hacer frente a la emergencia habitacional de las familias que han perdido sus casas. Se estima que en total podría haber unas 1.281 edificaciones/infraestructuras dañadas, o parcialmente dañadas, dentro del perímetro de las coladas -en esta cifra se incluyen viviendas, cuartos de aperos, piscinas o embalses, así como otras instalaciones aún por definir-.

#VolcánLaPalma | Tras romperse la pared norte del cono principal comenzó a salir del volcán una colada de lava con bloques de un tamaño equivalente a una casa de tres plantas. pic.twitter.com/XfJZSQV6ms — RTVC (@RTVCes) October 10, 2021

13.05. Sánchez asegura que los que "pontifican" con las bajadas de impuestos "aparecen en los 'Papeles de Panamá' y de 'Pandora'". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que aquellos que "pontifican" con los recortes en el Estado de Bienestar y con las bajadas de impuestos "son aquellos que se llevan el dinero a Suiza o aparecen en los Papeles de Panamá y en los de Pandora". "Todos los que dicen que van a bajar los impuestos pero van a mantener el Estado de Bienestar, sabéis lo que ocurre, que o mienten o esconden un recorte de los servicios públicos que hoy son más necesarios que nunca", ha asegurado Sánchez. Así lo ha manifestado este domingo el presidente del Gobierno durante su intervención en un acto del PSOE en Ponferrada (León), donde ha resaltado que hay que "elegir entre plantear una política útil a la ciudadanía o una política del insulto en la que están otros".

A la oposición le pido que se una y trabaje y que reme en la misma dirección.



La recuperación tiene que llegar a todos.



Tenemos que mirar hacia delante. Necesitamos un Estado de Bienestar, FUERTE.



@sanchezcastejon #Avanzamos_ pic.twitter.com/qHtTm6yWY3 October 10, 2021

12.50. Aragonès aclara que "no hay ninguna nueva propuesta" sobre la ampliación de El Prat. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aclarado que "no hay ninguna novedad, no hay ninguna nueva propuesta acordada" sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, después de que la Conselleria de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio anunciara el sábado trabaja en diversos escenarios para llevar a cabo el proyecto. Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este domingo tras participar en la Caminada Popular de la FEPCCAT sobre la parálisis cerebral y la pluridiscapacidad, a la que ha acudido junto a la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera. "Cualquier propuesta de mejora que pueda haber, tiene que tener en cuenta cuestiones de movilidad y de transporte, pero, evidentemente, también cuestiones de carácter ambiental y económicas", ha defendido.

12.30. Los evacuados con propiedades fuera del perímetro podrán acceder también este domingo a recoger enseres. El Cabildo de La Palma ha señalado que, al igual que en la jornada de ayer, este domingo se permitirá la entrada de los vecinos evacuados con propiedades fuera del perímetro de seguridad establecido por el volcán de Cumbre Vieja para recoger ropa y enseres. En todo caso, el acceso a la zona será controlada y las personas contarán con el acompañamiento de personal de seguridad, previa coordinación con el ayuntamiento correspondiente. Según ha indicado la Corporación insular, la medida puede estar sujeta a cambios según las condiciones meteorológicas y evolución del proceso eruptivo. Por su parte, el Cabildo ha explicado que a pesar de que ha sido una noche en la que el volcán ha sido más ruidoso y en la que ha habido muchas vibraciones, la misma ha transcurrido sin incidentes. Con todo, la evolución continúa dentro del proceso normal de un volcán y los científicos siguen monitorizando la actividad para garantizar la seguridad de las personas.

La nueva colada de lava, hasta 1240°C ha destruido las pocas edificaciones que quedaban al norte de Todoque / The new lava flow, yo yo 1240°C has destroyed the few remaining buildings at Todoque north pic.twitter.com/my7a8WeT8i — INVOLCAN (@involcan) October 10, 2021

12.00. Díaz asegura que con el acuerdo de Presupuestos la legislatura está "encarrilada" y que la coalición "goza de buena salud". La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) acordados por PSOE y Unidas Podemos la legislatura está "encarrilada" y asegura que la coalición "goza de buena salud ante un PP secuestrado por Vox". En una entrevista a El Correo, recogida por Europa Press, Díaz afirma que el acuerdo de Presupuestos ha sido "fácil", aunque reconoce que "hubo tensión en los últimos días, pero no fue difícil" y que hubo "distintas maneras de enfrentar problemas". En ese sentido, indica que su partido ha tenido que renunciar a la prestación familiar con carácter universal, pero "en las negociaciones todo el mundo pierde". A su entender, con el Presupuesto General del Estado acordado por los socios de Gobierno la legislatura "no solo está encarrilada", sino que "la coalición goza de buena salud ante un PP secuestrado por Vox" y que es "como las matrioskas, las muñecas rusas, no sé ya quién está dentro de quién".

«No me interesan las candidaturas pero si cambio de opinión lo diré» https://t.co/HFJlvxfqvl — El Correo (@elcorreo_com) October 10, 2021

11.30. Casado activa al PP para que esté listo por si hay adelanto de las generales tras los PGE "electoralistas" de Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, quiere que el partido esté preparado y movilizado por si hay adelanto electoral de las generales, una opción que en Génova no descartan tras ver el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) "absolutamente electoralista" que ha presentado Pedro Sánchez, según han admitido a Europa Press miembros de la cúpula del partido. Por eso, ha dado instrucciones a su equipo para poner al partido casi 'en modo electoral' con una intensa agenda de actos en los próximos meses, desde pequeñas cumbres sectoriales para difundir las propuestas de la Convención Nacional de Valencia hasta cónclaves internos con todos sus parlamentarios y alcaldes. Según el PP, "tiene pinta" que Sánchez quiere alargar la legislatura e incluso podría fijar las elecciones a primeros de 2024 -tras culminar la Presidencia de turno de la UE-, pero el partido no se fía de la palabra del jefe del Ejecutivo y quiere estar preparado por si hay un cambio de guión, sobre todo cuando, según fuentes del PP, ha aprobado unas cuentas públicas repletas de medidas "electoralistas", como el bono joven cultural o la ayuda de 250 euros de alquiler de vivienda. "Sánchez es un mentiroso compulsivo. Ahora dice que quiere agotar la legislatura, pero en cuatro días puede ponerse el mono de campaña electoral", ha resumido un miembro de la dirección del PP, que insiste en que el partido tiene que seguir movilizado para que cale la idea de que "hay alternativa, tienen propuestas y están preparados para gobernar".

11.00. Ayuso no se ve "más de ocho años" en la Comunidad y niega de nuevo que le vaya a disputar el liderazgo nacional a Casado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que no se ve "más de ocho años" al frente de la Comunidad de Madrid y ha negado de nuevo que le vaya a disputar el liderazgo nacional del PP a su presidente, Pablo Casado. Así lo ha asegurado en una entrevista en Abc, recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que el presidente de la Comunidad de Madrid "tiene que hablar de Nación" y cree que eso se ha utilizado para "deslegitimar el papel del líder de la oposición". Entiende que ella lo que está demostrando es lo que "España se está perdiendo" al no tener a Casado como presidente del Gobierno central, un Ejecutivo como el que Ayuso lidera.

Isabel Díaz Ayuso habla para ABC de su modelo de gobierno, de Pablo Casado o de su relación con Vox https://t.co/emWzuIM4xH Una entrevista de @juanfmiranda — ABC.es (@abc_es) October 10, 2021

10.45. La colada situada al sur del cono es la que más preocupa por ser una importante masa de lava. La colada situada al sur del cono del volcán de La Palma situada próxima a la colada principal, es la que más preocupa a los expertos en la actualidad por ser una importante masa de lava. Así se recoge en el último informe del Departamento de Seguridad Nacional publicado a las 08.00 horas de este domingo con los datos del Gobierno de Canarias y del Instituto Geográfico Nacional, en el que se recuerda que ayer sábado se produjo el derrumbe del flanco norte tras registrarse en la madrugada del viernes una ruptura parcial de la pared del cono, lo que ha provocado la salida de grandes bloques de material y la aparición de nuevas coladas. Por su parte, las nuevas coladas han hecho que la lava llegue al Polígono Industrial Camino de La Gata y ha alcanzado nuevas edificaciones y terrenos. Hasta ahora, la superficie afectada asciende a unas 500 hectáreas. Respecto a la fajana o delta lávico, continúa su expansión en dirección norte-sur alimentándose desde varios puntos y alcanzando una superficie de 32 hectáreas. Mientras, la calidad del aire ha sufrido una mejor en comparación con los días anteriores y se espera que continúe así durante la jornada, mientras que, sobre la sismicidad, se siguen localizando sismos a una profundidad de entre 11 y 15 kilómetros con una magnitud media por debajo de 3, por lo que no se descartan que se sigan produciendo.

Así avanza el río de lava por La Palma. pic.twitter.com/NsjvdHC1yk — La Palma | En Directo (@LaPalmaErupcion) October 9, 2021

10.30. La Palma registra una veintena de sismos durante la noche, el de mayor de magnitud 3,8 en Mazo. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche una veintena de terremotos en la isla de La Palma -en concreto 21 entre las 00.01 y las 06.39 horas-, el más destacado uno a las 01.57 horas al suroeste de la Villa de Mazo de magnitud 3,8 y a una profundidad de 34 kilómetros. En este sentido, el número de sismos registrados esta noche ha sido prácticamente la mitad que la noche de este viernes al sábado, cuando se notificaron una cuarentena de movimientos, el mayor también al suroeste de Mazo pero de 4,1 grados. El enjambre sísmico se mantiene activo al sur de la isla, en los municipios de Mazo y Fuencaliente, y unas profundidades medias que oscilan aproximadamente entre los 11 y los 15 kilómetros aunque también se han registrado algunos a más de 30 kilómetros.