Directo | El desfile del 12-O, marcado por abucheos a Sánchez y la ausencia de cuatro líderes autonómicos

12.15. El Congreso constituye mañana la subcomisión que estudiará cambios en la ley electoral, como rebajar la edad de voto. El Congreso constituirá este miércoles en el seno de la Comisión Constitucional la subcomisión encargada de estudiar posibles cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), entre ellos el voto del exterior o la rebaja de la mayoría de edad. Este órgano nacerá seis meses después de que el Pleno acordara su creación en una votación en la que no hubo votos en contra y sólo se registraron nueve abstenciones. El PSOE y Unidas Podemos ya llevaron a la Cámara Baja una proposición de ley para eliminar el requisito que desde 2010 se exigen a los residentes españoles en el exterior para poder votar en las elecciones, también conocido como voto rogado.

11.54. Concluye el desfile con más gritos de dimisión a Sánchez. Con el final del desfile, los asistentes vuelven a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con gritos de "dimisión".

11.27. Puigdemont: "La Hispanidad se ha consolidado como sinónimo de genocidio". El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha publicado un mensaje en redes sociales este martes, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, en el que sostiene que la "Hispanidad" se ha consolidado como "sinónimo del genocidio, la dominación violenta y la negación de lenguas y culturas".

11.16. Robles sobre la llegada de afganos: "Siempre dijimos que no íbamos a dejar atrás a quienes colaboraron con nosotros". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ensalzado el papel de las Fuerzas Armadas en la llegada de más de 200 afganos a España, 80 de los cuales aterrizaron ayer en Torrejón y otros 150 lo harán en las próximas horas. "Siempre dijimos que no íbamos a dejar atrás a los que colaboraron con nosotros", ha recordado Robles en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha asegurado que "el papel de las Fuerzas Armadas siempre es comprometido y generoso y España tiene un compromiso con la paz, los derechos y las libertades, aunque sea lejos". La titular de Defensa ha expresado su emoción ante el reencuentro de familias que en agosto quedaron partidas al no poder llegar al aeropuerto de Kabul y que ayer pudieron volver a verse y desean permanecer en España. "Estas familias vienen agradecidísimas y quieren quedarse porque para ellos España es un referente de derechos y libertades, sobre todo para las mujeres y las niñas", ha indicado la ministra.

10.25. Arranca el desfile del 12 de octubre con abucheos a Sánchez y la ausencia de cuatro líderes autonómicos. Los reyes presiden este martes el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas que recorrerá el centro de Madrid por primera vez desde que se inició la pandemia de covid-19. El acto ha comenzado con pitidos y abucheos al presidente del Gobierno por parte del público –"Sánchez, ocupa"–, además de la ausencia de cuatro líderes autonómicos. Son los presidentes de Cataluña, Pere Aragonés; de Euskadi, Iñigo Urkullu, de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Las ausencias de los mandatarios de Cataluña y Euskadi en los actos del 12 de octubre son habituales. De hecho, desde el Govern han avanzado que no harán fiesta ese día y reunirán este martes igualmente al Consell Executiu. La novedad es la ausencia de los presidentes de Galicia y Castilla-La Mancha. En el caso de Feijóo, ha decidido no viajar a Madrid para quedarse en Galicia preparando el debate sobre el Estado de la Autonomía, que comienza al día siguiente. Page, por su parte, se encuentra en Bruselas, donde asistirá este martes a una votación de importancia para su región, según explicaron fuentes del Ejecutivo castellanomanchego a Europa Press.

10.00. Pedro Sánchez por el 12 de octubre: "Reivindiquemos lo que nos une, lo que nos engrandece como sociedad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a reivindicar con motivo del 12 de octubre lo que engrandece a España como un país acogedor, mientras el presidente del PP, Pablo Casado, ha propuesto celebrar la Fiesta Nacional frente a la "falsa leyenda contra la Historia de España". "Este #12Octubre reivindiquemos lo que nos une, lo que nos engrandece como sociedad, lo que hace de España un país acogedor, abierto, diverso", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil de Twitter. Asimismo, el presidente propone celebrar "el compromiso, la solidaridad, la cooperación, el multilateralismo". "Celebremos lo que somos", ha concluido Sánchez.

Por su parte, Pablo Casado ha animado igualmente en Twitter a celebrar "con orgullo" la Fiesta Nacional y el Día de la Hispanidad, "más este año frente a la falsa leyenda negra contra la Historia de España, que ha sido fundamental para la humanidad".