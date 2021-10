Iván Redondo afirma que Sánchez es "pasado" para él y augura que Yolanda Díaz puede ser presidenta del Gobierno

Publicada el 13/10/2021 a las 11:31 Actualizada el 13/10/2021 a las 12:16

El exdirector de Gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha afirmado este miércoles que para él, Sánchez "es pasado" y ha indicado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, puede ser presidenta del Gobierno porque es la candidata preferida de los votantes de menos de 45 años.

En una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press, Redondo ha señalado que el secreto profesional queda entre Sánchez y él, que no va a estar desde fuera "susurrando a nadie" ya que se va a tomar al menos un año sabático. "Lo que pasa en un vestuario se queda en un vestuario" y "debe ser así", ha añadido.

Así, sobre su salida del Gobierno este verano, ha asegurado que se le comunicó a Sánchez el 5 de mayo, al día siguiente de la elecciones en la Comunidad de Madrid que ganó Isabel Díaz Ayuso. Además señaló que esta se pudo producir en dos momentos anteriores porque no se sintió "aceptado", "querido" ni "escuchado" a pesar de haberlo "dado todo" y "ganado todo".

En este punto ha afirmado que no fue informado desde el PSOE sobre la moción de censura que intentaron llevar a cabo en el gobierno regional de Murcia por lo que llegó a la conclusión debía "cerrar una etapa".

Yolanda Díaz puede ser presidenta

Respecto a Yolanda Díaz, ha afirmado que tiene posibilidades de ser presidenta del Gobierno porque tiene un perfil muy fuerte "más allá de la izquierda" y es la líder favorita de los menores de 45 años que , según ha indicado, suponen el 40% de los electores. Así, ha opinado que la plataforma transversal que debe llevar a cabo tendría que ser un "movimiento amplio" más que un "frente amplio" y no solo a la izquierda del PSOE. Además, ha indicado que Podemos debe jugar un papel importante en este movimiento y que hay muchas personas no están y deben incorporarse para abordar un espacio de "10 millones de votos".

Redondo sobre la promesa de pagar por la luz lo mismo que en 2018: "No se puede prometer lo que no se puede cumplir"

El exdirector de Gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha señalado este miércoles que "no se puede prometer lo que no se puede cumplir" en referencia al anuncio de Sánchez de que a finales de año se habrá pagado por la luz una cantidad muy similar a la del año 2018. Redondo ha puesto en cuestión la decisión del nuevo equipo del presidente -él salió del Gobierno en la reestructuración llevada a cabo en verano- de que Sánchez hiciese dicho anuncio en una entrevista a principios de septiembre, en plena escalada de los precios de la electricidad.

"Que el presidente se tenga que posicionar sobre el tema de la luz es algo que el equipo tiene que analizar y evaluar, porque el presidente tiene muchos temas", ha indicado. "No lo puede prometer porque no está en su mano y no pasa nada, la sociedad lo entiende", ha seguido. Sobre este asunto, Redondo se ha mostrado partidario de que Sánchez llame al líder de la oposición, Pablo Casado, para incorporar al PP a una "mesa de la luz" para lograr una posición común de España de cara a la Unión Europea. Así ha opinado que el PP "acertaría" si lanzara una propuesta de estas características y no utilizara este tema "desde el punto de vista político".