El PSOE acepta aparcar la renovación del CGPJ y convoca al PP para pactar ya la del resto de instituciones

Publicada el 14/10/2021 a las 06:00

PSOE y PP ya negocian para sacar del bloqueo a la mayoría de instituciones que tienen el mandato caducado y que no han sido renovadas por falta de acuerdo entre los dos grandes partidos. En realidad, de todas las instituciones menos una, el Consejo General del Poder Judicial. Para el órgano de los jueces los de Pablo Casado siguen exigiendo la condición previa de reformar el sistema de elección, a pesar de que el actual mandato acumula ya tres años de caducidad. Pero los conservadores se abren ahora a una posibilidad que ya había ofrecido el PSOE en anteriores ocasiones sin éxito y que ahora los de Casado sí parecen dispuestos a aceptar: sentarse a negociar la renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.

Y eso que nada hacía presagiar a las 9 en punto de la mañana de este miércoles que el timón del PP estaba a punto de virar. Como en cada sesión de control, el líder de la oposición empezaba este miércoles disparando en todas direcciones y acusaba al presidente de “traer una ley de vivienda chavista”, de “impulsar bonos peronistas” para los jóvenes o de aprobar unos presupuestos “ruinosos, falsos y que nacen muertos”. Y todo ello en un intervalo de 50 segundos. “Gracias, un día más, por su intervención tan ponderada”, le contestó Pedro Sánchez. Pero el golpe de timón estaba a punto de llegar.

El cambio de estrategia de Casado

En su réplica, Pablo Casado volvió a acusar al presidente de “traicionar su palabra y no permitir que los jueces elijan a los jueces”, pero acto seguido anunció: “Hoy le voy a hacer una propuesta: renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la constitución. Tiene la oportunidad de contestar ahora”. Niegan en el Partido Socialista que estuvieran al tanto de ese anuncio y que fuera producto de conversaciones previas. En el PP intentan apuntarse el tanto de haber tomado la iniciativa de desbloquear lo que ellos mismos llevan bloqueando desde el principio de la legislatura y aseguran “que a Sánchez le ha pillado con el pie cambiado” su propuesta. Sin embargo, aclaran que, a pesar de la escenificación en público y de la falta de avances en las negociaciones, “tampoco es que hayamos estado cuatro meses sin hablar con el PSOE”.

Desde la tribuna, la respuesta de Sánchez fue la de exigir a su oponente que “cumpla con toda la legalidad democrática”, pero el Gobierno reaccionó rápido. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, convocó a los medios en el Congreso para confirmar que recogían el guante: “Nuestra idea es renovar todos los órganos, pero nos vamos a sentar con el PP. Estamos encantados de que rectifiquen. Parece que por fin quieren cumplir con la Constitución, al menos en parte”. En privado, en el PP aseguran que no piensan “bajarse del burro con el CGPJ” y que por ahí no hay nada que avanzar si los socialistas no aceptan sus condiciones. Preguntado por ello, Bolaños pidió “no adelantar acontecimientos” y confirmó que, en cualquier caso, llamaría al PP “para sentarnos a negociar hoy mismo”, dando por hecho que se puede avanzar en el resto de instituciones a pesar de la postura de la oposición con el Consejo General del Poder Judicial.

Inicio de las negociaciones

De hecho, esa llamada se produjo a mediodía del miércoles. Bolaños llamó al secretario general de los populares, Teodoro García Egea y cerraron la primera reunión para la tarde del mismo miércoles. Según fuentes del Gobierno, "ambos se han emplazado a seguir hablando para poder alcanzar un acuerdo que permita su desbloqueo, tal y como mandata la ley y la Constitución". Para los populares la preferencia de Pablo Casado sería empezar negociando los nombres del Tribunal Constitucional porque “es lo más importante”, explican. Aunque añaden que en el caso de las instituciones que no son el CGPJ acuden a las conversaciones “sin líneas rojas”.

Los socialistas recuerdan que tanto el portavoz parlamentario, Héctor Gómez, como el presidente del Gobierno habían hecho ofrecimientos en público al PP para “separar” las diferentes negociaciones y poder avanzar en las renovaciones de altas instituciones del Estado que mandata la Constitución, y que hasta la fecha no habían obtenido respuesta alguna. Aunque valoran como “un paso” el anuncio de Casado de hoy se mantienen, en cualquier caso, recelosos: “Esperemos que esta vez sea verdad, porque también pueden decir que se sientan y luego bloquearlo todo con vetos y volver a echarnos la culpa”, razonan desde el PSOE.

Al frente de las negociaciones coloca el PP a su número 2, Teodoro García Egea, y también a su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, quedan fuera de las conversaciones por ahora Enrique López, consejero de Ayuso muy cercano a la presidenta madrileña y anterior negociador con el PSOE durante los intentos fallidos de renovación del CGPJ.